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Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки. ФОТО

Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки. ФОТО

По словам главы фракции СН Давида Архамии, за $320 в день он снимал виллу на Мальдивах, в которой отдыхал с женой и тремя детьми.

Об этом "слуга народа" рассказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах", – рассказал депутат.

По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками, и выбрал тур стоимостью 80 долларов (2215 грн) с человека за сутки.

Нардеп был на Мальдивах с супругой и тремя детьми.

"320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Арахамия в чате "СН" предложил называть одну из партий "пророссийскими бл#дями". ФОТО

В качестве доказательства своих слов он предложил ведущей найти для нее такой же бюджетный тур на Мальдивы.

"Если я … найду на том же сайте, где я заказывал, вам найду тур, все, что разница выше 80 долларов – я лично со своего кармана доплачу", – пообещал парламентарий.

Он добавил, что видел на сайте предложения и по 60, и даже по 40 долларов с человека.

Также Арахамия дал понять, что умеет искать выгодные варианты для путешествий.

"Я айтишник… В свое время больше ста стран объехал", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Корниенко о предложении Арахамии называть одну из партий "пророссийскими бл#дями": Речь не о "Батькивщине"

Ранее политолог Андрей Смолий опубликовал фото Арахамии с отдыха. Он утверждал, что этот снимок сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. По информации на сайте Booking, цена за номер в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн – и то по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн. В то же время люкс с бассейном над водой обходится в 41 846 грн.

Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки 01

Автор: 

Мальдивы (30) отдых (389) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+70
любой учитель за месячную зарплату $4000 может отдохнуть недельку-другую на мальдивах
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24.03.2021 02:27
+33
"Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах"

Але на перельоти в трьохнульову суму зелені,-не опустив ?
Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки - Цензор.НЕТ 7942

Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки - Цензор.НЕТ 9436
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24.03.2021 03:02
+29
быдло зеБильное и это схавает
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24.03.2021 03:19
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Страница 2 из 2
Он умный. Он знает, когда и кому может брехать и знает что ему за это ничего не будет.
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24.03.2021 08:23 Ответить
Ну что Вы "Тупая брыхливая обезьяна." Он же "айтишник, в свое время больше ста стран объехал". Только непонятно, а зачем он туда ездил? Что это ему дало? Ни слова сказать, ни мнения высказать, ни эрудицией блеснуть.
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25.03.2021 00:49 Ответить
Арахамия - типичный персонаж из 90-х! Тех, которые наперстками орудовали на вокзалах! Хоть в кино снимай без грима!
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24.03.2021 06:56 Ответить
ерунда. 320 бакинских в день. мелочь. зе-нарид оплатит
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24.03.2021 07:02 Ответить
глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...
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24.03.2021 07:03 Ответить
Глупый пингвин робко прячет, умный - смело достает. )))
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24.03.2021 07:52 Ответить
Неужели и наэтом сайте есть дураки ,которые поверили ему ?
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24.03.2021 07:06 Ответить
Дураків немає, а "зебобіки" появляються.
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24.03.2021 07:11 Ответить
Треба ж так опуститися, міг погидувати відпочивати в тому місці, де відпочивав "проклятий Барига"!
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24.03.2021 07:10 Ответить
"...Пака живут на свєте дураки,
Абманам жіть нам, стала бьіть, с рукі" лиса Аліса

