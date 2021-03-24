Во время разборки здания бетонная плита убила 19-летнего парня на Николаевщине, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели деблокировали из-под железобетонной плиты тело погибшего парня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 14:22 по экстренному номеру "101", от сотрудников Казанковского отделения Новобугского отдела Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что за пределами пгт Казанка, во время разбора здания, которое не эксплуатируется, произошло его разрушение. В результате падения железобетонной плиты погиб подросток 19 лет, а мужчина 1960 г.р. получил многочисленные тяжелые травмы. Пострадавший до прибытия спасателей был доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

Сотрудники 17 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобиле САРМ-Л с помощью бензореза и гидравлического инструмента деблокировали из-под обломков тело погибшего. Дополнительно привлекался автокран и погрузчик MANITOU ЧП "Ильницкий".

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Фото: сайт ГСЧС