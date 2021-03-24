СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: подозревают в создании незаконных вооруженных формирований. ФОТО
СБУ подозревает агента НАБУ Евгения Шевченко в создании незаконных вооруженных формирований.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"А вот и владельцы того куска проволоки приехали - уважаемая Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняют в создании незаконных вооруженных формирований. А как проходит ваше утро?" - рассказал он.
"Обыск завершился - ничего незаконного не нашли, ничего не изъяли. Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра - увидимся" - добавил позже Шевченко.
Он сообщил, что его подозревают: "В создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования".
"Речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождения конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 Трамп заявил о выводе контингента и уменьшении присутствия в этих странах и наши планы так и не были реализованы от слова "вообще", - пояснил Шевченко.
"Но обвиняют в том, что просто смешно: "Подготовки и совершение действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивании населения, провокации военного конфликта ..." - детализировал он.
Напомним, 12 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что его автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку.
11 марта Шевченко сообщил, что дал интервью расследователям Bellingcat о провале спецоперации по делу "вагнеровцев".
3 марта стало известно, что Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и агента НАБУ Шевченко. По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно". В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.
16 декабря 2020 года Шевченко заявил: "По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка".
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Михаил Николов - подполковник ВСУ, в 2014 году отправился на фронт добровольцем, воевал в батальоне «Донбасс», участвовал в сражениях за Иловайск. Прошел через «плен» боевиков, позже воевал как кадровый военный и доброволец. Был начальником штаба 46-го батальона ВСУ «Донбасс», сотрудником подразделения МО Украины.
Боевая группа, в которую входил офицер, была создана в декабре 2018 года. К участию в ней привлекли мотивированных людей с опытом военных действий и работы в экстремальных ситуациях.
«Тренировки были качественные и очень тяжелые, мы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи, государство вложило большие ресурсы в наше обеспечение», - говорит офицер.
Подготовка продолжалась не один месяц, пока группы не достигли готовности. За это время власть в стране успела поменяться - вместо санкционировавшего спецоперацию Петра Порошенко президентом стал Владимир Зеленский.
Но подготовка продолжалась: «Об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил «стоп», мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы».
Главными факторами во всей спецоперации должны были стать абсолютная внезапность и абсолютная секретность. Она должна была стать «последним козырем Украины» на случай очередного отказа России вести переговоры об обмене удерживаемыми лицами.
«8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды», - добавил Николов.
В тот же день на столичных Позняках контрразведчики СБУ обстреляли автомобиль командира группы с позывным «Швед». Российская сторона «обвиняет» военного в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов в Донбассе.
«Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения», - говорит собеседник Бутусова.
Он утверждает: новое руководство украинской спецслужбы знало о подготовке спецоперации с августа 2019 года. А Министерство обороны подтвердило СБУ информацию об участниках группы, их полномочия и выдачу оружия.
Несмотря на это, на всех ее членов завели уголовные дела по статьям «терроризм» и «создание организованной преступной группы». Сотрудникам «Альфы», проводившим операцию по «Шведу», группу представили как террористов - личности ее членов были вскрыты уже после задержания.
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У Гітлера йде нарада. Всі схилились над мапою боїв. Тут відчиняються двері бункеру, забігає якийсь невідомий у чорних окулярах з фотокамерою, робить декілька знімків зі спалахом цієї мапи і так само швидко втікає.
Гітлєр якийсь час завмер з відкритим роком і круглими очима . Потім питає у Мюлєра:
- Що це було?
- Та це російський шпигун Штірліц.
Рот і очі у Гітлєра стали ще ширшими.
- А що ж ви його не ловите???
- Все одно відбрешиться, - без надії в голосі відпоідає Мюлєр
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Схоже Ви теж починаєте здогадуватись, що хтось таки шпигун. Але коней же на переправі не міяють, так?
Сейчас РФ своей агентурой рядом с Зеленским уничтожает самое боевое крыло украинского народа - офицеров ВСУ, ГУР, ССО, добровольцев, которые воевали и сейчас воюют, и которые никогда не сдадутся на милость Путина и будут воевать до последнего патрона.
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1374650722357284868 2 ч
Помните историю с прослушкой, установленной рукожёпами в машине Шевченко? ФСБ(у) вышла на финиш по зачистке Украины от актива, способного сопротивляться росийской оккупации. Украина как была федеральным округом РФ, так им и помрёт.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, спасибо за позицию, но мы - ФСЁ.
Так то помню его ещё летом 2014-го, нормальный чел.