Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки. ФОТО

По словам главы фракции СН Давида Архамии, за $320 в день он снимал виллу на Мальдивах, в которой отдыхал с женой и тремя детьми.

Об этом "слуга народа" рассказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах", – рассказал депутат.

По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками, и выбрал тур стоимостью 80 долларов (2215 грн) с человека за сутки.

Нардеп был на Мальдивах с супругой и тремя детьми.

"320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей", – сказал он.

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В качестве доказательства своих слов он предложил ведущей найти для нее такой же бюджетный тур на Мальдивы.

"Если я … найду на том же сайте, где я заказывал, вам найду тур, все, что разница выше 80 долларов – я лично со своего кармана доплачу", – пообещал парламентарий.

Он добавил, что видел на сайте предложения и по 60, и даже по 40 долларов с человека.

Также Арахамия дал понять, что умеет искать выгодные варианты для путешествий.

"Я айтишник… В свое время больше ста стран объехал", – сказал он.

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Ранее политолог Андрей Смолий опубликовал фото Арахамии с отдыха. Он утверждал, что этот снимок сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. По информации на сайте Booking, цена за номер в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн – и то по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн. В то же время люкс с бассейном над водой обходится в 41 846 грн.