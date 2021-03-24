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Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией

Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "тяжелые дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать", - сказал секретарь СБ РФ журналистам в среду.

"Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", - отметил Патрушев.

Он заявил журналистам об этом, комментируя слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Патрушев также отметил, что Россия не совершала и не планирует враждебных действий против США.

"Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным", - заявил он.

По словам секретаря Совбеза РФ, Россия заинтересована в сотрудничестве с США по вопросам безопасности в космосе. Эта тема обсуждалась в ходе телефонных переговоров с Салливаном, сказал Патрушев журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан

22 марта Салливан заявил телеканалу MSNBC, что отношения США и РФ, похоже, вступают в тяжелую фазу. "Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - приводятся слова советника на странице MSNBC в твиттере.

Салливан повторил, что отношения между двумя державами простыми не будут, и США придется иметь дело с "серьезными вызовами" и выступать в защиту своих интересов.

В то же время советник добавил, что тем не менее, есть области, в которых США и РФ могут работать в "стабильном и предсказуемом ключе" на благо обеих страны. В этом контексте он упомянул контроль над ядерными вооружениями.

Патрушев Николай (77) россия (95515) Салливан Джон (63)


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Топ комментарии
+42
...США будут отвечать???!!!....

Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 4617
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24.03.2021 11:17
+36
Треба ізолювати кацапів як Північну Корею.
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24.03.2021 11:16
+32
Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 280
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24.03.2021 11:21
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Правила форума Совет форумчан
клоуны
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24.03.2021 11:13 Ответить
Це лише жалюгідні потуги імпотентів !!!)))
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24.03.2021 11:22 Ответить
"Хвалився Кіт, що він убрід
Дніпро перебреде...
Та як пішов - то й не прийшов...
Нема Кота ніде...".
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24.03.2021 12:11 Ответить
Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 9379
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24.03.2021 11:24 Ответить
оно бы еще лапами засучило
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24.03.2021 12:08 Ответить
Треба ізолювати кацапів як Північну Корею.
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24.03.2021 11:16 Ответить
Единственное чем могут пригрозить кацапы это тем, что взорвут у себя атомную бомбу и смогут заразить соседей. Это единственное, что они могут сделать реально.
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24.03.2021 11:16 Ответить
Очконуть свинособаки таке зробити. Вітер то може і в бік кремля подути.
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24.03.2021 11:24 Ответить
Так вони можуть в Хабаровську чи в Читі забабахати таке
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24.03.2021 11:27 Ответить
Скоріше через криворукожопість влаштують вибух на якійсь з атомних станцій
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24.03.2021 11:32 Ответить
Хай тільки спробують. Їм китайці таке влаштують за забруднення своєї території що мало не буде.
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24.03.2021 15:38 Ответить
дедушка старый - ему все равно
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24.03.2021 11:35 Ответить
Трепещи Воронеж !
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24.03.2021 11:27 Ответить
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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24.03.2021 11:16 Ответить
Это что, после взрывов - тупо сказало, тряся мешком - тут у нас В.У., но не покажем, ибо это типо находка для наших взрывобухальщиков.
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24.03.2021 11:16 Ответить
А он должен ответить за взрывы многоэтажек в России перед всем человечеством, как его вообще земля носит?!
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24.03.2021 11:17 Ответить
Патрушев, взорви уже нахрен Варонеж
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24.03.2021 11:22 Ответить
...США будут отвечать???!!!....

Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 4617
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24.03.2021 11:17 Ответить
шишками забросают.
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24.03.2021 11:17 Ответить
Кацапы заберут своих родных из Америки?
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24.03.2021 11:17 Ответить
Никогда 🤣
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24.03.2021 12:26 Ответить
Как бы в результате этого "отвечать" от России не остался бы только Китай. Очень бы не хотелось этого...
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24.03.2021 11:17 Ответить
який би словесний понос не виплескувався в ефірах з боку рашки розрахований він виключно на своє болото. бо ніхто в світі рашапідам уже не вірить.
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24.03.2021 11:17 Ответить
Патрушев нацик!
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24.03.2021 11:18 Ответить
На суде Чикатилло заявил шо его судьи будут отвечать за свои враждебные к нему действия. За все их недружественные действия, и враждебный приговор мне, они все ответят. Па полнай праграме. Ведь он то к ним был настроен на конструктивные отношения и вообще, дружелюбно."Я настроен на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. А вы. Эх вы!", - заявил он...
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24.03.2021 11:19 Ответить
Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 280
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24.03.2021 11:21 Ответить
а очёчко то оказалось не стальное, американцы только предрекают, а кацапы уже ссуться, глядя в эти перепуганные глазёнки оптимизма мало и это только цветочки.
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24.03.2021 11:21 Ответить
пацанам пообіцяли, що все гладко повирішують з америками і європами. А тут такий облом. І скільки б тисяч нацгвардійців не було під командуванням, а умовною табакеркою все-одно може прилетіти.
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24.03.2021 11:27 Ответить
А кацапы все стремятся хоть как то обогнать США.
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24.03.2021 11:22 Ответить
Ответ єтой плешивой кацапотвари в рот не влезет
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24.03.2021 11:22 Ответить
по понятиям как вы кацапье ответят или зеркально как партнеры?)
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24.03.2021 11:22 Ответить
Они могут ответить террором,отравлениями,вбросами.В условиях глобального распространения интернет-брехни.Пока они в условиях гибридной айти войны имеют колоссальные успехи.Американцы нерешительны.Да и наши могли бы ответить .
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24.03.2021 11:24 Ответить
все уже знают ваши симметричные ответы ...
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 342
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24.03.2021 11:24 Ответить
феерично
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24.03.2021 11:27 Ответить
Красиво!
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24.03.2021 13:24 Ответить
Уморил дед.Если бы не"янки"-Гитлер,бы вас в 41-на абажюры,пустил.😂
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24.03.2021 11:25 Ответить
Уморил дед.Если бы не"янки"-Гитлер,бы вас в 41-на абажюры,пустил.😂
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24.03.2021 11:26 Ответить
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 6220
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24.03.2021 11:26 Ответить
"Ну дружіть з нами, дружіть. Ато будете відповідати." На коліна ще станьте щоб з вами всі дружили.
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24.03.2021 11:26 Ответить
Теж немає чого обговорювати.. Я розумію що цензор це викладає українцям суто пореготати.. Але цей придуркуватий кацапський старопердунський крадій верзе ті тупі погрози лише для кацапського задутого бидла. Ну може ще для українського прокацапського бидла..Це суто струс повітря.. При чому жалюгідний - ще більш жалюгідніший ніж СЕРЕСЕРЕ...Стадо придурків тай годі..!
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24.03.2021 11:26 Ответить
Я б вів рубрику "росія сказала" типу анекдотів
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24.03.2021 15:21 Ответить
" Тяжелые дни" в отношениях.. это не значит проведение каких либо агрессивных действий. А вот санкции, запреты, ограничения, отключение от западных платежных систем, запрет на выдачу западных кредитов, оказание всесторонней помощи странам подвергшимся прямой или косвенной агрессии РФ а также на расследование и наложение ареста на коррупционные и преступные средства вывезенные "убийцей" и его ОПГ из РФ в страны Запада это вполне законно, тем более все это будет проводиться за пределами международно признанных границ РФ. ( Рф тоже может провести ответные меры.. только очень сомневаюсь в паритетности.. неслышно о покупке вилл, клубов, открытие счетов в банках , поездок на учебу, лечение, отдых, проживание западной элиты в Рашу.. ( " бензоколонку с атомной бомбой") Единственный "рычаг" у Раши это перекрытие поставок газа и нефти.. так на что они тогда жить будут.. Это медведь пол года может лапу сосать, и то заранее нужно жиром обрасти. Поэтому что им остается только изображать из себя " крутого безбашенного отморозка с ядерной дубинкой".
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24.03.2021 11:26 Ответить
