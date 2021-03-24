Количество новых случаев COVID-19 в Украине удваивается каждые три недели, - Нацакадемия наук
В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Сейчас темпы распространения новых случаев COVID-19 удваиваются примерно каждые три недели.
Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, за неделю в среднем в день выявляли 12 650 новых случаев коронавируса, что примерно на 5200 случаев больше, чем двумя неделями ранее. При этом выздоравливали в среднем 5240 человек в день, среднее число летальных случаев - 248, что на 100 больше чем двумя неделями ранее.
"Число новых случаев болезни растет темпами, что примерно соответствуют его удвоению три недели", - сообщили ученые.
"Позитивность по образцам тестов выросла до 34,6% против 31,1% неделю назад, а по случаям болезни - до 28,6% против 25,7% неделю назад. 7-дневный средний объем тестирования превысил 44 тыс. проведенных исследований в день и уступает максимумам прошлого года лишь на 0,5%", - добавили в НАН Украины.
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