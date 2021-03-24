РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10522 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 889 48

В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова

В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова

Ситуация с местами для пациентов с коронавирусом в больницах в Харькове является катастрофической.

Об этом заявляет волонтер Наталия Попова, экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели"

"От слова "совсем" мест нет в реанимациях уже дня четыре, на потоке — три дня. Если запустить еще несколько концентраторов, которые могут оставаться в двух больницах — ЦКБ и железнодорожной, то они просто вырубят электрику в здании. Максимальное количество точек, которые там смогли запустить, — около 60. Их и используют. Не потому, что не хотят, а потому что в свое время, когда просили, никто не дал им денег на бочки и на потоковый кислород", - утверждает она.

По ее словам, в железнодорожной больнице лежит 60 пациентов, но там 6 мест реанимации. 60 пациентов дышат на концентраторах. Если кто-то из них ухудшается, переводить некуда — мест на ИВЛ, в реанимациях нет.

"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Людей плюс-минус тяжело стабильных вывозят в Балаклею. Но и там, насколько мне известно, тоже места уже закончились. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно. До того, как им становится совсем плохо, их даже не забирают. Не потому что "скорые" не хотят, а потому что везти некуда", - заявляет волонтер.

Читайте также: Харьковские власти призывают людей с медобразованием идти в "ковидные бригады": В марте нагрузка увеличилась в 1,5 раза, в апреле у нас физически не будет сотрудников

"Летальность тоже достаточно высокая. И как мне говорят врачи, она связана с поздней госпитализацией. На первой линии (тоже врачи массово говорят) для пациентов используют препараты резерва -- Актемру, Хумиру, Меропенем. Это препараты, которые обычно применяют уже для средних и тяжелых пациентов в больницах, в реанимациях. В каких-то случаях врачи говорят, что это единственное спасение — попытка сыграть на опережение. Но когда люди поступают в больницу, их лечить нечем, организм уже просто не восприимчив к этим препаратам", - добавила она.

Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю. Хотя, по статистике Минздрава, заполняемость больниц на 22 марта в городе составляла около 35%.

Автор: 

больница (1439) карантин (16729) Харьков (7475) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Дякуєм, дуже дякуєм зеленій владі.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:00
+13
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 5791
показать весь комментарий
24.03.2021 09:10
+12
Нормуль. Надо еще парочку крестных ходов УПЦ МП провести.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуєм, дуже дякуєм зеленій владі.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:00 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 5791
показать весь комментарий
24.03.2021 09:10 Ответить
Хотя чего это я? Это ж Харьков!
Привет с поминок Гепы, чуваки!)))
В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 4047

