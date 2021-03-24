СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: подозревают в создании незаконных вооруженных формирований. ФОТО

СБУ подозревает агента НАБУ Евгения Шевченко в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"А вот и владельцы того куска проволоки приехали - уважаемая Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняют в создании незаконных вооруженных формирований. А как проходит ваше утро?" - рассказал он.

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"Обыск завершился - ничего незаконного не нашли, ничего не изъяли. Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра - увидимся" - добавил позже Шевченко.

Он сообщил, что его подозревают: "В создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования".

"Речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождения конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 Трамп заявил о выводе контингента и уменьшении присутствия в этих странах и наши планы так и не были реализованы от слова "вообще", - пояснил Шевченко.

"Но обвиняют в том, что просто смешно: "Подготовки и совершение действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивании населения, провокации военного конфликта ..." - детализировал он.





Напомним, 12 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что его автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку.

11 марта Шевченко сообщил, что дал интервью расследователям Bellingcat о провале спецоперации по делу "вагнеровцев".

3 марта стало известно, что Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и агента НАБУ Шевченко. По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно". В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

16 декабря 2020 года Шевченко заявил: "По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка".