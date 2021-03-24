Мобильная бригада в среднем делает 47 прививок от COVID-19 в сутки, - замглавы Минздрава Микичак
Мобильная бригада проводит в среднем 47 вакцинаций в сутки. Министерство здравоохранения работает с областями, чтобы решить все проблемные вопросы работы мобильных бригад.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.
"За минувшие сутки работали 179 мобильных бригад. За сутки средний показатель работы одной бригады, к сожалению, остается невысоким - в среднем по Украине 47 вакцинаций на одну мобильную бригаду", - отметила Микичак.
По словам замминистра, в Минздраве работают с областями и сегодня министром будет проведено очередное совещание с руководителями департаментов для того, чтобы отработать все проблемные моменты работы мобильных бригад.
Среди лидеров вакцинации - Днепропетровская (9179 вакцинаций с начала кампании), Донецкая (9 214) и Киевская (9 219) области.
Самый низкий уровень вакцинации в Волынской области (3 700 с начала вакцинации), Житомирской (3 600), Запорожской (3 587), Кировоградской (3 422). Низкий уровень вакцинации также в Хмельницкой области, Черновицкой и самый низкий в Черниговской области (2 956).
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В среднем шлют наПутина,
а часто - наКабаеву,
а в остальном мы имеем вазелин, так что наши бри.гады всегда готовы и даже разработали .... эээээ, ну, новую вакцину, а не то шо вы подумали, кто подумал - тот заражен, вот так(высрала спикер и побрела "обпудрить носик")
Они там, что специально издеваются?
Да гнать такие бригады и кто их создал и в зад и в шею-идет банальный распыл бюджета, а народ такими темпами вакцинируют в лучшем случае через 10 лет!
мої ж ви хрєновиборці!