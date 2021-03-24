Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 23 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям наших воинов из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.В пригороде Авдеевка, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи населенного пункта Шумы, оккупанты вели огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов. Возле Гнутово, захватчики применили по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку от Широкино оккупанты вели огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Славное российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

Российские наемники совершили ряд огневых провокаций вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Больше обстрелов было зафиксировано в районе населенного пункта Авдеевка, которую оккупанты неоднократно обстреливали в течение дня. Украинская сторона СЦКК своевременно реагировала на нарушения режима тишины вооруженными формированиями РФ через установленный координационный механизм.

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Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований российской Федерации продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 утра 24 марта, обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



