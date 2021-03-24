Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 124,8 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе
По состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 486 240 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 214 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 124 806 958 случаев инфицирования, из них 486 240 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 746 311 человек, из них 10 214 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 100,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4.
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Еще нас опять пугают вакциной.
Мол, приедет еще партия, в этот раз из Китая.
И вот когда она таки приедет к нам на морских черепахах, собачьих упряжках и коврах-самолётах, общего количества ампул хватит аж на 1% населения.
March 24 (GMT)
14,174 new cases and 342 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
взадв год 10000 танчиков, "достал" ********* на Н.Г. а в прочие дни купил масло и кости(если "забросили" в магазин) - и смеешься с этих жирных буржуев.
А вот теперь.... Всенепременно догоним и перегомим - даешь первое место по приросту... чего-то там, Зеля, мы на вы надеемсу!
Если подведешь, то снесем
бутылкутебя.!!