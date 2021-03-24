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Новости Коронавирус и карантин
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Китай приостановил прием российских грузов из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках с морепродуктами

Китай приостановил прием российских грузов из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках с морепродуктами

Таможенные органы Китая приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий на неделю. Прием остановлен из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках продуктов водного промысла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило главное таможенное управление КНР.

Коронавирус обнаружили на упаковках нескольких партий замороженных кеты и минтая из России.

"Таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продуктов водного промысла, включая "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрыбфлот", - говорится в сообщении ведомства

Китай вводит ограничения на прием грузов не только на продовольствие. Так, в марте РЖД не менее двух раз ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия из-за отказа в приеме поездов со стороны КНР. Ограничения связаны со строгими нормами санитарной обработки.

В августе следы коронавируса обнаружили на упаковке креветок, которые прибыли в партии импортных продуктов из Эквадора в провинцию Аньхой на востоке Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты ВОЗ связывают появление коронавируса с торговлей животными в Китае, - Bloomberg

В сентябре частицы коронавируса в КНР выявили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России.

Также сообщалось, что коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.

ВОЗ (777) карантин (16729) Китай (2966) россия (95502) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Уже не понять, кто кому поставляет коронавирус, русские в Китай, или Китай русским. Или это взаимообмен?
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24.03.2021 07:24
+9
Це всесвітня афера.
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24.03.2021 07:29
+4
На РАБссии траур,не взлетая подох экипаж бомбардировщика.Сработала катапульта произвольно.Все три летуна разбились о взлетную полосу
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24.03.2021 07:31
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Уже не понять, кто кому поставляет коронавирус, русские в Китай, или Китай русским. Или это взаимообмен?
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24.03.2021 07:24 Ответить
Це всесвітня афера.
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24.03.2021 07:29 Ответить
це рептилоїди з Тау Кита "зачищають" Землю.
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24.03.2021 09:35 Ответить
Локдаун кажете? Хех!)))
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24.03.2021 07:28 Ответить
А заблеванные ушанки, портянки и ватники просто в море выбросили и немедленно пожаловались в Спортлото ООН с просьбой дать бабла на очистку моря.
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24.03.2021 07:29 Ответить
На РАБссии траур,не взлетая подох экипаж бомбардировщика.Сработала катапульта произвольно.Все три летуна разбились о взлетную полосу
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24.03.2021 07:31 Ответить
Я вам еще год назад,что это Афера Века и нехилый бизнес-проэкт
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24.03.2021 07:33 Ответить
Це не просто афера, а теракт і злочинний соціальний експеримент проти людства, який провели в світовому масштабі за допомогою продажних політиків, ЗМІ та Інтернету.
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24.03.2021 08:21 Ответить
Надевайте намордники и будет вам счастье от Путлера
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24.03.2021 07:34 Ответить
Любителі кажанів, ментай не хавають.
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24.03.2021 07:39 Ответить
офф топ


Моника закрывает дверь

Убедительный пример того, как развернутая властями нашей страны политика конфронтации с западными странами наносит ущерб обороне и безопасности России, дала сегодня Норвегия Две недели назад норвежское правительство приостановило сделку по продаже британской Rolls-Royce своего норвежского завода Bergen Engines российской компании «Трансмашхолдинг». Bergen Engines производит корабельные двигатели, которые используются ВМС Норвегии. Была взята пауза для изучения сделки из-за опасений, что полученные «Трансмашхолдингом» передовые технологии Rolls-Royce могут быть использованы для производства двигателей для российского ВМФ (производство двигателей - слабое место российского военного судостроения). И вот сегодня пришло сообщение о принятом решении. Моника Маленд (на фото), министр юстиции Норвегии cjj,obkf в парламенте: «Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности». Было объявлено, что «технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые компания производит, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России». Моника захлопнула дверь перед носом визитеров из нашей страны, закрыла ее на ключ и ушла заниматься норвежским домашним хозяйством. Забыв о стоящих на пороге с чемоданом денег русских (цена сорвавшейся сделки - 150 млн евро). Перефразируя Чехова: «Отойдите любезные, от вас опасностью пахнет».

Китай приостановил прием российских грузов из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках с морепродуктами - Цензор.НЕТ 3473
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24.03.2021 07:55 Ответить
Вот таким образом,вирус попал на рыбный рынок в Ухане.
Рашка корень зла.
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24.03.2021 08:04 Ответить
Нариваються касаби. Китай обробить їхню територію санітайзером і проблема буде знята.
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24.03.2021 08:27 Ответить
Нет. Условия поставки кацапских морепродуктов и рыбы - китайская полиэтиленовая плёнка. На ней вируса не бывает. Это для тех кто строит приамурский газоперерабатывающий завод, и собирается весь мир в свой полиэтилен завернут. Китай - он такой союзник.
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24.03.2021 10:02 Ответить
Коронавирус настолько живуч, что даже время и заморозка его не убила. А мы покупаем продукты, которых касались много рук и думаем, что там нет этой дряни.
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24.03.2021 10:57 Ответить
хлеб только после тостера
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24.03.2021 22:07 Ответить
Национальное блюдо русни: сельдь под новичком
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24.03.2021 13:32 Ответить
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24.03.2021 14:01 Ответить
 
 