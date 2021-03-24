За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 15 097 человек, всего - 137 026, - Минздрав
15 097 человек привиты от COVID-19 за сутки 23 марта 2021 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным МОЗ, все привитые вчера получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.
С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 137 026 человек. Отмечается, что 1 человек получил две дозы вакцины, остальные по одной.
Лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Киев (1 330 прививок), а также Днепропетровская (1 120), Львовская (1 055) и Черкасская (930) области.
Динамика вакцинации за последние дни:
За 22 марта 10 904 человека были привиты от COVID-19 в Украине.
21 марта, в Украине вакцинировали от коронавируса 2 715 человек.
20 марта 3968 человек были привиты от COVID-19 в Украине, в то время как за сутки 19 марта прививки получили 11 628 человек.
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(из диалога Арестовича и его бизнес-супруга Андрея Небритнова)