Якщо Янєлох заявляє що він нєлох, то його "кліка" нас робить лохами. Принаймні, сильно намагається.
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24.03.2021 07:29 Ответить
Зелепупики, напомните что вы горлопанили с пеной у рта про Мальдивы два года назад! Хоть сейчас вы понимаете что вы лохи?! Порвите, сцу...и свои паспорта, дайте моей стране шанс на развитие!
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24.03.2021 07:30 Ответить
там вроде же бы упор не на отдых, а на стрекач задним ходом от таможни и по паспорту "инкогнито", т.е. ВНЕЗАПНО Главком куда-то свалил и х.з. куда.
лично я так понял. хотя, если бы и публично - авдрухеготамзахватитПутин?
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24.03.2021 07:42 Ответить
То есть вас ещё не отпустило и вы дальше верите в борьбу с олигархами? Что же тогда должно произойти что бы вы прозрели?!
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24.03.2021 07:55 Ответить
ахаха, да я в числе последних кто верит в то шо чел, кривляющийся десятки раз перед пьяным толстым быдлом за бабло, "не был снят"(за чем-то не очень мужественным) КГБ/ФСБ, а не то шо Каломоем. Но я и не думаю шо Мертвечуку куча всего не столь давно перепала в рамках борьбы олигарха с олигархами.
Так шо вы и дальше разделяй всех на: зрадник-переможець. и не думай шо где-то кто-то с кем-то сегодня договорился, а завтра типо посрался и поборолся.
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24.03.2021 08:05 Ответить
- «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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24.03.2021 10:40 Ответить
слава Артемиде не имел удов., сомнительного, читать сие пр-ние.
но категорически уважаю всех кто опускает совок.
ибо там даже во Джентльменах - тупо безысходность, если зритель "достал" журнал и увидел напр. цены и главное - ассортимент в норм. магазине.
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24.03.2021 10:49 Ответить
Не надо думать ,что Мальдивы только для миллионеров.
Петро Алексеевич отдыхал в зоне для миллионеров,а Арахамия для средного класса. Разный класс и зона.
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24.03.2021 07:41 Ответить
Это глупости!
Мальдивы ТОЛЬКО для богатых!
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24.03.2021 07:55 Ответить
секта верующих в зелю еще не опустела...
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24.03.2021 09:43 Ответить
А поезд плацкартный туда есть?
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24.03.2021 10:58 Ответить
Есть даже мем- фото электрички-не могу вставить картинку
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24.03.2021 17:31 Ответить
Попробуй пооткрывать её в других окнах...
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24.03.2021 17:49 Ответить
Ok
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24.03.2021 18:29 Ответить
Смотрели Орел и решка Мальдивы? Там ведущий пробовал прожить сутки на Мальдивах за 100 баксов. Ночевал под пальмой и ел бананы купленные в местных трущобах Мали. На большее не хватило. Наверное Арахамия так же.
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24.03.2021 07:44 Ответить
Арахамия не покупал бананы)))) с ловкостью Абхазского аборигена он собирал бананы и кокосы местных пальм оставив популяцию Мальдивских приматов без должного пропитания....
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24.03.2021 17:32 Ответить
Ну да... Это Мальдивы у того, у кого надо Мальдивы, так, ЗЕинфузории???
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24.03.2021 07:47 Ответить
В Украине всегда невозможно понять, что правда, а что фейк.
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24.03.2021 07:51 Ответить
Арахамия рассказал об отдыхе на Мальдивах за $80 с человека в сутки минуту.
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24.03.2021 08:05 Ответить
"По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками, и выбрал тур стоимостью 80 долларов (2215 грн) с человека за сутки." - адрес этого сайта, пожалуйста, я тоже так хочу.
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24.03.2021 08:11 Ответить
ФСБ РФ
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24.03.2021 08:50 Ответить
Правильно - без оплаты чартера- только те кто личными самолетами 80долл хахахах
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24.03.2021 17:34 Ответить
этот подонок ещё и воду в крысм собирался не так давно поставлять со своим дружком зегнидским
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24.03.2021 08:21 Ответить
гнида зеленский и его вши вялятся на мальдивах...
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24.03.2021 08:24 Ответить
"320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей

Тупое трепло. На виллах просто не бывает приставных кроватей.
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24.03.2021 08:45 Ответить
Дуже і дуже скромна людина. В нього "0" на клавіатурі у службовому компьютері вже пів-року залипае, але ж не хоче брати нову, береже гроші державні.
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24.03.2021 08:50 Ответить
Яких 80 доларів? дАвідосіку, ще й доплачували.

