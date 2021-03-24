В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека

За минувшие сутки в Украине выявлены 14 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 марта 2021 года. В частности, заболели 750 детей и 434 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 5 438 человек;

летальных случаев - 342;

выздоровели - 7 386 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 579 906 человек;

выздоровели - 1 276 272 человека;

летальных случаев - 30 773;

проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях", - рассказал Степанов.

Отметим, что показатель летальности за сутки за вчера, 23 марта, является рекордом с начала пандемии в Украине. Второй день подряд за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого рекордом были 333 летальных случая, зафиксированные за 22 марта, а до этого 289 летальных случаев, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.









