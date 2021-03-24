Скандал из-за "Спутника V" в Словакии: президент Чапутова призвала премьер-министра страны Матовича подать в отставку

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьер-министра страны Игоря Матовича подать в отставку и положить конец политическому кризису, вызванного его решением приобрести разработанную в России вакцину против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Важно, чтобы премьер-министр подал в отставку и позволил выполнить коалиционное соглашение о реконструкции правительства. Позиция одного человека не важнее интересов страны и ее граждан", - сказала Чапутова после того, как приняла отставку министра юстиции страны Марии Коликовой.

Матович заявил в воскресенье, что готов уйти в отставку, чтобы завершить кризис, но он обусловил свою отставку рядом условий. В частности, он хочет остаться в правительстве в должности министра, и хочет, чтобы его партия возглавила дополнительное министерство - в нарушение коалиционного соглашения, заключенного год назад.

Коликова - четвертый министр правительства Словакии, который ушел в отставку в последние дни в попытке разрешить кризис, разразившийся три недели назад.

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Министр здравоохранения Марек Крайчи, министр труда Милан Крайняк и министр экономики Ричард Сулик также подали в отставку, пытаясь заставить Матовича уйти.

Кризис достиг апогея после того, как Матович приехал в аэропорт в Кошице на востоке страны, чтобы лично встретить первую партию из 2 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", которые он решил приобрести, не проведя консультации со своими партнерами по коалиции.

Вакцина еще не одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам, хотя сейчас агентство проводит ее экспертизу.

Если кризис не будет решен в ближайшие дни, могут быть объявлены досрочные выборы. Cпикер словацкого парламента Борис Коллар в прошлый четверг заявил, что его партия "Мы - семья" покинет правительство и потребует внеочередных выборов, если кризис не разрешится за неделю.

Однако все четыре коалиционные партии неоднократно заявляли, что, каким бы ни был результат переговоров, они не хотят досрочных выборов. Причина в том, что, по данным опросов, победителем, скорее всего, станет новая правоцентристская партия "Голос" бывшего премьер-министра Питера Пеллегрини.

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