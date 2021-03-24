Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "тяжелые дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать", - сказал секретарь СБ РФ журналистам в среду.
"Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", - отметил Патрушев.
Он заявил журналистам об этом, комментируя слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.
Патрушев также отметил, что Россия не совершала и не планирует враждебных действий против США.
"Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным", - заявил он.
По словам секретаря Совбеза РФ, Россия заинтересована в сотрудничестве с США по вопросам безопасности в космосе. Эта тема обсуждалась в ходе телефонных переговоров с Салливаном, сказал Патрушев журналистам.
22 марта Салливан заявил телеканалу MSNBC, что отношения США и РФ, похоже, вступают в тяжелую фазу. "Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - приводятся слова советника на странице MSNBC в твиттере.
Салливан повторил, что отношения между двумя державами простыми не будут, и США придется иметь дело с "серьезными вызовами" и выступать в защиту своих интересов.
В то же время советник добавил, что тем не менее, есть области, в которых США и РФ могут работать в "стабильном и предсказуемом ключе" на благо обеих страны. В этом контексте он упомянул контроль над ядерными вооружениями.
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Дніпро перебреде...
Та як пішов - то й не прийшов...
Нема Кота ніде...".
Что мешало "использовать" этот арсенал: - "стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту -160 (від 30 до 43),ядерні боєзаряди стратегічної зброї від 1514 до 2156, тактичної ядерної зброї від 2800 до 4200"?
"Ядерную начинку забрали США" - можно поподробнее?
Я слушал американца, который занимался разоружением бывших республик СССР, имеющих ЯО.
Быть "зрелым человеком" во время какого-то события не значит разбираться в нём.
Ракеты, ракеты... свет клином не сошёлся на межконтинентальных ядерных ракетах. Куда Вы ими пулять собрались?
Гуглить полезно, желательно на английском...
"Код доступа"? Доступа к чему?
На территории Турции база США и НАТО. УССР - это и был СССР, не надо натягивать сову на глобус.
Я, задавая наводящие вопросы, пытаюсь выяснить уровень компетенции человека, заявившего, что "у Украины не было ядерной дубины".
Вы не ответили ни на один прямой "наивный вопрос", а берётесь рассуждать о высших материях.
"У Беларуси, не было ядерного статуса" - что сие значит? В БССР было ядерное оружие. Беларусь, по требованию США отдала ЯО России.
Что означает "оседлал тему"? Я-то в теме, зачем её седлать?
Вам добавить нечего? Надоело крутиться как уж на сковородке?
Ядерная боеголовка в "Точке-У" - это ядерное оружие или нет?
Но тщетно его хвастовство,
И, кроме свирепого лая,
Не жди от него ничего.