Львов снова ужесточил карантин: запрещена работа непродовольственных рынков, ТРЦ, общепитов и ночных клубов

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львова ужесточила карантин. Так, запрещена работа непродовольственных рынков, общепитов и ТРЦ.

Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Так, согласно решению, запрещена работа:



- непродовольственных рынков;

- заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос";

- торгово-развлекательных центров;

- развлекательных заведений и ночных клубов;

- все массовые мероприятия.

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В то же время разрешено работать:



- аптекам;

- зоомагазинам;

- магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены

- цветочным и семенным магазинам;

- магазинам по продаже средств связи;

- мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;

- салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам - только по предварительной индивидуальной записи.

"Школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме", - отметил Садовый.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Львова продлевают действие усиленного карантина в городе до 4 апреля, а также готовят отдельную программу по поддержке бизнеса.

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