так на параше уже критические дни ))
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24.03.2021 11:27 Ответить
та да))) алая волна пошла, прийдётся отвечать в устной форме или задним числом.
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24.03.2021 11:35 Ответить
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 8582 За Крим і Донбас.
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24.03.2021 11:29 Ответить
сикилев выпустит еще один ролик про загнивающую Америку?
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24.03.2021 11:29 Ответить
Патрушева стала какой то нервной тетей с белой гарячкой, белая и вся гарячая.
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24.03.2021 11:30 Ответить
Я не понял, шо это у патрушыва за намеки такие. Варонижу снова готовиться?
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24.03.2021 11:31 Ответить
ВВП США увеличилось с 19 до 23 триллионов долларов в год.ВВП РАБссии 0,7 Вяликае быдло советское и то имело 5 триллионов в лучший год...
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24.03.2021 11:33 Ответить
а тем временем на рассии знаменитый якутскийс кульптор слепил еще одного петуха из говна
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24.03.2021 11:36 Ответить
сейчас ВВП московии - 1.3 триллиона долларов
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24.03.2021 11:41 Ответить
патрушев перепутал, он не в Омане с клованом разговаривает ....
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24.03.2021 11:34 Ответить
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 771
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24.03.2021 11:35 Ответить
Байден из РАБссии сделает Тушонку РУЗВЕЛЬТА остальное пустить на металоБрухт....
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24.03.2021 11:35 Ответить
Мразь ещё похлеще путлера. В Пентагоне от страха все сортиры забиты))
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24.03.2021 11:35 Ответить
От ржаки обсцикаются
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24.03.2021 15:22 Ответить
главный наркотраффикер кокаина из Латинской Америки на расию патрушев резко проснулся...
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24.03.2021 11:35 Ответить
Новый тренд внешней политики рабсии: кто обзывается тот сам называется, кто угрожает тот сам пострадает. Феерическое разнообразие мысли...
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24.03.2021 11:37 Ответить
ДА ВАС ГАДОВ ВСЕХ ПОД ПУЛЕМЕТ НАДО ! А СТРНЛКОВ К НАГРАДЕ ... А ТО БУДЕТЕ ОТВЕЧАТЬ ...БЛИН
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24.03.2021 11:38 Ответить
С августа 1941 года по август 1945 года президент США Рузвельт доставил в дохлый ссср 660 000 тонн тушонки,...я бы и 100 грамм не дал бы Шариковскому ГУЛАГУ Джугашвили...
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24.03.2021 11:40 Ответить
"Секретарь совета безопасности" должен заботиться о ...безопасности. Ежели вашими усилиями мацковия теперь окружена исключительно друзьями и союзниками ,то флаг вам в руки ! Но,есть сомнения....И не стоит никому угрожать . Тем более , тем, кто сильнее.
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24.03.2021 11:41 Ответить
Ніхто вас хинови-московити-кацапи не боїться. То колись ви лякали своїми іржавими танками і ядерною дубиною, яку вам віддала Україна.
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24.03.2021 11:43 Ответить
176 міжконтенинтальних балістичних ракет у складі 43 ракетної армії:130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна) в ШПУ, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту -160 (від 30 до 43),ядерні боєзаряди стратегічної зброї від 1514 до 2156, тактичної ядерної зброї від 2800 до 4200.
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24.03.2021 12:29 Ответить
"а этот арсенал, Украина использовать не могла"
Что мешало "использовать" этот арсенал: - "стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту -160 (від 30 до 43),ядерні боєзаряди стратегічної зброї від 1514 до 2156, тактичної ядерної зброї від 2800 до 4200"?
"Ядерную начинку забрали США" - можно поподробнее?
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24.03.2021 14:42 Ответить
Ой спасибо, погуглить значит. А прежде чем выступать "экспертом", самому погуглить никак было? Например - про тактические боезаряды и способы их доставки...
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24.03.2021 15:07 Ответить
Кравчук сказал то, Кравчук сказал это. Кравчук - это человек, который отдал "вечером стулья", в надежде получить "утром деньги".
Я слушал американца, который занимался разоружением бывших республик СССР, имеющих ЯО.
Быть "зрелым человеком" во время какого-то события не значит разбираться в нём.
Ракеты, ракеты... свет клином не сошёлся на межконтинентальных ядерных ракетах. Куда Вы ими пулять собрались?
Гуглить полезно, желательно на английском...
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24.03.2021 15:37 Ответить
Вы Беларусь забыли. Один "хозяин арсенала"? Почему Вы упёрлись в межконтинентальные ракеты? Вы видите разницу между ЯО стратегического назначения и тактического?
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24.03.2021 16:16 Ответить
В БССР не было ЯО?!
"Код доступа"? Доступа к чему?
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24.03.2021 17:30 Ответить

