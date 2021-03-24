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Вызовы со стороны РФ и Китая глава Госдепа Блинкен обсудил с европейскими коллегами

Вызовы со стороны РФ и Китая глава Госдепа Блинкен обсудил с европейскими коллегами

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании вопросы взаимодействия в ответ на угрозы со стороны России и Китая, а также ситуацию в неспокойных регионах.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам переговоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Они подтвердили свою решительную приверженность НАТО и трансатлантическим отношениям, а также поддержке глубокого взаимодействия между США и ЕС; рассмотрели вызовы со стороны России и Китая; обсудили ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и Йемене", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что лидеры "подтвердили центральную роль трансатлантических отношений" в решении общих проблем безопасности, а также экономических вопросов. Со своей стороны, госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов решать общие вопросы в координации с союзниками.

Читайте на Цензор.НЕТ: США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сейчас находится с визитом в Брюсселе для участия в двухдневной встречи стран-членов НАТО на министерском уровне.

Автор: 

Великобритания (4952) Германия (6952) Госдепартамент США (1830) Китай (2964) россия (95502) США (26620) Франция (3506) Блинкен Энтони (937)


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НЕТ КИТАЙСКОМУ БЕЗВИЗУ - поди вжарят зебуина
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24.03.2021 01:41 Ответить
не отработай клован назад этим безвизом , не видать нам военной помощи от Запада
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24.03.2021 01:44 Ответить
С "Мотор сiч" - очень плохая игра Украины. Я понимаю, что там больше решили США, и это предложение от которого Украине, крайне тяжело отказаться но, к чему это привело, и еще приведет? США, абсолютно не нужен "Мотор сiч". Никаких там военных секретов нет. Почему Богуслаев продал завод? Он (завод), после введения торговых санкций, потерял выручку, в ШЕСТЬ раз, он убыточен. Единственное спасение, были китайцы. Сейчас на заводе можно поставить крест, его продукция никому не нужна, он повторит судьбу Антонова, Южмаша, Николаевского судостроительного... Но и это не все. Какие после этого, могут быть инвесторы? Никаких, те что есть сбегут. Потом, Китай был главным торговым партнером Украины, а сейчас, полностью отказался от закупок украинской сельхозпродукции. Это миллиардные потери, которые США компенсировать (покупать продукцию), ни при каких обстоятельствах не будут.
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24.03.2021 05:04 Ответить
 
 