Куди поділись свідетеЛі "авашПорошенко" ?
Скільки бабла "заробляють" ваші слуги, коли вони можуть відпочивати на Мальдівах?
Маючи 100 000 доларів, ви витратите їх чверть на куртку, як у степанова?
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24.03.2021 09:05 Ответить
Арахамия за каждый проголосованый закон имеет 5000 у е
Скоро детей повезёт в Англию учиться( карантин мешает) 😀😀😀
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24.03.2021 09:09 Ответить
В британский зоопарк? Хотя за деньги возьмут ... Там все за деньги .... очень большие))))
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24.03.2021 17:35 Ответить
Ну чем не душка А на фото это взрослые дети
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24.03.2021 09:08 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
В горах не сгодившийся - сюда прикатившийся истинный джигит Предводитель ЗЕ-мандатоносцев АраХамло должен не рассказывать тут сказки о своих Мальдивских кайфах, а отхватить дэбэлый пендель промеж полужопий так, чтобы как пришпоренный конь галопом скакать без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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24.03.2021 09:11 Ответить
Так как арахам ия из шобла брехунов множим на 10 получаем 800 ..
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24.03.2021 09:12 Ответить
Агрохімія не на російському сайті подорож знайшов?Мальдіви з оглядом шпілю фсбкрапкару?
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24.03.2021 09:13 Ответить
Совсем за идиотов держит... Мало того, что там таких цен на проживание нет, там еще и питание дороже, чем в парижских ресторанах, потому что, как правило, на каждом острове по 1 заведению монополисту. За развлечения и трансфер - вообще молчу.
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24.03.2021 09:22 Ответить
Если разговор про Amari Havodda Maldives, то там 3-х разовое питание включено. Поэтому за питание там дополнительно платить не нужно. Цена, конечно, повыше - например, вилла на 2-х на 7 ночей - около $4000, т.е. $570 за ночь (кто не верит, вот ссылка: https://www.booking.com/hotel/mv/amari-havodda-maldives.ru.html?aid=304142;label=gen173nr-1*********************************************-***************-uuCBsACAdICJGNkNTcwZThmLTUyMzUtNDEyYS04YjFmLTVhZWU2YmM3YzkxOdgCBuACAQ;sid=722d5dfaec9d17fc74b369c6edd2ce95;all_sr_blocks=145473601_285633359_2_21_0;checkin=2021-03-31;checkout=2021-04-07;dest_id=900057637;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=145473601_285633359_2_21_0;hp_group_set=0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=145473601_285633359_2_21_0__353500;srepoch=1616576673;srpvid=d8493fd0d7230176;type=total;ucfs=1&. Да, это не $80, но при желании вполне доступно для любого представителя среднего класса. И это без скидок, на ближайшие дни. Если поискать заранее и со скидками, то вполне можно и намного дешевле найти.

