Вызовы со стороны РФ и Китая глава Госдепа Блинкен обсудил с европейскими коллегами

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании вопросы взаимодействия в ответ на угрозы со стороны России и Китая, а также ситуацию в неспокойных регионах.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам переговоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Они подтвердили свою решительную приверженность НАТО и трансатлантическим отношениям, а также поддержке глубокого взаимодействия между США и ЕС; рассмотрели вызовы со стороны России и Китая; обсудили ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и Йемене", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что лидеры "подтвердили центральную роль трансатлантических отношений" в решении общих проблем безопасности, а также экономических вопросов. Со своей стороны, госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов решать общие вопросы в координации с союзниками.

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Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сейчас находится с визитом в Брюсселе для участия в двухдневной встречи стран-членов НАТО на министерском уровне.