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2 года предвыборным обещаниям Зеленского. Большинство из них так и не выполнены до сих пор, - КИУ

2 года предвыборным обещаниям Зеленского. Большинство из них так и не выполнены до сих пор, - КИУ

Эксперты Комитета избирателей проанализировали публичные заявления Владимира Зеленского двухлетней давности, озвученные им во время избирательной кампании в интервью телеканалу "1+1" от 24 марта 2019 года.

Большинство из них до сих пор не выполнены, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КИУ.

"По оценке КИУ большинство обещаний Зеленского не были выполнены. Часть предложений фактически не сдвинулась с мертвой точки (к примеру, о присоединении к Минску США и Великобритании). Некоторые обещания были начаты, но не дали ожидаемого эффекта - к примеру, принятие закона об обличителях коррупции. По части инициатив разработаны законопроекты, но они до сих пор не были приняты (по налоговой амнистии). Отдельная категория - фактически проваленные обещания, как, к примеру, достижение компромисса с МВФ о замораживании роста тарифов", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

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Далее КИУ приводит предвыборные обещания Зеленского с пометкой, выполнены они или нет:

1. "Первое - я считаю, что нужен русскоговорящий телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир".

Выполнено. 1 марта 2020 года был запущен государственный телеканал "Дом", созданный для нужд временно оккупированных территорий.

2. "Второе – это поднимать экономику в нашей стране".

Не выполнено. По данным Минэкономики, в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировано падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства. Инфляция составила 5%. При этом снижение основных экономических показателей началось еще до начала пандемии.

3. "Нужно показать реальную борьбу з коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна…на самом деле это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь эти доказательства прокурору, прокурор должен рассмотреть это дело и взыскать с человека, который коррупционер, деньги. В двойном, тройном размере".

В процессе выполнения. В октябре 2019  года был принят закон об обличителях коррупции. В случае правильного сообщения о коррупционных действиях, обличители коррупции могут получить 10% от суммы ущерба. Правда, на практике этот механизм не доказал свою эффективность. Более того, 3 марта 2021 года Зеленский ветировал изменения в данный закон, принятые парламентом.

4. "Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы) должны открыться… Мы разговариваем с коллегами, все говорят: "Конечно, мы хотим, дайте нам правила игры". Положи деньги, откройся, заплати 5% государству. Начнем с чистого листа".

Не выполнено. Законопроекты о так называемой налоговой амнистии находятся на рассмотрении ВР, однако на данный момент приняты не были.

5. "Мы брали деньги, мы обязаны их отдавать (ред. – Для МВФ). Разрывать их мы не имеем права. Это имидж страны"

В процессе выполнения. В феврале 2020 года Украина выплатила по кредитам МВФ 213,6 млн. дол. В течение 2021 года Украина должна вернуть МВФ 1,7 млрд. дол.

6. "Есть цивилизованный способ убрать Президента - это закон об импичменте"

Выполнено. В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об импичменте Президента.

7. "Что такое ДУСя, у которой куча предприятий? Нужно, чтобы такие госпредприятия были выставлены на приватизацию".

В процессе выполнения. В октябре 2019 года указом президента первые пять объектов ДУСи были переданы на приватизацию (в частности, гостиница "Днепр" в Киеве). 

8. "Конечно же, нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании".

Не выполнено. Несмотря на регулярные заявления Зеленского о переформатировании Минского процесса, альтернативная площадка для переговоров согласована не была. США и Великобритания не присоединились к минскому процессу.

9. "С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понять, вам действительно так важно, чтобы наши люди умирали, чтобы у них не было возможности заплатить эти тарифы? Они сказали нет… Им важно не где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами".

Не выполнено. В октябре 2019 года Зеленский заявил, что МВФ требует от Украины установления рыночных цен на газ, предусматривающих увеличение тарифов. В зимний период 2020-2021 гг. цены на газ для населения существенно выросли.

Автор: 

выборы (24728) Зеленский Владимир (20343) обещания (52)


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Топ комментарии
+23
Хай ще на свої питання відповість дасть...
2 роки передвиборчим обіцянкам Зеленського. Більшість з них так досі і не виконані, - КВУ - Цензор.НЕТ 2691
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24.03.2021 11:10
+15
2 роки передвиборчим обіцянкам Зеленського. Більшість з них так досі і не виконані, - КВУ - Цензор.НЕТ 9955
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24.03.2021 11:14
+15
Единственное. Причем, с эффективностью, близкой к нулю.
мендельша наплела в его эфире такой пурги, что решили больше ее не показывать.
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24.03.2021 11:19
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А 73% серьезно ожидали, что клоун-наркоман захочет и сможет хоть что-то из своих обещаний выполнить?

Ну тогда неудивительно, что некоторые очень известные главреды, некоторых интернет-изданий до сих пор пишут "ЗЕ не знал" и "ЗЕ обманывают".

73% - тупые двуличные скоты. Такие же, как и ЗЕ.
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24.03.2021 16:11 Ответить
А Зедебил забыл и что-то положил на свои обещания!! Мало того у него есть ещё наглое хамство заикаться о втором сроке президентства!! Во..Дебил!!!!
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24.03.2021 16:25 Ответить
Те ,кто думает, что он собирался что-то выполнять из обещанного, глубоко ошибается. Туповатый недалекий клоун решил накосить бабла, дорвавшись до власти . Он же нелох: что ему до пенсии по клавишам рояля стучать детородным органом???. Другой вопрос , что общество больно и готово верить в любые небылицы : вот придет клоун Зе и все проблемы решатся одним махом тогда и заживем.
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24.03.2021 19:48 Ответить
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