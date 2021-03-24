Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 124,8 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе

По состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 486 240 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 214 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 124 806 958 случаев инфицирования, из них 486 240 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 746 311 человек, из них 10 214 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 100,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4.