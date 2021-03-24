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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: девять регионов в "красной" зоне, 15 - в "оранжевой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: девять регионов в

По состоянию на 24 марта в Киеве и 16 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской и Киевской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом.

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В "оранжевую" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

В "желтой" зоне осталась только Херсонская область.

При этом по состоянию на 23 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регинах - в Киеве (112,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Днепропетровской (68,9), Ивано-Франковской (100,8), Киевской (82,7), Львовской (67,4), Винницкой (130,4), Черновицкой (100,9), Закарпатской (82,7), Житомирской (115,8), Николаевской (104,7), Одесской (74,4), Полтавской (60,7), Сумской (70,6), Тернопольской (63,6), Черкасской (64,6), Черниговской (80,3) и Хмельницкой (105,7) областях.

Эпидпорог превышен в Киеве и 22 областях.

Эпидзонирование Украины: девять регионов в красной зоне, 15 - в оранжевой, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: девять регионов в красной зоне, 15 - в оранжевой, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: девять регионов в красной зоне, 15 - в оранжевой, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
о, тут уже Минздрав, а не Стебанов.. - лохам лохдаун, а Стебанову - шо???
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24.03.2021 11:12
+1
Как видно с таблицы " желтая зона" осталось только в Хер соне. Они там или вообще " не спят" или еще не ложились.
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24.03.2021 11:33
+1
Они там на маски забили ещё с прошлого года. Свежим воздухом дышат.
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24.03.2021 11:37
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Перемога Оманского я не лоха...
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24.03.2021 11:06 Ответить
Помогает "Ремдесивир". Но где его найти?..
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24.03.2021 11:08 Ответить
Через Тирнет.
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24.03.2021 11:18 Ответить
У нас вроде получили ограниченное количество доз. А через тирнет может конфуз получится,-если будет липа,и свернешь копытца,то некому будет жаловаться!
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24.03.2021 12:16 Ответить
Харашо ідьом.(С)
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24.03.2021 11:10 Ответить
о, тут уже Минздрав, а не Стебанов.. - лохам лохдаун, а Стебанову - шо???
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24.03.2021 11:12 Ответить
во в своё время оранжевой пестней вангонули ))
Оранжевое небо,
Оранжевое море,
Оранжевая зелень,
Оранжевый верблюд.
Оранжевые мамы
Оранжевым ребятам
Оранжевые песни
Оранжево поют.
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24.03.2021 11:14 Ответить
Полгода назад хтота тута жаловался што мол в Херсонской области аж в целом строительном 33метра без намордников ходють, караул!
Что в результате?
Первое место с конца в чемпионате.
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24.03.2021 11:32 Ответить
там низька конценрація населення
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24.03.2021 12:59 Ответить
Как видно с таблицы " желтая зона" осталось только в Хер соне. Они там или вообще " не спят" или еще не ложились.
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24.03.2021 11:33 Ответить
Они там на маски забили ещё с прошлого года. Свежим воздухом дышат.
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24.03.2021 11:37 Ответить
Нарешті є хоч якісь результати, а то все відосікі та відосіки, що все фокей. А цього вже не заховаєш, бо люди реально хворіють, витрачають свої останні кошти на ліки і тести.
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24.03.2021 11:45 Ответить
Ви самі не помічаєте, коли озвучуєте основну причину захворювання - "витрачають свої останні кошти на ліки і тести". Не може лікування коштувати тисячі доларів. Принаймні в нас.
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24.03.2021 12:40 Ответить
Звичайно не може коштувати тисячу доларів, вони коштують дві-три тисячі доларів. Бо окремі люди хворіють більше місяця. Я озвучив не основну причину захворювання, а які наступають наслідки для дюдини після захворювання. Люди бідні, немає грошей, а щоб здати тест потрібно 1500-1700 грн., а зелене непорозуміння будує дороги. Йому начхати на людей, йому все зробили безкоштовно.
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24.03.2021 17:18 Ответить
епідзонірованіє - це від слова епідзон? Звучить якось по-москальськи
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24.03.2021 12:37 Ответить
витрачають свої останні кошти на ліки і тести - на брехливые, бесполезные и навязанные тесты, вы забыли уточнить
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24.03.2021 13:44 Ответить
 
 