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Новости Коронавирус и карантин
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Самая высокая смертность от COVID-19 в Украине в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях, - Минздрав

Самая высокая смертность от COVID-19 в Украине в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях, - Минздрав

В Украине на стационарном лечении находится более 33 тыс. пациентов с COVID-19, летальность от коронавируса выше 2% в четырех областях.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На стационарном лечении находятся 33 633 гражданина и 7 600 граждан с подозрением, в общем заняты 49% стационарных коек, выделенных для лечения коронавирусной болезни. Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Киевской областях. К сожалению, мы должны констатировать, что не уменьшается летальность, хотя на фоне европейских цифр она не является высокой. Однако при средней летальности в Украине 1,9%, выше 2% есть летальность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также Львовской областях", - сказала Микичак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: девять регионов в "красной" зоне, 15 - в "оранжевой", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) смертность (268) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Херсонская в жёлтой. Единственная
И это при том, что там на маски болт ещё с лета забили.
Делайте выводы.
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24.03.2021 11:29
+2
совсем зазвизделись.

это при том, что Запорожье в жёлтой зоне.
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24.03.2021 11:25
+1
Адназначна. Как это ещё не заставлют в масках дома ходить? Невероятно..
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24.03.2021 11:25
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Це перемога?
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24.03.2021 11:22 Ответить
Адназначна. Как это ещё не заставлют в масках дома ходить? Невероятно..
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24.03.2021 11:25 Ответить
как это ещё не штрафуют за то, что спишь без маски? немыслимо!
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24.03.2021 11:26 Ответить
Чампіон!!!
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24.03.2021 11:37 Ответить
совсем зазвизделись.

это при том, что Запорожье в жёлтой зоне.
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24.03.2021 11:25 Ответить
Херсонская в жёлтой. Единственная
И это при том, что там на маски болт ещё с лета забили.
Делайте выводы.
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24.03.2021 11:29 Ответить
сегодня успели перекрасить.
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24.03.2021 11:31 Ответить
Не, ещё не, вот немного ниже:
В "желтой" зоне осталась только Херсонская область.Источник: https://censor.net/ru/n3255233
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24.03.2021 11:35 Ответить
А, в смысле Запорожье перекрасили?
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24.03.2021 11:35 Ответить
Зато дороги до кладбищ отремонтировали. Провезут с ветерком.
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24.03.2021 11:27 Ответить
Більшість покриття(асфальту) цих доріг зійшло з таянням снігу. Починаючи з лютого другий раз ремонтують дорогу "Миколаїв-Київ" в рійоні Миколаєва і до Вознесенська. Тільки зариють асфальт в мокрі ями, а він через місяц зникає, як лід під палючим сонцем. Це також чемпіонство - 2 рази разити в одні і ті самі ями ковідні гроші.
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24.03.2021 11:41 Ответить
Так! За Борю взялись! А то бачиш, створює він "партію мерів", розумієш! Як тепер Зєля буде відосікі знімати з обіцянками? Раніше плювались, а тепер будуть ще й сміятись
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24.03.2021 11:37 Ответить
А тут ще й всі технічні кандидати почали з анабіозу виходити, про Україну запіклувались. Ще три роки, альо! Зєля ще тільки навіть почав свої обіцянки-цяцянки не виконувати!!! Ще не всі корупцйні схеми під себе підім'яв! Ну нема у людей совісті...
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24.03.2021 11:46 Ответить
Чого лише Івано-Франківська область утилізує вакцини??? чи то усі брешуть, пишучи круглу суму? Дані по областям МОЗ почав давати лише 18.03, і з тих пір саме І-Франківська займається розбазарбванням добра! Якщо подивитись дані з МОЗ телеграм, то просрано І-Франковською вже 20 доз, це два флакони за тиждень у мусорку! вони просто чесні чи придурки?
23.03 Івано-Франківська область - 712 щеплень а вісім у смітник? і так кожен день.
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24.03.2021 11:49 Ответить
Старуха главрачём теперь в областную инфекционку назначьте...
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24.03.2021 11:53 Ответить
Це повна брехня. За їх же даними РНБО гпйвища смертність за останні 7 днів (кількість смертей на мільйон населення) - Івано-Франківська (13.1), Чернівецька (11.7), Житомирська (11.7).
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24.03.2021 11:56 Ответить
Может это это не просто вирус , а все таки разработка" Вектора". Может пора нам знать больше!
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24.03.2021 12:11 Ответить
Я не знаю, чи можуть кацапи ще щось розробляти. Після катастрофи Союза в 2018 (коли обидва космонавти врятувались) стало ясно, що з розроблянням тяжко. Американці майже впевнені, що розробка китайська. Можливо - кацапи їм "памагали". З них станеться.
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24.03.2021 12:18 Ответить
 
 