В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 6065
показать весь комментарий
24.03.2021 09:12 Ответить
Слышишь,не лезь к гепе не лезь,его любил и уважал весь город
показать весь комментарий
24.03.2021 09:32 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2021 09:32 Ответить
Це ти?У реанімаціях Харкова 4 дні немає місць для хворих на коронавірус, усі ШВЛ зайняті, летальність доволі висока, - волонтерка, ексрадниця голови ОДА Попова - Цензор.НЕТ 6565
показать весь комментарий
24.03.2021 09:39 Ответить
Глаз косит?
показать весь комментарий
24.03.2021 09:41 Ответить
Засвитись,ты кто вообще по масти?пидлога!
показать весь комментарий
24.03.2021 09:43 Ответить
Я злопам"ятна юлька-вароффка яка моче тебе в сортирі.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:48 Ответить
Ученик крысы по фене?
показать весь комментарий
24.03.2021 10:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/484691 - здох Гепа, да и йух с ним. Был пес и нет пса
показать весь комментарий
24.03.2021 11:04 Ответить
только тупое быдло уважало гепу. Говорю как харьковчанин. И да, такого быдла было дофига. И сейчас, когда, например, окружная дорога вся в ямах, хотя твой любимый гепа ее ремонтировал 2-3 года назад причем 2 раза, это быдло все равно не понимает, что колясочник тупо обворовывал все и вся.
показать весь комментарий
24.03.2021 10:34 Ответить
такую страну лохов еще поискать нужно. сначала идут кресным ходом, потом на поминки. а потом пишут на цензоре статьи о том что мест в реанимации нет.
показать весь комментарий
24.03.2021 10:53 Ответить
срочно всем пить степановский шмурдяк!
показать весь комментарий
24.03.2021 09:27 Ответить
Дякуем нужно писать в скобках.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:33 Ответить
Як писали ЗЕлохи до виборів, так і я пишу.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:37 Ответить
Нормуль. Надо еще парочку крестных ходов УПЦ МП провести.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:02 Ответить
«Летальность тоже достаточно высокая. И как мне говорят врачи, она связана с поздней госпитализацией.»
А за протокол лечения надо оторвать голову Степашке, бо семейным врачам сказано - лечить парацетамолом , и никаких рентгенов
показать весь комментарий
24.03.2021 09:05 Ответить
Головне-не лікувати, головне-лизати, бо інакше пішов би у відставку.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:30 Ответить
Меньше шастать по Киеву и другим городам.Активисты-ковидтеррористы.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:07 Ответить
Ватоголові кернесовці шастали по Києву?
В яких саме місцях Києва?
показать весь комментарий
24.03.2021 09:11 Ответить
Які мавпи спамлять коменти в темі з мізером коментарів?
показать весь комментарий
24.03.2021 09:17 Ответить
Неужели доктор Комаровский не вы́лечит. Он ведь всё знает. В крайнем случае можно одолжить пирамидку у гордона
показать весь комментарий
24.03.2021 09:11 Ответить
Нада очередной крестный ход устраивать, срочно! Кернеса на них нет.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:15 Ответить
Ой! С чего бы это такая напасть?

В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 9475
показать весь комментарий
24.03.2021 09:18 Ответить
1 станковый пулемет решил бы столько проблем на этом "мероприятии".
показать весь комментарий
24.03.2021 10:37 Ответить
стадо тупых баранов.
в Бога верят, а в коронавирус нет.
это ж надо быть такими пОцами?
показать весь комментарий
24.03.2021 10:55 Ответить
пускай еще походят крестными ходами!
показать весь комментарий
24.03.2021 09:22 Ответить
Еще 19 марта, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов рассказал о ситуации, харьковским СМИ.- "В реанимации осталось одно свободное место, в больнице заняты 285 коек из 300. В "чернобыльской" больнице заняты все 150 кроватей для пациентов с коронавирусом, в реанимации тоже нет свободных мест.Уровень госпитализации в больницах совсем не снизился, а число новых пациентов в последнее время постоянно растет.Свободные места остаются только на бумаге.Статистика МОЗ отличается от реальной картины потому, что там берут "среднее по палате" значение, то есть среднюю цифру по всей области, куда вошли и данные относительно благополучных районов, где выявляют 1-2 заболевших за сутки, и Харьков, где эта цифра ежесуточно превышает 600. Посмотришь на минздравовскую инфографику, так вроде Харьковская обл еще неплохо смотрится, но в городе реально катастрофа " - 19 марта 18:11 Kharkiv Тoday
Как среагировала местная власть? Разрешила крестный ход.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:26 Ответить
За такое положение вещей в клиниках Харькова не забудьте Поцеловать в жопу своего бывшего любимого ворюгу и жидяру бездельника КЕРНЕСА!! И дать по шее этому пророссийскому гавнюку ,нынешнему ВРИО мера Харькова, Терехову!! Ни хрена не умеет, не хочет и не может , а туда же в меры!! По ближе к " большим БАБКАМ!
показать весь комментарий
24.03.2021 09:30 Ответить
Быдло должно непременно выкопать и поцеловать урода. И ярославского тоже...
показать весь комментарий
24.03.2021 09:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/482133 Даже не сомневаюсь,что Терехов станет мэром.Иногда подумаешь, что же должно случится в городе, чтобы наконец люди встряхнулись и хотя бы немного переосмыслили..Но похоже в ближайшее время этого не случится...
показать весь комментарий
24.03.2021 10:19 Ответить
Тоді Допа на підході. Хана Харкову.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:32 Ответить
а медики читают цензор, может кто обьяснит))) - ладно, меропенем антибиотик, а хумира и актемра - иммунодепрессанты, у которых в инструкции в графе "побочные эффекты" - инфекции верхних дыхательных путей - очень часто. Иммунодепрессанты... Подавляют иммунитет...
показать весь комментарий
24.03.2021 09:43 Ответить
Ты знаешь что такое цитокиновый шторм?Нужно немнго подавить иммунитет-иначе будет плохо!
показать весь комментарий
24.03.2021 10:00 Ответить
Подавление цитокинового шторма.
показать весь комментарий
24.03.2021 10:02 Ответить
А, уже ответили...
показать весь комментарий
24.03.2021 10:03 Ответить
да чёж ладно? каким боком антибиотик к лечению вирусной инфекции?
показать весь комментарий
24.03.2021 10:14 Ответить
спасибо, за ответы...
показать весь комментарий
24.03.2021 10:40 Ответить
Кернісовці носять маски в громадських місцях?
показать весь комментарий
24.03.2021 09:43 Ответить
В последние дни процент быдла чуточку уменьшился... ненадолго...
показать весь комментарий
24.03.2021 09:47 Ответить
Если запустить еще несколько концентраторов, которые могут оставаться в двух больницах - ЦКБ и железнодорожной, то они просто вырубят электрику в здании. Источник: https://censor.net/ru/n3255193\\\\\\\

