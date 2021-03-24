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Новости
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В ООН предупредили о реальной угрозе острого голода в 20 странах мира

В ООН предупредили о реальной угрозе острого голода в 20 странах мира

Более 34 миллионов человек во всем мире находятся на грани острой нехватки продовольствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP).

"Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти", - говорится в отчете.

Хотя большинство пострадавших стран находятся в Африке, в докладе говорится, что голод будет резко расти в большинстве регионов мира. В список ООН уже попали Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН

"Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией COVID - 19, стучится в двери миллионов семей", - сказал Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы. Также он сообщил, что для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.

голод (147) ООН (4167)


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Топ комментарии
+15
Напомню, массовый расстрел в Колорадо, убицей оказался сирийский беженец Ахмад Ал Аливи Алисса, который приехал в США по программе беженцев с родителями. СМИ США обсуждают суммы, которые были затрачены (выплачены) этим "бедным людям" за время их пребывания в США.
Звери остаются зверями даже в цивилизованном мире.
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24.03.2021 07:45
+9
А есть в этом списке голодных стран козлостан? Голодные кацапофашисты к нам уже полезли на танках.
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24.03.2021 07:41
+8
Я знаю одно возможное решение: Меркель объявляет о начале массово предоставления статуса беженца и вида на жительство всем беженцам с черного континента, а за ней и остальные европейские страны. Им же от сирийцев, афганцев, турков и проч. них горя мало.
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24.03.2021 07:41
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Я знаю одно возможное решение: Меркель объявляет о начале массово предоставления статуса беженца и вида на жительство всем беженцам с черного континента, а за ней и остальные европейские страны. Им же от сирийцев, афганцев, турков и проч. них горя мало.
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24.03.2021 07:41 Ответить
Турция кормит 3 миллиона сирийцев-беженцев от Путлерскихъ ШАКАЛОВ...,твоя методичка устарела
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24.03.2021 07:43 Ответить
Методичка? Нету такой у меня. Это реальность (со зверьем, загадившем Европу), она еще страшнее.
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24.03.2021 07:46 Ответить
5 млн.
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24.03.2021 08:19 Ответить
Напомню, массовый расстрел в Колорадо, убицей оказался сирийский беженец Ахмад Ал Аливи Алисса, который приехал в США по программе беженцев с родителями. СМИ США обсуждают суммы, которые были затрачены (выплачены) этим "бедным людям" за время их пребывания в США.
Звери остаются зверями даже в цивилизованном мире.
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24.03.2021 07:45 Ответить
Асадитов Асада полно везде,только не в Козлостане...
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24.03.2021 07:46 Ответить
А про козлостан как-то я и не писал. Неинтересно. Мне ближе Европа.
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24.03.2021 07:48 Ответить
А есть в этом списке голодных стран козлостан? Голодные кацапофашисты к нам уже полезли на танках.
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24.03.2021 07:41 Ответить
Козлостан - вічно голодна чорна діра.
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24.03.2021 08:14 Ответить
Козлостанцы это кочевой народ московской Орды?
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24.03.2021 09:29 Ответить
Снежной Нигерии там пока нет, есть только Северная.
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24.03.2021 08:49 Ответить
Їхній Кисельов заявив, що це в Америці 20 млн. потерпають від "голоду". А в козлостані ще вистачає ягелю.
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24.03.2021 09:56 Ответить
34 миллиона? да все 100 уже голодают...,особенно в Африке...
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24.03.2021 07:41 Ответить
Добавь еще ннадцать лямов украинцев не имеющих средств к существованию.
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24.03.2021 07:51 Ответить
Фуфляндия Казларылая в Саратовской области не голодают...с лопаты жрут Урод пля...
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24.03.2021 07:56 Ответить
Тебе виднее кацап, что там в сратовской области творится.
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24.03.2021 08:14 Ответить
Друзі раші. Робіть висновок.
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24.03.2021 07:42 Ответить
пускай повар пригожин покормит он же там орудует.....
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24.03.2021 07:44 Ответить
РАБссия это Мавзолейное быдло,типа Серп и Молот,Смерть и Голод...
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24.03.2021 07:45 Ответить
меня смущает снятие ограничений с экспорта зерна в Украине. Как бы чего не вышло...
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24.03.2021 07:54 Ответить
Та те зерно давно вже "миші з*їли", а новий урожай ще треба дочекатися.
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24.03.2021 09:58 Ответить
В ООН предупредили о реальной угрозе острого голода в 20 странах мира - Цензор.НЕТ 4219 Козлостан
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24.03.2021 07:57 Ответить
В ООН предупредили о реальной угрозе острого голода в 20 странах мира - Цензор.НЕТ 7870 Строитьели МАВЗОЛЕЕВ
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24.03.2021 07:59 Ответить
Думаю, что команда Зебизян двумя твитами сможет накормить весь мир, а 73% зебилов будут с гордостью хлопать в ладоши
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24.03.2021 08:02 Ответить
А зелені недоумки та іже с німі розпродують землю.
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24.03.2021 08:12 Ответить
Обычный естественный отбор, с чего столько шума?
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24.03.2021 08:26 Ответить
Кормить гуманитаркой Венесуэлу, где можно собирать два урожая в год? А сколько нефти добывает Нигерия?
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24.03.2021 08:42 Ответить
Северная Нигерия? А есть такая страна? Или это рашку имели введу?
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24.03.2021 09:18 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-46510106 ЕДА ИЗ ВОЗДУХА !!!
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24.03.2021 11:57 Ответить
ООН би краще розробляти реальний механізм, що робити з країнами, в яких владу захопили кримінал, чи фанатики якоїсь самої правильної ідеології чи ще якісь фюрери.

Голод це вже результат правління таких горе-керівників і імпотенції міжнародних інститутів.
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24.03.2021 12:38 Ответить
 
 