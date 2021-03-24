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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента КГБ Беларуси: должен был наладить каналы переправки оружия. ВИДЕО

Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента КГБ Беларуси: должен был наладить каналы переправки оружия. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Республики Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудниками СБУ было установлено, что гражданин Беларуси был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутировался на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:

- состояние защищенности государственной границы Украины;
- порядок его охраны;
- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
- характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.

С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих Госпогранслужбы Украины из числа тех, кто владеет секретной информацией.

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Кроме получения разведывательной информации кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что целью этой деятельности, среди прочего, была организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности иностранного гражданина проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.

Беларусь (7890) КГБ (141) контрразведка (496) СБУ (19893) шпионаж (1386)


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Топ комментарии
+23
не секрет что КГБ Белоруси это филиал ФСБ России
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24.03.2021 10:06
+14
Респект контрикам!..
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24.03.2021 10:04
+12
Хто-б здивувавася? Треба ж якось виправдать "висер" керівника КГБ Білорусі про "масові поставки зброї та ***********" з території України, "для організації збройних виступів проти діючої влади"... І привід буде голови "крикунам" у Білорусі, "повідкручувать", і армію утримувать у підвищеній готовності, лякаючи "провокаціями" з боку України...
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24.03.2021 10:05
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Респект контрикам!..
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24.03.2021 10:04 Ответить
Хто-б здивувавася? Треба ж якось виправдать "висер" керівника КГБ Білорусі про "масові поставки зброї та ***********" з території України, "для організації збройних виступів проти діючої влади"... І привід буде голови "крикунам" у Білорусі, "повідкручувать", і армію утримувать у підвищеній готовності, лякаючи "провокаціями" з боку України...
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24.03.2021 10:05 Ответить
Что то сильно много обязанностей на него одного навешали.
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24.03.2021 10:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211 - "... много обязанностей на него одного навешали." Патамоу чта беларусы чмошные рабы и "любители *****". Нация - ущербная и сцыкливая. Говно, одним словом
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24.03.2021 10:53 Ответить
Интереса ради, белорусы-добровольцы Тактической Группы "Беларусь", воевавшие за Украину с января 2015 года, подпадают под твою классификацию или нет?
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24.03.2021 17:51 Ответить
Контррозвідка СБУ викрила та припинила шпигунську діяльність агента КДБ Білорусі - Цензор.НЕТ 5384 ПНХ-совкове падло.
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24.03.2021 10:54 Ответить
не секрет что КГБ Белоруси это филиал ФСБ России
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24.03.2021 10:06 Ответить
як з такою квадратною рожею можно було працювати, а сбу цього не помітила одразу?
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24.03.2021 10:08 Ответить
СБУ - ДЕБИЛЫ! агент должен перевербовываться... но так как там сидят такие прописианалы, что стыдно в ту сторону смотреть, то и разоблачают... от дури, необразованности, незнания, профнепригодности...
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24.03.2021 10:17 Ответить
Ты спец в работе спецслужб?
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24.03.2021 14:02 Ответить
не перевербуица. Он совецкий человек. Камень.
на крайняк станет модным агентом. Двойным. Две зарплаты.
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24.03.2021 14:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/475377 - а что из этого белоруского ************* взять. Павлик Морозов, за ложку гнилого гороха батю мусорам сдаст. Как все белоарусы
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24.03.2021 10:56 Ответить
Власти Белоруси такие же враги как и Эрефии
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24.03.2021 10:56 Ответить
Еще один блрадский нарот
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24.03.2021 12:24 Ответить
Будто лукашизм и белорусы это одно и тоже.
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24.03.2021 17:51 Ответить
Спочатку російський вертоліт "випадково" залітає в наш повітряний простір, тепер лукашенківський агент.

Потрібна жорстка реакція влади.
Це вже не просто провокація !!
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24.03.2021 12:36 Ответить
тим часом у нас викликають для нової постановки на військовий облік дядьків 50+, яких було з нього знято в 2008-09...
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24.03.2021 12:45 Ответить
Ну и норм... "Покойничков" как раз понаходят и оживят) А их там таких ой как много) Ему и 25-ти еще нет, а по документам в военкомате, он то ласты склеил, то "постарел" лет на 30)
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24.03.2021 14:30 Ответить
Ну ні чого, скоро Зеля обміняє його на таксиста, або навіть на якусь челночницю зОРДЛО.
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24.03.2021 14:57 Ответить
В РАДЕ сидит целая фракция агентов и почитателей ***** и баканов-черт опожопных ублюдков не трогает даже после решения рнбо что мертвечук пособник терористов -- в израиле МОССАД таких физически устраняет как угрозу государству
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24.03.2021 15:51 Ответить
 
 