Морду лысую берите и возите по столам и скальпелям.
Ах да, я не про Пернеса, пусть Ракомспочивает. (песенка на загребении у него была - я чуть не обосрался от петушиного, ну, поповского напева)))
показать весь комментарий
24.03.2021 09:46 Ответить
Нехай подякують всім ковіддиссидентам, які намагаються всіх одночасно переконати, і в тому що вірусу ковіду нема, і в тому, що він безпечний. Але при всьому тому, волонерами в ковідні відділення вони йти бояться.
показать весь комментарий
24.03.2021 09:59 Ответить
Я думаю, что если даже ситуация ухудшится еще сильнее, то избиратели Кернеса разведут руками, и поверят, что это всё коронавирус, а не мерия, которая выкидывала деньги на аквариумы в туалетах, красивые лавочки, дорогие деревья, цена которых в 10 раз превышает рыночную, и постоянный ремонт дорог во время дождя и снега, вместо того, чтобы подождать, пока будет сухо.
показать весь комментарий
24.03.2021 10:18 Ответить
тем, кто паникует, рекомендую послушать статистику минздрава, сразу попустит..., если зеленский такой же идиот, как и 73% моих соотечественников, он тоже слушает эту статистику и еще другую в этом же духе..., поэтому основная реакция главы государства при любых обстоятельствах - хранить многозначительное молчание..., таким образом можно сохранить рейтинг, а это главное...
показать весь комментарий
24.03.2021 10:22 Ответить
Так ви в храмах маааацковського патріархата місця з киснем облаштовуйте: гундявський філіал поширює ковід на замовлення ФСБ, проводячи хресні ходи, хай тепер правобоких і лікують і кисневі концентратори за свій рахунок наймають У реанімаціях Харкова 4 дні немає місць для хворих на коронавірус, усі ШВЛ зайняті, летальність доволі висока, - волонтерка, ексрадниця голови ОДА Попова - Цензор.НЕТ 2956
показать весь комментарий
24.03.2021 10:24 Ответить
У них еще и льготы на коммуналку - не сравнить с жителем или той же больницей. Но харьковское быдло упорно выбирает самое дерьмо из всего списка, и в этот раз выберет...
показать весь комментарий
24.03.2021 11:43 Ответить
 
 