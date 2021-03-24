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Новости Борьба с коронавирусом
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Мобильная бригада в среднем делает 47 прививок от COVID-19 в сутки, - замглавы Минздрава Микичак

Мобильная бригада в среднем делает 47 прививок от COVID-19 в сутки, - замглавы Минздрава Микичак

Мобильная бригада проводит в среднем 47 вакцинаций в сутки. Министерство здравоохранения работает с областями, чтобы решить все проблемные вопросы работы мобильных бригад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"За минувшие сутки работали 179 мобильных бригад. За сутки средний показатель работы одной бригады, к сожалению, остается невысоким - в среднем по Украине 47 вакцинаций на одну мобильную бригаду", - отметила Микичак.

По словам замминистра, в Минздраве работают с областями и сегодня министром будет проведено очередное совещание с руководителями департаментов для того, чтобы отработать все проблемные моменты работы мобильных бригад.

Среди лидеров вакцинации - Днепропетровская (9179  вакцинаций с начала кампании), Донецкая (9 214) и Киевская (9 219) области.

Самый низкий уровень вакцинации в Волынской области (3 700 с начала вакцинации), Житомирской (3 600), Запорожской (3 587), Кировоградской (3 422). Низкий уровень вакцинации также в Хмельницкой области, Черновицкой и самый низкий в Черниговской области (2 956).

Также читайте: В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56)


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Топ комментарии
+1
да, пилять, что такое 47? Это много?
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24.03.2021 10:22
+1
Как 179 если Ляшко еще в феврале объявил о создании 600 бригад!
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24.03.2021 10:23
+1
Зелень просрала всьо і вся.
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24.03.2021 10:30
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Ну ничего к 2030 году вакцинируют всех.
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24.03.2021 10:22 Ответить
Прививки какие? Какого качества и состава? Индийские, за эффективность и безопасность никто не отвечает, продала Украине эти прививки фиктивная фирма с фиктивным адресом, с криминальным прошлым, которая эти прививки и зарегистрировала вместо производителя. Состав тоже ужасающий с ГМО, эмбрионов человека и почек шимпанзе, с секретными компонентами и странными кодирующими гликопротеидами. Кто таким вакцинируется не знаю, видимо шимпанзе в образе человека.)
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24.03.2021 10:42 Ответить
Вот классный ролик по теме https://www.youtube.com/watch?v=w64Zp5rc0KA
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24.03.2021 10:45 Ответить
ларка в своем репертуаре
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24.03.2021 11:46 Ответить
да, пилять, что такое 47? Это много?
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24.03.2021 10:22 Ответить
Как 179 если Ляшко еще в феврале объявил о создании 600 бригад!
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24.03.2021 10:23 Ответить
коррупция и криворукость политиков, чиновников спасет украинцев от экспериментальной субстанции
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24.03.2021 10:24 Ответить
Зелень просрала всьо і вся.
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24.03.2021 10:30 Ответить
Эта вся "вакцинация" такими темпами коту под хвост. Чтобы был еффект з пол года нужно вакцинировать хотя бы 70% населения! Для этого нужно делать 150 тыс. прививок в день, то есть в 15-20 раз больше чем делают сейчас!
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24.03.2021 10:31 Ответить
Стебан Вакцинов же высрал что могут вакцинировать..... в день..... и я реально забыл число, новость была.... это Киселев в 5 раз более лох, чем этот наш министр.
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24.03.2021 10:34 Ответить
За сутки средний показатель работы одной бригады, к сожалению, остается невысоким Источник: https://censor.net/ru/n3255222

В среднем шлют наПутина,
а часто - наКабаеву,
а в остальном мы имеем вазелин, так что наши бри.гады всегда готовы и даже разработали .... эээээ, ну, новую вакцину, а не то шо вы подумали, кто подумал - тот заражен, вот так(высрала спикер и побрела "обпудрить носик")
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24.03.2021 10:32 Ответить
Что то многовато, аж 47 вакцинаций за день!
Они там, что специально издеваются?
Да гнать такие бригады и кто их создал и в зад и в шею-идет банальный распыл бюджета, а народ такими темпами вакцинируют в лучшем случае через 10 лет!
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24.03.2021 10:34 Ответить
А ти записався на вакцинацію ? ...Чи а би п...?
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24.03.2021 10:40 Ответить
можно сказать, что это две прививки в час ))
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24.03.2021 10:38 Ответить
Мобільна бригада в середньому робить 47 щеплень від COVID-19 на добу, - заступник голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 5019....
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24.03.2021 10:41 Ответить
просто ужас и позор.
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24.03.2021 10:58 Ответить
Когда я в школу ходил одна медсестра делала сотню прививок за три часа , а тут целая мобильная бригада.
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24.03.2021 10:58 Ответить
то ж дай, боже, здоровля тим чудовим 73% виборців, що обрали цю найвеличнішу владу!
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24.03.2021 11:02 Ответить
Хочеш сказать що попередні були краще.? Вибір був міх хреновим і дуже хреновим.
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24.03.2021 11:08 Ответить
то ви вирішили, що дуже хреново краще
мої ж ви хрєновиборці!
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24.03.2021 16:42 Ответить
Вы че гоните?вдумайтесь целая бригада,не один человек!хотя и для одного такое количество нечтожно мало.люди думайте...
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24.03.2021 11:35 Ответить
Колют две медсестры 4-5 часов в день. Остальное время занимает дорога (это же мобильные бригады), организационнные вопросы, обед. Еще в бригаду входит врач и регистратор.
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24.03.2021 13:23 Ответить
Так их ещё и две!!!колят,это по 20 прививок за день делает одна,а потом там водитель,регистратор,помошник,свидетель и повар и....вычто издеваетесь над нашим народом?!
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24.03.2021 14:05 Ответить
Да шо Вы так орете???))) Непонятно, что ли что растягивают вакцину.. Ну вколят за неделю 500 000 доз - это не проблема, а дальше что людям брехать?) На подьезде....вот вот привезут, мы все просрали...)))
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24.03.2021 13:07 Ответить
 
 