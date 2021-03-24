Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки. ФОТО
По словам главы фракции СН Давида Архамии, за $320 в день он снимал виллу на Мальдивах, в которой отдыхал с женой и тремя детьми.
Об этом "слуга народа" рассказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах", – рассказал депутат.
По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками, и выбрал тур стоимостью 80 долларов (2215 грн) с человека за сутки.
Нардеп был на Мальдивах с супругой и тремя детьми.
"320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей", – сказал он.
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В качестве доказательства своих слов он предложил ведущей найти для нее такой же бюджетный тур на Мальдивы.
"Если я … найду на том же сайте, где я заказывал, вам найду тур, все, что разница выше 80 долларов – я лично со своего кармана доплачу", – пообещал парламентарий.
Он добавил, что видел на сайте предложения и по 60, и даже по 40 долларов с человека.
Также Арахамия дал понять, что умеет искать выгодные варианты для путешествий.
"Я айтишник… В свое время больше ста стран объехал", – сказал он.
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Ранее политолог Андрей Смолий опубликовал фото Арахамии с отдыха. Он утверждал, что этот снимок сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. По информации на сайте Booking, цена за номер в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн – и то по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн. В то же время люкс с бассейном над водой обходится в 41 846 грн.
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Абманам жіть нам, стала бьіть, с рукі" лиса Аліса
Якщо Янєлох заявляє що він нєлох, то його "кліка" нас робить лохами. Принаймні, сильно намагається.
лично я так понял. хотя, если бы и публично - авдрухеготамзахватитПутин?
Так шо вы и дальше разделяй всех на: зрадник-переможець. и не думай шо где-то кто-то с кем-то сегодня договорился, а завтра типо посрался и поборолся.
но категорически уважаю всех кто опускает совок.
ибо там даже во Джентльменах - тупо безысходность, если зритель "достал" журнал и увидел напр. цены и главное - ассортимент в норм. магазине.
Петро Алексеевич отдыхал в зоне для миллионеров,а Арахамия для средного класса. Разный класс и зона.
Мальдивы ТОЛЬКО для богатых!
суткиминуту.
Тупое трепло. На виллах просто не бывает приставных кроватей.
Куди поділись свідетеЛі "авашПорошенко" ?
Скільки бабла "заробляють" ваші слуги, коли вони можуть відпочивати на Мальдівах?
Маючи 100 000 доларів, ви витратите їх чверть на куртку, як у степанова?
Скоро детей повезёт в Англию учиться( карантин мешает) 😀😀😀
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
В горах не сгодившийся - сюда прикатившийся истинный джигит Предводитель ЗЕ-мандатоносцев АраХамло должен не рассказывать тут сказки о своих Мальдивских кайфах, а отхватить дэбэлый пендель промеж полужопий так, чтобы как пришпоренный конь галопом скакать без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
И опять же, это если верить, что это был Amari Havodda Maldives. А вообще вполне реально найти виллу на 7 ночей на двоих меньше чем за $400 (т.е. за $50/ночь) - вот пример: https://www.booking.com/hotel/mv/thun-39-dee-inn.ru.html?aid=304142;label=gen173nr-1*********************************************-***************-uuCBsACAdICJGNkNTcwZThmLTUyMzUtNDEyYS04YjFmLTVhZWU2YmM3YzkxOdgCBuACAQ;sid=722d5dfaec9d17fc74b369c6edd2ce95;all_sr_blocks=172838105_287743895_2_42_0;checkin=2021-03-31;checkout=2021-04-07;dest_id=129;dest_type=country;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=172838105_287743895_2_42_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=172838105_287743895_2_42_0__27720;srepoch=1616578036;srpvid=9667427979bc00c8;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
БЕЗОБРАЗИЕ!!!
320*7 к примеру = 2240 при том что есть и дешевле.
ЗП среднего итишника
а лохторату будем грузить про 40-60-80 баксов в сутки ( типа 3* в Египте). А там и паренёк Кауфман случайно был. лм нет?
1. он всем своим существом, а особенно в ВРУ доказал правдивость слов, что умеет искать выгодные предложения.
2. я верю ему что он платил 80$, но уверен что отель по этой цене не продавал,(там не идиоты). просто есть тот кто доплатил разницу.
Уплыла?!
Тоже 80 уе с человека?