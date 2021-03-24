В ООН предупредили о реальной угрозе острого голода в 20 странах мира
Более 34 миллионов человек во всем мире находятся на грани острой нехватки продовольствия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP).
"Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти", - говорится в отчете.
Хотя большинство пострадавших стран находятся в Африке, в докладе говорится, что голод будет резко расти в большинстве регионов мира. В список ООН уже попали Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.
"Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией COVID - 19, стучится в двери миллионов семей", - сказал Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы. Также он сообщил, что для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.
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Звери остаются зверями даже в цивилизованном мире.
Голод це вже результат правління таких горе-керівників і імпотенції міжнародних інститутів.