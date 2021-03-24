Эпидзонирование Украины: девять регионов в "красной" зоне, 15 - в "оранжевой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 24 марта в Киеве и 16 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Так, в "красной" зоне остаются Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской и Киевской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом.
В "оранжевую" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.
В "желтой" зоне осталась только Херсонская область.
При этом по состоянию на 23 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регинах - в Киеве (112,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Днепропетровской (68,9), Ивано-Франковской (100,8), Киевской (82,7), Львовской (67,4), Винницкой (130,4), Черновицкой (100,9), Закарпатской (82,7), Житомирской (115,8), Николаевской (104,7), Одесской (74,4), Полтавской (60,7), Сумской (70,6), Тернопольской (63,6), Черкасской (64,6), Черниговской (80,3) и Хмельницкой (105,7) областях.
Эпидпорог превышен в Киеве и 22 областях.
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