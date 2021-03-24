В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова

Ситуация с местами для пациентов с коронавирусом в больницах в Харькове является катастрофической.

Об этом заявляет волонтер Наталия Попова, экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели"

"От слова "совсем" мест нет в реанимациях уже дня четыре, на потоке — три дня. Если запустить еще несколько концентраторов, которые могут оставаться в двух больницах — ЦКБ и железнодорожной, то они просто вырубят электрику в здании. Максимальное количество точек, которые там смогли запустить, — около 60. Их и используют. Не потому, что не хотят, а потому что в свое время, когда просили, никто не дал им денег на бочки и на потоковый кислород", - утверждает она.

По ее словам, в железнодорожной больнице лежит 60 пациентов, но там 6 мест реанимации. 60 пациентов дышат на концентраторах. Если кто-то из них ухудшается, переводить некуда — мест на ИВЛ, в реанимациях нет.

"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Людей плюс-минус тяжело стабильных вывозят в Балаклею. Но и там, насколько мне известно, тоже места уже закончились. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно. До того, как им становится совсем плохо, их даже не забирают. Не потому что "скорые" не хотят, а потому что везти некуда", - заявляет волонтер.

Читайте также: Харьковские власти призывают людей с медобразованием идти в "ковидные бригады": В марте нагрузка увеличилась в 1,5 раза, в апреле у нас физически не будет сотрудников

"Летальность тоже достаточно высокая. И как мне говорят врачи, она связана с поздней госпитализацией. На первой линии (тоже врачи массово говорят) для пациентов используют препараты резерва -- Актемру, Хумиру, Меропенем. Это препараты, которые обычно применяют уже для средних и тяжелых пациентов в больницах, в реанимациях. В каких-то случаях врачи говорят, что это единственное спасение — попытка сыграть на опережение. Но когда люди поступают в больницу, их лечить нечем, организм уже просто не восприимчив к этим препаратам", - добавила она.

Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю. Хотя, по статистике Минздрава, заполняемость больниц на 22 марта в городе составляла около 35%.