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Новости Борьба с коронавирусом
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Скандал из-за "Спутника V" в Словакии: президент Чапутова призвала премьер-министра страны Матовича подать в отставку

Скандал из-за

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьер-министра страны Игоря Матовича подать в отставку и положить конец политическому кризису, вызванного его решением приобрести разработанную в России вакцину против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Важно, чтобы премьер-министр подал в отставку и позволил выполнить коалиционное соглашение о реконструкции правительства. Позиция одного человека не важнее интересов страны и ее граждан", - сказала Чапутова после того, как приняла отставку министра юстиции страны Марии Коликовой.

Матович заявил в воскресенье, что готов уйти в отставку, чтобы завершить кризис, но он обусловил свою отставку рядом условий. В частности, он хочет остаться в правительстве в должности министра, и хочет, чтобы его партия возглавила дополнительное министерство - в нарушение коалиционного соглашения, заключенного год назад.

Коликова - четвертый министр правительства Словакии, который ушел в отставку в последние дни в попытке разрешить кризис, разразившийся три недели назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-премьер Словакии Сулик подал в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины "Спутник V"

Министр здравоохранения Марек Крайчи, министр труда Милан Крайняк и министр экономики Ричард Сулик также подали в отставку, пытаясь заставить Матовича уйти.

Кризис достиг апогея после того, как Матович приехал в аэропорт в Кошице на востоке страны, чтобы лично встретить первую партию из 2 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", которые он решил приобрести, не проведя консультации со своими партнерами по коалиции.

Вакцина еще не одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам, хотя сейчас агентство проводит ее экспертизу.

Если кризис не будет решен в ближайшие дни, могут быть объявлены досрочные выборы. Cпикер словацкого парламента Борис Коллар в прошлый четверг заявил, что его партия "Мы - семья" покинет правительство и потребует внеочередных выборов, если кризис не разрешится за неделю.

Однако все четыре коалиционные партии неоднократно заявляли, что, каким бы ни был результат переговоров, они не хотят досрочных выборов. Причина в том, что, по данным опросов, победителем, скорее всего, станет новая правоцентристская партия "Голос" бывшего премьер-министра Питера Пеллегрини.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закарпатье в обмен на российскую вакцину: премьер Словакии Матович некорректно пошутил о договоренностях с РФ

вакцина (3815) скандал (4475) Словакия (981) Чапутова Зузана (42) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
Не удивлюсь если и этот подкацапник в будущем всплывет в каком-нибудь "Газпроме".
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24.03.2021 09:55
+3
Хех! У нас вже 2 роки криза, а у відставку ніхто не іде.
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24.03.2021 09:45
+3
Это та самая Словакия, с которой все носились как дурень со ступой по поводу тотальных анализов населения на ковид? Или какая-то другая Словакия, которая "фубытьтакойдурой"?
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24.03.2021 09:48
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Хех! У нас вже 2 роки криза, а у відставку ніхто не іде.
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24.03.2021 09:45 Ответить
30 років ! А якщо зовсім точно то 1000 років.
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24.03.2021 09:46 Ответить
Так и в Словакии никто не идёт, разве по тексту новости это не чётко понятно?
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24.03.2021 09:49 Ответить
Это та самая Словакия, с которой все носились как дурень со ступой по поводу тотальных анализов населения на ковид? Или какая-то другая Словакия, которая "фубытьтакойдурой"?
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24.03.2021 09:48 Ответить
Це та сама Словакія,у якої ми купляємо газ.Тому маємо на неї вплив.Пригрозимо їй,що куплятимемо газ у Молдові,Албаніі,Польщі,чи там в Чехіі - і вона відразу відмовиться від російської вакцини...
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24.03.2021 10:56 Ответить
С РАБссией Мавзолейной успешно дружил и торговал только Гитлер
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24.03.2021 09:50 Ответить
Ну как успешно... Хотя пока торговал, да, всё было пучком.
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24.03.2021 09:56 Ответить
Я смотрел товарооборот с 1924 года,после Раппалского братского Договора от 1922 года и по 1941 год.Тихий ужас.Братья блин
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24.03.2021 10:03 Ответить
То таке.
А Бутусову відомо,що в Чорногорії є свій Єрмак ?
https://www.kommersant.ru/doc/4740442 Глава черногорской спецслужбы разгласил государственную тайну
Ну,і Ківу вітаємо !
Скандал из-за "Спутника V" в Словакии: президент Чапутова призвала премьер-министра страны Матовича подать в отставку - Цензор.НЕТ 6440
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24.03.2021 09:52 Ответить
Ангеля Меркель пару дней назад заявила,Украина и Германия крепко сдружились в торгово-экономическом плане доведя товарооборот с 4 до 7 миллиардов евро.Шойся я кроме Мерседесов ничего не вижу в Украине на 7 ярдов
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24.03.2021 09:52 Ответить
отстегнула ему параша прилично. всё как всегда. скупила она в годы жирных нулевых коров уйму этих "европейских политиков", с перспективой на будущее, приконсервировав до нужной поры. этому пришло время платежом краситься. для параши он такой же обычный расходник, как и все её остальные покупки.
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24.03.2021 09:55 Ответить
Не удивлюсь если и этот подкацапник в будущем всплывет в каком-нибудь "Газпроме".
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24.03.2021 09:55 Ответить
Любая Торговля с РАБссией всегда ТОКСИЧНА,Гопники Путлера поступают всегда одинаково...
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24.03.2021 10:06 Ответить
Цап-Царапыч РАБссии всегда украдет,конфискует,сворует,взорвет и сожгет...,к примеру в Крыму украдено иностранной различной собственностьи и бизнеса у 11 000 иностранцев...
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24.03.2021 10:12 Ответить
А президент Украины Зеленский не желает потребовать отставки министра здравоохранения Степанова, министра МВД Авакова, генпрокурора Венедиктовой?!
Да и самому бы Зеленскому не мешало подать в отставку, потому что ЛОХ.
Зачем Украине терять время до следующих выборов?
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24.03.2021 10:24 Ответить
Полномочия президента Украины ограничены Конституцией,-внешняя политика,армия флот и Права и Свободы человека,на этом все,
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24.03.2021 10:28 Ответить
Правильно, ребята. Отдохните от трудов государственных, ежели ума не хватает...
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24.03.2021 11:08 Ответить
 
 