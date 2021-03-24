Китай приостановил прием российских грузов из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках с морепродуктами

Таможенные органы Китая приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий на неделю. Прием остановлен из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках продуктов водного промысла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило главное таможенное управление КНР.

Коронавирус обнаружили на упаковках нескольких партий замороженных кеты и минтая из России.

"Таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продуктов водного промысла, включая "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрыбфлот", - говорится в сообщении ведомства

Китай вводит ограничения на прием грузов не только на продовольствие. Так, в марте РЖД не менее двух раз ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия из-за отказа в приеме поездов со стороны КНР. Ограничения связаны со строгими нормами санитарной обработки.

В августе следы коронавируса обнаружили на упаковке креветок, которые прибыли в партии импортных продуктов из Эквадора в провинцию Аньхой на востоке Китая.

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В сентябре частицы коронавируса в КНР выявили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России.

Также сообщалось, что коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.