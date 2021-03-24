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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 124,8 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 124,8 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе

По состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 486 240 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 214 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 124 806 958 случаев инфицирования, из них 486 240 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 746 311 человек, из них 10 214 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 124,8 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 100,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 124,8 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Не, ну правильно. Когда на третьей волне пандемии и с рекордными 333 смертями за сутки концентраторы по больницам отправляет по-прежнему Порошенко, а не Зелебубочка и Степашка евойный, то надо хоть шото сделать, чтоб народ ощутил заботу.
Еще нас опять пугают вакциной.
Мол, приедет еще партия, в этот раз из Китая.
И вот когда она таки приедет к нам на морских черепахах, собачьих упряжках и коврах-самолётах, общего количества ампул хватит аж на 1% населения.
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24.03.2021 08:49
+2
Может пора Шмыгаля в отставку ? За вакцину и Буковель без масок ? Сколько ещё безучасно наблюдать этот смертельный цирковой номер ?
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24.03.2021 08:50
+1
Хорошая новость, значит украинцы быстрее наработают коллективный иммунитет.
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24.03.2021 08:57
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Правила форума Совет форумчан
Не, ну правильно. Когда на третьей волне пандемии и с рекордными 333 смертями за сутки концентраторы по больницам отправляет по-прежнему Порошенко, а не Зелебубочка и Степашка евойный, то надо хоть шото сделать, чтоб народ ощутил заботу.
Еще нас опять пугают вакциной.
Мол, приедет еще партия, в этот раз из Китая.
И вот когда она таки приедет к нам на морских черепахах, собачьих упряжках и коврах-самолётах, общего количества ампул хватит аж на 1% населения.
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24.03.2021 08:49 Ответить
Вже є новий "рекорд"
March 24 (GMT)

14,174 new cases and 342 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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24.03.2021 10:41 Ответить
Может пора Шмыгаля в отставку ? За вакцину и Буковель без масок ? Сколько ещё безучасно наблюдать этот смертельный цирковой номер ?
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24.03.2021 08:50 Ответить
Це перемога!
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24.03.2021 08:54 Ответить
Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 124,8 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе - Цензор.НЕТ 2442
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24.03.2021 08:57 Ответить
Хорошая новость, значит украинцы быстрее наработают коллективный иммунитет.
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24.03.2021 08:57 Ответить
Но многие - посмертно.
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24.03.2021 10:42 Ответить
Смертность на планете Земля оставляет ровно 100%.
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24.03.2021 10:49 Ответить
Вранье. Ровно 100% будет, когда вымрет все человечество.
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24.03.2021 10:54 Ответить
Статистика за все время существования человечества утверждает, что умрут ВСЕ.
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24.03.2021 10:57 Ответить
Да, так и есть. Но пока кто-то из людей жив, число умерших будет меньше числа рожденных. Так что 100% смертности не будет достигнуто.
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24.03.2021 11:10 Ответить
Заяц никогда не догонит черепаху. Аналогичный казус. М
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24.03.2021 11:14 Ответить
Абсолютео не аналогичный. Вы в школе болели, когда все проходили тему "Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии"? Перечитайте, многое поймете, в т.ч. с апориями Зенона разберетесь.
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24.03.2021 11:22 Ответить
Спасибо за совет. Обойдусь.
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24.03.2021 11:23 Ответить
А зато у нас была фтарая(нет, четвертая) ыканомега ф Европке!!!11 просто не захотели догонять Францию, зачем? - выпустил взад в год 10000 танчиков, "достал" ********* на Н.Г. а в прочие дни купил масло и кости(если "забросили" в магазин) - и смеешься с этих жирных буржуев.
А вот теперь.... Всенепременно догоним и перегомим - даешь первое место по приросту... чего-то там, Зеля, мы на вы надеемсу!
Если подведешь, то снесем бутылку тебя.!!
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24.03.2021 09:02 Ответить
Молодцы!четвертые в европе а говорили дно нет еще три лидера впереди
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24.03.2021 09:46 Ответить
Ну так коли кисневі концентратори купує Порох за свої, а зелені паскуди за наші купують куртки і машини то так і має бути.
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24.03.2021 10:03 Ответить
Ну вот, а порохоботы не верили Владимиру Александровичу что мы чемпионы по коронавирусу.
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24.03.2021 10:25 Ответить
 
 