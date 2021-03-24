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Новости Коронавирус и карантин
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Львов снова ужесточил карантин: запрещена работа непродовольственных рынков, ТРЦ, общепитов и ночных клубов

Львов снова ужесточил карантин: запрещена работа непродовольственных рынков, ТРЦ, общепитов и ночных клубов

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львова ужесточила карантин. Так, запрещена работа непродовольственных рынков, общепитов и ТРЦ.

Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Так, согласно решению, запрещена работа:

- непродовольственных рынков;
- заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос";
- торгово-развлекательных центров;
- развлекательных заведений и ночных клубов;
- все массовые мероприятия.

Читайте также: "Мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город", - Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове

В то же время разрешено работать:

- аптекам;
- зоомагазинам;
- магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены
- цветочным и семенным магазинам;
- магазинам по продаже средств связи;
- мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
- салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам - только по предварительной индивидуальной записи.

"Школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме", - отметил Садовый.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Львова продлевают действие усиленного карантина в городе до 4 апреля, а также готовят отдельную программу по поддержке бизнеса.

Также читайте: Львов с 19 марта вводит усиленный карантин

Автор: 

карантин (16729) Львов (4582) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Зоомагазины работают?
Нормуль.
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24.03.2021 11:21
+1
Опять штоли запретят продажу носков, лампочек и батареек с трусами?
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24.03.2021 11:24
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на премьера катит чел
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24.03.2021 11:19 Ответить
Зоомагазины работают?
Нормуль.
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24.03.2021 11:21 Ответить
пожрекать 4 лапы с блюдца похрустеть))
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24.03.2021 14:26 Ответить
Опять штоли запретят продажу носков, лампочек и батареек с трусами?
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24.03.2021 11:24 Ответить
Фрідман голубому андлійкові накручує бейцали?
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24.03.2021 11:46 Ответить
а що таке "громадського ТРЦ"? Не знаю такого...
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24.03.2021 11:47 Ответить
москальським язьіком також "Львів" тре писати(((
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24.03.2021 12:02 Ответить
Та читай на вкладці UA.
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24.03.2021 12:19 Ответить
льiьвьiьв))
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24.03.2021 14:26 Ответить
Садист садік -доля влаштував львівянам концтабір "львів". Подібно як у Києві пєдалік теж.
Аж дивно яке співпадіння обидва "брати- *********".
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24.03.2021 12:22 Ответить
если всё это запретили только сейчас, так что это был за карантин до того? Смех сквозь слёзы.
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24.03.2021 13:20 Ответить
покоталися на лыжах)))))))))))))))))лiл кек лiл ...тикитак
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24.03.2021 14:25 Ответить
 
 