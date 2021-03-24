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Новости Коронавирус и карантин
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Количество новых случаев COVID-19 в Украине удваивается каждые три недели, - Нацакадемия наук

Количество новых случаев COVID-19 в Украине удваивается каждые три недели, - Нацакадемия наук

В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Сейчас темпы распространения новых случаев COVID-19 удваиваются примерно каждые три недели.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, за неделю в среднем в день выявляли 12 650 новых случаев коронавируса, что примерно на 5200 случаев больше, чем двумя неделями ранее. При этом выздоравливали в среднем 5240 человек в день, среднее число летальных случаев - 248, что на 100 больше чем двумя неделями ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рост новых COVID-случаев в Украине продолжится как минимум до апреля: может быть до 24,8 тыс. заболевших в день, - Нацакадемия наук. ИНФОГРАФИКА

"Число новых случаев болезни растет темпами, что примерно соответствуют его удвоению три недели", - сообщили ученые.

"Позитивность по образцам тестов выросла до 34,6% против 31,1% неделю назад, а по случаям болезни - до 28,6% против 25,7% неделю назад. 7-дневный средний объем тестирования превысил 44 тыс. проведенных исследований в день и уступает максимумам прошлого года лишь на 0,5%", - добавили в НАН Украины.

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а кількість нових тестів? чи й без тестів всім корону пишите?
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24.03.2021 09:44 Ответить
Для чего это информация??? Нацакадемия в состоянии только озвучивать факты? Спрогнозировать такую ситуацию месяц назад академики, купившие свои звания за взятки, не в состоянии? Если не ошибаюсь около месяца назад нам заявляли что кто то героисески победил вирус... Людям будет легче если они будут знать что умирают не от вируса а от тотальной коррупции и бездарности академиков и чинуш?
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24.03.2021 09:47 Ответить
Количество новых случаев COVID-19 в Украине удваивается каждые три недели, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 2231
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24.03.2021 09:47 Ответить
Меньше народу - больше кислорода.
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24.03.2021 09:53 Ответить
Для другого народа, поэтому нас уже меньше на 15 000 000. Было 52 000 000, а осталось 37 000 000. - "2. На планете идёт интенсивное потепление климата. Пустыня продвигается на север со скоростью 10 км. в год, обезвоживание земли - 25 м. в год. Уже сейчас древние центры мира - Афины, Рим ... попадают в зону только искусственного орошения. Через 20 - 30 лет надо будет думать о переселении громадных масс цивилизованных народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени на Кубани, в Ростовской области, на Украине будет изумительный субтропический климат, а в Черноземье и на севере Украины - климат сегодняшнего Предкавказья." - написано до 12 июня 1994 года.
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24.03.2021 10:39 Ответить
А недавно шибздик так радовался: "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский.05.12.20
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24.03.2021 10:05 Ответить
 
 