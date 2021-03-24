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Новости Коронавирус и карантин
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Готовим рейды по маршруткам в Киеве, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки, - Рубан

Готовим рейды по маршруткам в Киеве, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки, - Рубан

Если закрыть общественный транспорт, будет коллапс для социально критических объектов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"У нас есть опыт прошлого года, когда общественный транспорт работал по спецпропускам, и это не дало эффекта. Что в целом касается работы города Киева в красной зоне, то сегодня первая рекомендация во всех документах - ограничить работу всех субъектов хозяйства, предприятий, организаций и учреждений. К сожалению, некоторые субъекты на сегодня не ограничили", - отметил Рубан.

По словам главы столично Госпродпотребслужбы, готовятся рейды на маршрутки, которые нарушают ограничения по перевозкам.

"Что касается общественного транспорта, сегодня идет контроль троллейбусов, трамваев. Маршрутные такси находятся за пределами контроля, каждый день составляются многочисленные протоколы. Я думаю, что будут у нас рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки. Это (лишение лицензий. - Ред.) исключительно прерогатива Укртрансбезопасности в Министерстве инфраструктуры. Сегодня мы получили предписание от КГГА по поводу контроля вместе с Патрульной полиции. С завтрашнего дня будем проверять и передавать информацию в Укртрансбезопасности для лишения лицензий", - сказал Рубан.

Также читайте: Возможность остановки метро в Киеве не обсуждается, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25516) транспорт (1757) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А маршрутки эти идиоты добавят? Вопрос риторический...
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24.03.2021 09:27
+4
А как людям добираться до работы? Перевозчику слабо ж пустить больше транспорта на маршруты? Не выгодно аднака, да?
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24.03.2021 09:27
+4
********, а чем утром уехать с Троещиеы, Виноградаря?
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24.03.2021 09:47
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А маршрутки эти идиоты добавят? Вопрос риторический...
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24.03.2021 09:27 Ответить
а вот на западе такого чуда, как маршрутки, не существует в принципе. есть комфортабельные вместительные автобусы, которые ходят строго по расписанию и останавливаются исключительно на оборудованных остановках
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24.03.2021 11:27 Ответить
Так хотя-бы обязали этих маршрутчиков GPS трекинг поставить, а стоишь на холоде ждёшь и хз когда она будет через 5 минут или через час. Ну слугам не понять, им пофиг.
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24.03.2021 12:03 Ответить
А как людям добираться до работы? Перевозчику слабо ж пустить больше транспорта на маршруты? Не выгодно аднака, да?
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24.03.2021 09:27 Ответить
Пишком пусть ходят. Я вот хожу и ничо
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24.03.2021 09:46 Ответить
Я вот на машине своей и норм . А если твоя работа не позволяет этого делать, то зачем такая работа?
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24.03.2021 10:15 Ответить
Іноді краще жувати, ніж говорити, будеш схож на розумного
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26.03.2021 10:29 Ответить
А у перевозчика есть запас этих машин и что не менее важно водителей?
Надо было оставлять разрешение на проезд только работникам критичиских оранизаций. остальыне ходят пешком или ездят на такси
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24.03.2021 10:42 Ответить
Маршрутчикам і зевиборцям закон не писаний
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24.03.2021 09:29 Ответить
О каком законе идет речь?
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24.03.2021 10:50 Ответить
В маршрутках имбецилы в основном с маской на подбородке , в лучшем случае с торчащим(членом)носом. Надевают маску тльткт на входе . Так что все это до лампочки. Ездили и буду ездить как попало и кучей .
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24.03.2021 09:37 Ответить
********, а чем утром уехать с Троещиеы, Виноградаря?
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24.03.2021 09:47 Ответить
* Лісапедом *
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24.03.2021 09:48 Ответить
А зачем заежжать то туда было?
Ну ничо, скоро митро дотянут и туда, и туда
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24.03.2021 09:51 Ответить
Недавно пришлось ехать в столичной маршрутке. Предъявил водиле своё пенс.свид-во, а он его не признал - настаивал, что должа быть "книжечка" в развернутом виде, а не ламинированный и современный вариант. Пришлось заплатить за проезд, заодно письменно "настучать" его начальству, дыбы иных пенсионеров не ставил на дыбы.
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24.03.2021 09:51 Ответить
А можно поподробней - как пенсионеру бесплатно ехать в маршрутке по пенсионному?
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24.03.2021 12:06 Ответить
https://news.rbc.ua/rus/society/grozit-kievu-transportnyy-*******-izvestno-1616419244.html Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим в общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди попросту не могут добраться в место назначения. Из-за этого они начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.
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24.03.2021 09:56 Ответить
Не дай бог развивать личный автотранспорт ни ни , только скотовозы, только намордники и запреты,запреты,запреты. Ну чего вы молчите о том что личный автотранспорт решит проблему ?
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24.03.2021 10:11 Ответить
Звідки у зебілів особистий автотранспорт.?Для этого нада гроші, а шоб заробить гроші треба мізки. Замкнуте коло.
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24.03.2021 10:22 Ответить
Ну признайтесь вы наконец, что все кто пользуется общественным транспортом повыздыхают , и кончится весь ваш красный колхоз
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24.03.2021 10:18 Ответить
Вводите локдаун!очередной печальный рекорд
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24.03.2021 10:19 Ответить
Решили подзаработать на взятках от автоперевозчиков? Нужно публиковать названия и фамилии перевозчиков, тогда,может,люди вам и поверят...
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24.03.2021 11:12 Ответить
Порядок с маршрутками нужно наводить и тут я полностью на стороне О.Рубана. Даю наводку - маршрутка №192 (от метро Почайна на Троещину). Это не маршрутка, а скотовозка. Стоят две очереди. Вначале пускают першую очередь на сидячие места, а потом начинают запускать вторую - стоячую. В итоге - маршрутка забита полностью, а карантинные ограничения игнорируются.
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24.03.2021 14:07 Ответить
 
 