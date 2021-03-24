Самая высокая смертность от COVID-19 в Украине в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях, - Минздрав

В Украине на стационарном лечении находится более 33 тыс. пациентов с COVID-19, летальность от коронавируса выше 2% в четырех областях.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На стационарном лечении находятся 33 633 гражданина и 7 600 граждан с подозрением, в общем заняты 49% стационарных коек, выделенных для лечения коронавирусной болезни. Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Киевской областях. К сожалению, мы должны констатировать, что не уменьшается летальность, хотя на фоне европейских цифр она не является высокой. Однако при средней летальности в Украине 1,9%, выше 2% есть летальность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также Львовской областях", - сказала Микичак.

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