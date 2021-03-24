4 297 41
Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится, как минимум, до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА
Ученые Национальной академии наук Украины опубликовали новый прогноз распространения коронавируса в стране. В начале апреля может быть до 24,8 тысяч новых случаев.
Об этом говорится в прогнозе ученых, передает Цензор.НЕТ.
Ученые считают, что среднее количество новых случаев коронавируса равно 16 217 (Prophet) и 15 063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта - 6 апреля 2021 года.
Отметим, COVID-статистика в Украине ухудшается, за минувшие сутки обнаружили очередной рост случаев. Минздрав сообщил о 14 174 новых заражениях коронавирусом. Кроме того, в стране второй день подряд фиксируют рекорд по летальным случаям. Вчера умерли еще 342 человека.
Топ комментарии
+6 5 копійок
показать весь комментарий24.03.2021 09:13
+6 саша паламарчук
показать весь комментарий24.03.2021 09:15
+5 5 копійок
показать весь комментарий24.03.2021 09:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де українці ?
вот если бы ответственность была.....
У штатах це знали ще в квітні 20-го , а цим кретинам просто так довго перекладали вирізки з ґазет котрі передали віслючою поштою з гамерики.
Мне эти "прогнозы" напоминают гадание на кофейной гуще.
Фигня! Степанов сказал - победим! Адаптивно!