Эпидзонирование Украины: девять регионов в "красной" зоне, 15 - в "оранжевой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 24 марта в Киеве и 16 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской и Киевской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Степанов рассказал, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану: Уже должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки. ВИДЕО

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

В "желтой" зоне осталась только Херсонская область.

При этом по состоянию на 23 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регинах - в Киеве (112,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Днепропетровской (68,9), Ивано-Франковской (100,8), Киевской (82,7), Львовской (67,4), Винницкой (130,4), Черновицкой (100,9), Закарпатской (82,7), Житомирской (115,8), Николаевской (104,7), Одесской (74,4), Полтавской (60,7), Сумской (70,6), Тернопольской (63,6), Черкасской (64,6), Черниговской (80,3) и Хмельницкой (105,7) областях.

Эпидпорог превышен в Киеве и 22 областях.