И опять же, это если верить, что это был Amari Havodda Maldives. А вообще вполне реально найти виллу на 7 ночей на двоих меньше чем за $400 (т.е. за $50/ночь) - вот пример: https://www.booking.com/hotel/mv/thun-39-dee-inn.ru.html?aid=304142;label=gen173nr-1*********************************************-***************-uuCBsACAdICJGNkNTcwZThmLTUyMzUtNDEyYS04YjFmLTVhZWU2YmM3YzkxOdgCBuACAQ;sid=722d5dfaec9d17fc74b369c6edd2ce95;all_sr_blocks=172838105_287743895_2_42_0;checkin=2021-03-31;checkout=2021-04-07;dest_id=129;dest_type=country;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=2;highlighted_blocks=172838105_287743895_2_42_0;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=172838105_287743895_2_42_0__27720;srepoch=1616578036;srpvid=9667427979bc00c8;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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24.03.2021 11:30 Ответить
ТЕМА СИСЕК НЕ РАСКРЫТА!
БЕЗОБРАЗИЕ!!!
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24.03.2021 15:53 Ответить
Ребят, не смешите, там цены самые низкие за последние 25 лет
320*7 к примеру = 2240 при том что есть и дешевле.
ЗП среднего итишника
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24.03.2021 09:28 Ответить
Сказать и я могу!!Пусть Арахамия покажет квитанции!! Этим ****** из слуг народа нельзя верить на слово!! Они все такие же наглые бессовестные брехуны, каки Зеленский с Ермаком! А стоимость перелета в сколько тысяч ЕВРО обошлась, для АРАХАМИИ? Тысяч пятнадцать ЕВРО???
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24.03.2021 09:37 Ответить
а может он правду говорит. Долетел автостопом до Мальдив , нашёл кемпинг или взяли палатку с собой, питание - так вот оно море и на помойках отелей можно еду найти, или подработок . А чё!
а лохторату будем грузить про 40-60-80 баксов в сутки ( типа 3* в Египте). А там и паренёк Кауфман случайно был. лм нет?
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24.03.2021 09:47 Ответить
а если удочку с собой иметь ...
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24.03.2021 18:14 Ответить
одна сара жаловалась как у нее получилось за счет одной рыбы и одного хлебца весь тур кормить свой выводок с абрамом, довезти и вернуть его на\с край света и еще сэкономить. ладно про сэкономить, но про рыбу вроде уже наглый плагиат.
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24.03.2021 09:48 Ответить
Просто........ТВАРЬ.
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24.03.2021 10:02 Ответить
73%ные зебилы ставят "лайк" кавказскому страннику
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24.03.2021 10:08 Ответить
https://ua24ua.net/zapor-misley-i-ponos-slov-spivak-o-deputate-kotoriy-prizval-uvolnyat-vrachey-chto-ne-privivayutsya-video/ Таких брехунов Украина еще не знала! Запор мыслей и понос слов: О депутате, который призвал увольнять врачей, что не прививаются. ВИДЕО
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24.03.2021 10:22 Ответить
Вот вы не верите честному человеку, а зря.
1. он всем своим существом, а особенно в ВРУ доказал правдивость слов, что умеет искать выгодные предложения.
2. я верю ему что он платил 80$, но уверен что отель по этой цене не продавал,(там не идиоты). просто есть тот кто доплатил разницу.
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24.03.2021 10:32 Ответить
И как такого бомжеватого небритого типа пустили на Мальдивы? Они ж там чистоплотные вроде? Да и мы думали, что зебилы не покладая рук трудятся над новыми законами. А они уже отдыхают, еще ни хрена не сделав...
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24.03.2021 11:19 Ответить
А маска где?!
Уплыла?!
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24.03.2021 15:56 Ответить
а есть идиоты, которые верят идиоту?
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24.03.2021 11:22 Ответить
А перелет сколько?
Тоже 80 уе с человека?
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24.03.2021 11:28 Ответить
Вот с какого перепугу он айтишник? Жулик на айти - это да Из США еле успел убежать в свое время
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24.03.2021 12:00 Ответить
айтишник ...а до кормушки полез государственной- паскуда ) а мне тут недавно айтишники писали шо по 50к в баксах заробляют и не надо им тех должностей при кормушке
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24.03.2021 14:14 Ответить
... не включая стоимость рабочих корабельных сосен...
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24.03.2021 16:24 Ответить
Арахамія розповів про відпочинок на Мальдівах за $80 з людини на добу - Цензор.НЕТ 762отдых за 40 уе с чела на Мальдивах
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24.03.2021 17:14 Ответить
Додик, это ты не понял. Это только за туалетную бумагу. Ну, понятно, жена платила с родителями. Откуда у тебя такие бабки. Поэтому и не в курсАх
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24.03.2021 18:13 Ответить
конечно учителя бедные по 4к получают не могут себе позволить такую роскошь.
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24.03.2021 19:23 Ответить
Зелена воша та гнида в одному обличчі!!
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24.03.2021 20:46 Ответить
Краще б цей додік відпочив на Занзібарі. Тоді просто повинен був би поділитися спогадами про свої... пригоди за участю одного хтивого інкуба нетрадиційної орієнтації .
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24.03.2021 20:58 Ответить
Арахамии дёшево обошёлся отдых на Мальдивах, потому что он подрабатывал там на пляже аниматором - изображал вороватого украинского депутата...
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24.03.2021 22:18 Ответить
Вот выплатят мне как ФОПу 8 тыс коронавирусных , и я на Мальдивы с семьей на недельку смотаюсь!
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24.03.2021 23:36 Ответить
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