На территории Турции база США и НАТО. УССР - это и был СССР, не надо натягивать сову на глобус.
Я, задавая наводящие вопросы, пытаюсь выяснить уровень компетенции человека, заявившего, что "у Украины не было ядерной дубины".
Вы не ответили ни на один прямой "наивный вопрос", а берётесь рассуждать о высших материях.
"У Беларуси, не было ядерного статуса" - что сие значит? В БССР было ядерное оружие. Беларусь, по требованию США отдала ЯО России.
Что означает "оседлал тему"? Я-то в теме, зачем её седлать?
Вам добавить нечего? Надоело крутиться как уж на сковородке?
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24.03.2021 19:49 Ответить
Отдав ЯО, Беларусь стала "неядерной" - это называется логика.
Ядерная боеголовка в "Точке-У" - это ядерное оружие или нет?
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24.03.2021 20:08 Ответить
Дубина, кнопка була в шахті ракети, а команду потрібно було отримати із центру.Точніше там було 2 кнопки і запускалися одночасно. А на літаку де була кнопка, в літаку, чи в твоїй сраній московії? Звичайно в літаку. А є у дібіни поняття що таке стратегічна зброя, а що тактична?
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24.03.2021 17:11 Ответить
На Чечню напасть два раза да Грузию...тут Крысы Мавзолейные мастера на всю кровь...Быдло позорное...
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24.03.2021 11:45 Ответить
Під блокування потраплять сайти «Вільна преса», «Утро.Ру», «Русский эксперт», «Голос Севастополя», «Украина.ру», «СМИ2», RT (Russia Today), jpgazeta.ru, asd. news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.
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24.03.2021 11:56 Ответить
Бедный Воронеж, неужели опять?
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24.03.2021 12:02 Ответить
Ну америкосы,теперь держитесь!!!
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24.03.2021 12:09 Ответить
угрозы у русни вообще перешли на уровень стражей корпуса ислама или Аль-Каиды, чего еще ждать от страны-терроиста, возглавляемую с убийцей
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24.03.2021 12:15 Ответить
Храбрится буян, угрожая,
Но тщетно его хвастовство,
И, кроме свирепого лая,
Не жди от него ничего.
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24.03.2021 12:27 Ответить
У американців є хороше прислів"я: "Живучи у скляному домі, не кидайся у сусідів камінням...". Патрушев про неї не чув?...
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24.03.2021 12:35 Ответить
Да эта собака ещё и огрызается! Зубы повыбивать твари!
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24.03.2021 12:36 Ответить
касапи живуть у своїй власній паралельній реальності, а не в цивілізованому світі. В них власні стандарти всього, не лише розуміння доброчесності.
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24.03.2021 14:35 Ответить
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 8165
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24.03.2021 15:57 Ответить
 
 