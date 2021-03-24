В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека
За минувшие сутки в Украине выявлены 14 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"14 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 марта 2021 года. В частности, заболели 750 детей и 434 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 5 438 человек;
летальных случаев - 342;
выздоровели - 7 386 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 579 906 человек;
выздоровели - 1 276 272 человека;
летальных случаев - 30 773;
проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях", - рассказал Степанов.
Отметим, что показатель летальности за сутки за вчера, 23 марта, является рекордом с начала пандемии в Украине. Второй день подряд за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого рекордом были 333 летальных случая, зафиксированные за 22 марта, а до этого 289 летальных случаев, зафиксированных по состоянию на 17 марта текущего года.
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на місці поляків тільки побачивши це неподобство-перекрив би кордон у цьому пункті.
За ці смерті відповідальність лежить на Зельцмані. Він злочинець, його потрібно судити.
https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%94-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-covid-19/a-54316882 Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня.
DW, надіюсь, довіряєш?
Хоча, на, падло, жери
https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 Президент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено
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С фига ли доверять пропутинским прпагандонам? Ты ещё на Меркель сошлись.
А тому, слабенький зіскок, не зараховується. Зручно, каже... От суки зелені
Вы предствляет себе дебила, который выберет куртку вместо кроссовера?
А теперь представьте, что от этого дебила зависит ваша жизнь и здоровье!
І відосики *********** не допомагають, і ритуали антивірусні міністра стяпашки в куртці за 620тис....може влада все ж не ті дії робить,що скажете виборці Зе?
Бить будете, папаша?
маски під носом носять виборці Зе чи порохофіли "у знак протесту"
а кому-то "клиентов" прибавилось, аж лопата дымит.
НЕ ПИ..дИ !
СМЕРТНІСТЬ КОВІД БІЛЬША ВІД ГРИПУ У 10 РАЗІВ.Не у сотні..
але маски на вулиці у червоній зоні при малій кількості людей-це "перегин".Малоефективний.
так,тих,з масками під носом трпба нещадно штрафувати.Внести поправки у закон-дозволити мєнтам відеофіксацію подібних випадків у якості доказу.
ЗАЄ.АЛИ РАГУЛІ І "ОПТИМІСТИЧНІ" ДОВБО..БИ.
"Социальная дистанция является неким понятием, которое характеризует положение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 социальных групп и индивидов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE социальном пространстве , их соотношение, то есть уровень их близости или отдаленности, отчужденности друг от друга, степень их взаимосвязанности." (с)
"ЗАЄ.АЛИ РАГУЛІ І "ОПТИМІСТИЧНІ" ДОВБО..БИ." которые выдают себя за умных и смешны в своей тупости.
БО
не було би Бариги -не було би і Клоуна.
Что мешало:
-пускать патрули полиции следить за соблюдением масочного режима?
-впускать в Украину иностранцев только с отрицательным пцр тестом?
-на время всего карантина отменить футбольные матчи,закрыть ночные клубы
Запретить массовые гуляния на площадях и крестные ходы фанатиков?
-Проводить массовую вакцинацию и разъяснительную работу с населением?
-Увеличить в необходимом количестве койко места с кислородом?
На секундочку уже год живём во время пандемии...
1. ситуація з мєнтами Авакяна мало би змінилась,якби на місці Клована був Барига..
вонизайяті власними бізнесами.Як і МОН.
2. ФУТУРИЗМ НЕ Є НАУКА.
- вирус к нам в первую очередь заробитчане завезли, а не иностранцы.
- футбол то чем помешал? клубы до появления новых штаммов агрессивных к молодежи тоже под сомнением.
- Массовая вакцинация хорошо, но у нас пока вакцины нет
- количество койкомест и так увеличили порядочно.
навіть в Австралії ,де всіх"пропускали через острів")
І У ЧОМУ ЗАЛЯКУВАННЯ?(
з початку пандемії. Зафіксовано 14 174( реальна цифра-50 000,не встановлена лише внаслідок обмеженості тестування) випадки зараження
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3865853546785752&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWler37OprFBM2MBo1YUc205LMSwUE4oHwvLVa5MJyxQQZxE6NUYaFoJOvrVRqOxcYo7qxMVc7GBk6piSECpYooKFe684nWGcXDvqwz-SOAGUD6E24_sNZgLL85a0iEhgg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Смертність б'є рекорди.
Сьогодні вже 342 людини.
Інфікованих понад 14 тисяч.
Можемо вже припускати, що насправді останніх набагато більше. Ймовірно в рази.
Лікарні забиті. Просто реально забиті по всій країні. Люди лежать в коридорах. Кисню часто просто немає - не підготували, не зробили.
В Києві теж рекорд - 1300 за добу. Одеська область, де донедавна влада закривала очі на роботу нічних клубів, - 1177.
Можна багато розповідати, але кожен день бачити фейс Степанова, який понад рік «обіцяє» вже немає сил. Вакцинація як така провалена. А тим часом на Одещині померла перша військова після щеплення, питання про причину смерті відкрите, але вчора вона отримала першу дозу Ковішілду, і дійсно це питання треба досліджувати.
Ми живемо на ще одній війні, яку не здатна зупинити бездарна влада. Людей гине все більше, а висновків ніхто не робить.
Чомусь зникли відосики Зеленського. Де ж вони? Чому президент країни, який так багато обіцяв не здатен тепер сказати і слова про ковідну катастрофу? Чи скликати РНБО по ситуації? Чи засідання ВР?
Ах так, вони боряться з Антоненком, Стерненком та розмальованими (ще невідомо ким) стінами під ОП.
Що зараз скажеш?
А у меня есть вопрос. Я вот лично читаю, что год 2020 был украден из моей жизни. И как вижу собираются украсть 2021.
А поему наши доблестные правители нашей страны (и не только нашей), не начнут расследование, откуда и по какой причине пришел COVID-19? И пусть виноватая страна заплатит штрафы, которые пойдут на медицину и материальное поддержание людей. Мы это собираемся спустить с рук? То есть любая лаборатория может выпустить убийственный вирус и никому ничего за это не будет?
Максимум что политики делают это талдычат "Оденьте маску", "Вакцинируйтесь" "Сидите дома".
https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-dlja-gromadjan-schodo-koronavirusu-2019-ncov МОЗ рекомендует мыть руки,носить маски и кашлять в локоть . Информация самая свежая. От января 2020 года!