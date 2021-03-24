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Новости Коронавирус и карантин
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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 15 097 человек, всего - 137 026, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 15 097 человек, всего - 137 026, - Минздрав

15 097 человек привиты от COVID-19 за сутки 23 марта 2021 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным МОЗ, все привитые вчера получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.

С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 137 026 человек. Отмечается, что 1 человек получил две дозы вакцины, остальные по одной.

Лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Киев (1 330 прививок), а также Днепропетровская (1 120), Львовская (1 055) и Черкасская (930) области.

Динамика вакцинации за последние дни:

За 22 марта 10 904 человека были привиты от COVID-19 в Украине.

21 марта, в Украине вакцинировали от коронавируса 2 715 человек.

20 марта 3968 человек были привиты от COVID-19 в Украине, в то время как за сутки 19 марта прививки получили 11 628 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека, зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 15 097 человек, всего - 137 026, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2865
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24.03.2021 08:41 Ответить
Пой.дуся, Превью-ся, я экспэрд-психолох-разводчик-анал.итег-ымперец и просто тихоговорящий членовек!
- Люся, да ты задолбал, сиди и пей чай, укололся ты 10мин. взад.
(из диалога Арестовича и его бизнес-супруга Андрея Небритнова)
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24.03.2021 08:44 Ответить
тобто наглядної таблиці як у цивілізації немає!
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24.03.2021 09:20 Ответить
https://vaccination.covid19.gov.ua/ В таком виде устроит ?
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24.03.2021 10:52 Ответить
Такими темпами 8 лет надо...,не хотят люди индийским шмурдяком колоться...
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24.03.2021 10:14 Ответить
15к COV получили свой ID.
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24.03.2021 10:24 Ответить
Маразм крепчает! Центры вакцинации - военная тайна!
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24.03.2021 10:50 Ответить
Чого лише Івано-Франківська область утилізує вакцини??? чи то усі брешуть, пишучи круглу суму? Дані по областям МОЗ почав давати лише 18.03, і з тих пір саме І-Франковська займається розбазарбванням добра! Якщо загнати дані в іксель, то просрано І-Франковською вже 20 доз, це два флакони за тиждень у мусорку!
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24.03.2021 11:42 Ответить
 
 