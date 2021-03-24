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Новости
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Во время разборки здания бетонная плита убила 19-летнего парня на Николаевщине, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели деблокировали из-под железобетонной плиты тело погибшего парня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 14:22 по экстренному номеру "101", от сотрудников Казанковского отделения Новобугского отдела Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что за пределами пгт Казанка, во время разбора здания, которое не эксплуатируется, произошло его разрушение. В результате падения железобетонной плиты погиб подросток 19 лет, а мужчина 1960 г.р. получил многочисленные тяжелые травмы. Пострадавший до прибытия спасателей был доставлен в больницу", - сказано в сообщении.

Сотрудники 17 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобиле САРМ-Л с помощью бензореза и гидравлического инструмента деблокировали из-под обломков тело погибшего. Дополнительно привлекался автокран и погрузчик MANITOU ЧП "Ильницкий".

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Во время разборки здания бетонная плита убила 19-летнего парня на Николаевщине, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

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Топ комментарии
+2
"....пределами пгт Казанка, во время разбора здания, которое не эксплуатируется..."
Воровали б/у стройматериалы
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24.03.2021 09:16
+2
подросток 19 лет
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24.03.2021 09:17
+2
чего? в норм странах до 21-го это типо не мужик, алкоголь не продадут, но только вне армии
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24.03.2021 09:36
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"....пределами пгт Казанка, во время разбора здания, которое не эксплуатируется..."
Воровали б/у стройматериалы
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24.03.2021 09:16 Ответить
подросток 19 лет
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24.03.2021 09:17 Ответить
То же слух резануло.
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24.03.2021 09:23 Ответить
Может у вас нет 19-него ребенка?) а то б вы поняли)
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24.03.2021 09:36 Ответить
Ребёнок есть, 30-ти летний. Вот подростком он в 16 лет перестал для меня быть.
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24.03.2021 09:38 Ответить
бувають подросткі і на все життя
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24.03.2021 15:00 Ответить
чего? в норм странах до 21-го это типо не мужик, алкоголь не продадут, но только вне армии
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24.03.2021 09:36 Ответить
Интресно - они были ознакомлены с правилами ТБ ? Подписи в журналах стоят ?

Кто за эту гибель сядет ?
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24.03.2021 09:18 Ответить
Собственник здания, не?
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24.03.2021 09:21 Ответить
Сядет хозяин заброшенного сооружения или найду "стрелочника"
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24.03.2021 09:24 Ответить
идиоты, которые пишут ,что плита убыла......так можно писать , что пуля или нож убили
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24.03.2021 09:24 Ответить
И какой черт их туда понёс?
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24.03.2021 09:20 Ответить
Запишут как несчастный случай.
По возрасту дед и внук...
у нас лет 15 старое здание обувной фабрики разбирали, очищали кирпичи,
рухнувшая стена полностью накрыла двух пацанов 18-19 лет...виновных не обнаружили....
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24.03.2021 09:25 Ответить
кто не раотал на стройке - не знает: - Иди туда, сделай это, но тока каску .... да это уже и неважно - алло, морг? - да, да, есть клиент, но я не родственник а прораб, щас, переключу, пусть платят за гроб.
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24.03.2021 09:38 Ответить
 
 