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Новости Коронавирус и карантин
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Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится, как минимум, до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА

Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится, как минимум, до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА

Ученые Национальной академии наук Украины опубликовали новый прогноз распространения коронавируса в стране. В начале апреля может быть до 24,8 тысяч новых случаев.

Об этом говорится в прогнозе ученых, передает Цензор.НЕТ.

Ученые считают, что среднее количество новых случаев коронавируса равно 16 217 (Prophet) и 15 063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта - 6 апреля 2021 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека

Отметим, COVID-статистика в Украине ухудшается, за минувшие сутки обнаружили очередной рост случаев. Минздрав сообщил о 14 174 новых заражениях коронавирусом. Кроме того, в стране второй день подряд фиксируют рекорд по летальным случаям. Вчера умерли еще 342 человека.

Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится, как минимум, до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук 01
Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится, как минимум, до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук 02
Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится, как минимум, до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук 03
Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится, как минимум, до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук 04

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
ЗЕчмо подало приклад що на вірус можна класти болт і спровокувало нову хвилю заражень. Ось так і ідьом.
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 7711
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24.03.2021 09:13
+6
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 2834
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24.03.2021 09:15
+5
Україна розплачується за свій вибір 19 року. Но ви там дєржітєсь і харошего вам настроєнія.
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24.03.2021 09:05
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Правила форума Совет форумчан
То есть осталось продержаться всего неделю, а там и апрель.
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24.03.2021 09:01 Ответить
Ты проявляешь прогнозируемую толерантность к ЗЕ, как его верный избиратель.
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24.03.2021 09:17 Ответить
Мені що ваш барига, що зекловун.....однакові !

Де українці ?
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24.03.2021 09:37 Ответить
Українці працюють, їм нема коли ляси точити.
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24.03.2021 10:14 Ответить
Но выбрал ты клоуна. По причине того, что ты тупой мудак.
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24.03.2021 10:42 Ответить
https://censor.net/ru/news/3255188/evrosoyuz_ujestochaet_pravila_eksporta_vaktsin_ot_covid19
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24.03.2021 09:15 Ответить
Україна розплачується за свій вибір 19 року. Но ви там дєржітєсь і харошего вам настроєнія.
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24.03.2021 09:05 Ответить
А що робить зараз самопроголошений чемпіон по боротьбі з короновірусом? Напевно змінює памперси після дня народження Стерненка
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24.03.2021 09:15 Ответить
Чомусь помилку вибору 2010го українці змогли виправити, а зараз опустили руки? Тільки скиглимо?
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24.03.2021 09:54 Ответить
Шляпа!
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24.03.2021 09:08 Ответить
харашо идьом! Продолжаем шляться без масок, кафешки, финтес-клюбы и прочее.
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24.03.2021 09:08 Ответить
А давно там у вас інтернет провели?
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24.03.2021 09:10 Ответить
ЗЕчмо подало приклад що на вірус можна класти болт і спровокувало нову хвилю заражень. Ось так і ідьом.
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 7711
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24.03.2021 09:13 Ответить
)) вовородица.
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24.03.2021 09:18 Ответить
Трампа судитимуть за те, що він своєю присутністю на мітингу спровокував атаку на Капітолій. Зеленський своїм прикладом спровокував масове катання у Буковелі без дотримання жодних протиепідемічних рекомендацій. То це не злочин?
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24.03.2021 10:50 Ответить
Патамуша кол-во гениев, черпающих научные факты из сомнительных сайтов, и считающих себя настолько умными что могут не носить маски и соблюдать нормы гигиены, близко к 73%. К сожалению, пока эти люди не поймут что они долб...ы, мы будем жить в жопе. А вероятность этого очень мала, т.к. каждый из них президент и умнее остальных. Добро пожаловать в грустную реальность страны долб...ов!
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24.03.2021 09:26 Ответить
Неплохо.... сидеть и с умным видом цифры рисовать. Это как Глоба глобает - президентом украины будет жёппщина..... ой, Нептун не вступил в связь с созвездием Гермописикла, так что президентом стал мужик, просто форс-обжоп получился
вот если бы ответственность была.....
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24.03.2021 09:09 Ответить
шифт заедает*
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24.03.2021 09:10 Ответить
Ше ті самі довбодятли котрі через 9 місяців замітили що смертність під ШВЛ 88% ?
У штатах це знали ще в квітні 20-го , а цим кретинам просто так довго перекладали вирізки з ґазет котрі передали віслючою поштою з гамерики.
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24.03.2021 09:14 Ответить
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 2834
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24.03.2021 09:15 Ответить
Это же та же академия наук, которая еще месяц назад рассказывала про спад Ковида, когда Степанов тупо перестал делать тестирования?
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24.03.2021 09:15 Ответить
А куда подавались наши эксперты-провидцы с нашим "плато"?
Мне эти "прогнозы" напоминают гадание на кофейной гуще.
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24.03.2021 09:15 Ответить
гадание на кофейной гуще, но им занимаются не вчоные "Национальной академии наук Украины", а не какой-то х.й собачий - значит лохторату прокатит для засирания мозКа.
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24.03.2021 09:29 Ответить
А там и до мая недалеко......
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24.03.2021 10:00 Ответить
Новые малюночки для коронопсихозных в намордниках
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24.03.2021 10:03 Ответить
Раніше експерименти проводили на мишах та мавпах, а потім стали такими гуманними, що почали зразу проводити експерименти на двоногих прямоходячих приматах та ще й весь цей банкет за їхні гроші. Еволюція пішля не тим шляхом... Якщо вакцина має ефективність менше 99 %, короткий термін дії і в неї є тяжкі побічні ефекти, які шкодять зоровю не менше ніж та хвороба проти якої вакцинують, то це не боротьба жа життя людей, а злочинний бізнес.
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24.03.2021 10:06 Ответить
А ще в нас і в світі херова туча різних вчених вірусологів, інфекціоністів, чому їх не чути? Де їхні консіліуми та офіційні професійні заяви? Чому нас через Інтернет та ЗМІ тероризують якісь ефіопи з возу, ляшки, та степанови з комаровськими? Де професійні висновки від спеціалістів? А це тому, що це теракт, та соціальний експеримент який злочинці проводять проти людства тепер вже в світовому масштабі використовуючи ЗМІ, Інтернет, продажних політиків та дурнів.
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24.03.2021 10:07 Ответить
будут ли зомби или просто умрут от вакцины, вот в чем вопрос.
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24.03.2021 11:01 Ответить
В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова

Фигня! Степанов сказал - победим! Адаптивно!
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24.03.2021 10:18 Ответить
Шановне НАН як людина, яка має трохи відношення до аналізу данних скажу, що вам потрібно додати ремарку. "Надійність прогнозу не вища чим надійність статистичних данних на основі яких він побудований". А ось тут проблема. "Гівно на вході гівно на виході"
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24.03.2021 12:14 Ответить
Ковідобєсіє нагнітаєте добре. Молодці. Вам Ґейтс ґран випише
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24.03.2021 19:44 Ответить
 
 