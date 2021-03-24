Местные жители спасли четверых малышей и женщину из горящего дома на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО
В Броварском районе Киевской области из горящего дома спасли четверых маленьких детей и женщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"23 марта в 17:48 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: с. Требухов, ул. Горького. По прибытии на место вызова спасатели установили, что горит кровля жилого дома по всей площади.
Местным населением спасены из огня четверо детей в возрасте от 11 месяцев до 5 лет, жительница дома получила ожоги лица и была госпитализирована в Броварскую ЦРБ", - сказано в сообщении.
Пожар локализован в 19:08 и ликвидирован в 20:38.
На тушение пожара были привлечены 3 единицы техники и 13 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
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