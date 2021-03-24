Львов снова ужесточил карантин: запрещена работа непродовольственных рынков, ТРЦ, общепитов и ночных клубов
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львова ужесточила карантин. Так, запрещена работа непродовольственных рынков, общепитов и ТРЦ.
Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Так, согласно решению, запрещена работа:
- непродовольственных рынков;
- заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос";
- торгово-развлекательных центров;
- развлекательных заведений и ночных клубов;
- все массовые мероприятия.
В то же время разрешено работать:
- аптекам;
- зоомагазинам;
- магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены
- цветочным и семенным магазинам;
- магазинам по продаже средств связи;
- мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
- салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам - только по предварительной индивидуальной записи.
"Школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме", - отметил Садовый.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Львова продлевают действие усиленного карантина в городе до 4 апреля, а также готовят отдельную программу по поддержке бизнеса.
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Нормуль.
Аж дивно яке співпадіння обидва "брати- *********".