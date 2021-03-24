Самая плохая ситуация с COVID-19 будет наблюдаться в Киеве и восьми областях, - прогноз Нацакадемии наук

В Национальной академии наук дали прогноз по распространению коронавируса в регионах. Самая плохая ситуация будет наблюдаться в Киеве и еще восьми областях.

Об этом свидетельствует прогноз НАН Украины, передает Цензор.НЕТ.

Ученые рассмотрели сценарии по распространению COVID-19, согласно которому больше всего заражений ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Киеве.

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"Для Украины в целом получим такие прогнозные числовые показатели: репродуктивное число - 1. 26(среднее за последнюю неделю, имеет тенденцию к увеличению); среднее количество новых случаев инфицирования за день на 06.04.21: [11126-31278] при среднем значении 19759. Среднее количество новых летальных случаев за день на 06.04.21: [341-419] при среднем значении 380", - отметили в НАН Украины.



