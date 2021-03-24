Мобильная бригада в среднем делает 47 прививок от COVID-19 в сутки, - замглавы Минздрава Микичак

Мобильная бригада проводит в среднем 47 вакцинаций в сутки. Министерство здравоохранения работает с областями, чтобы решить все проблемные вопросы работы мобильных бригад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"За минувшие сутки работали 179 мобильных бригад. За сутки средний показатель работы одной бригады, к сожалению, остается невысоким - в среднем по Украине 47 вакцинаций на одну мобильную бригаду", - отметила Микичак.

По словам замминистра, в Минздраве работают с областями и сегодня министром будет проведено очередное совещание с руководителями департаментов для того, чтобы отработать все проблемные моменты работы мобильных бригад.

Среди лидеров вакцинации - Днепропетровская (9179 вакцинаций с начала кампании), Донецкая (9 214) и Киевская (9 219) области.

Самый низкий уровень вакцинации в Волынской области (3 700 с начала вакцинации), Житомирской (3 600), Запорожской (3 587), Кировоградской (3 422). Низкий уровень вакцинации также в Хмельницкой области, Черновицкой и самый низкий в Черниговской области (2 956).

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