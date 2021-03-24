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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: подозревают в создании незаконных вооруженных формирований. ФОТО

СБУ подозревает агента НАБУ Евгения Шевченко в создании незаконных вооруженных формирований.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"А вот и владельцы того куска проволоки приехали - уважаемая Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняют в создании незаконных вооруженных формирований. А как проходит ваше утро?" - рассказал он.

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"Обыск завершился - ничего незаконного не нашли, ничего не изъяли. Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра - увидимся" - добавил позже Шевченко.

Он сообщил, что его подозревают: "В создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования".

"Речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождения конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 Трамп заявил о выводе контингента и уменьшении присутствия в этих странах и наши планы так и не были реализованы от слова "вообще", - пояснил Шевченко.

"Но обвиняют в том, что просто смешно: "Подготовки и совершение действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивании населения, провокации военного конфликта ..." - детализировал он.

СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: подозревают в создании незаконных вооруженных формирований 01
СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко: подозревают в создании незаконных вооруженных формирований 02

Напомним, 12 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что его автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку.

11 марта Шевченко сообщил, что дал интервью расследователям Bellingcat о провале спецоперации по делу "вагнеровцев".

3 марта стало известно, что Венедиктова подала в суд на журналистку Соколову и агента НАБУ Шевченко. По словам Соколовой, дело касается интервью "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для программы "Соромно". В интервью идет речь о 6 млн долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

16 декабря 2020 года Шевченко заявил: "По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка".

Автор: 

задержание (6675) обыск (1896) СБУ (19893) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+52
Сильно стал мешать зеленой пошести воровать. И сильно разговорился.
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24.03.2021 11:35
+49
Да неее. Он японский шпион. А Лероса скоро обвинят в подготовке покушения на бубочку. Просто ребята слишком много болтают нелицеприятного про зелень.
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24.03.2021 11:40
+48
нельзя мешать баканову и квартальным коммерцией заниматься
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24.03.2021 11:32
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Шевченко, ты же умный человек, видишь, кого из раза в раз выбирает это быдло! Нужно менять страну, тупость окружающих непреодолима.
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24.03.2021 12:06 Ответить
ахахаха а я памятаю як він на пороха бочку катив ))) Ну от і докотив. Як не як посли 7 більше впливали на пороха і його оточення.
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24.03.2021 12:18 Ответить
и он, и Стерненко, и Поросюк с Дроздовым катилм, и Яневский со Скрыпиным катили, и Бутусов с Хмарой. докатили...любимого Зеленского выбирали
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24.03.2021 20:52 Ответить
Відповідь Венедиктової і К на звинувачення Шевченка в хабарництві.
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24.03.2021 12:20 Ответить
Обшуки у кремлівських агентів: ермааа, татарова, коломойши та ін.не роблять, це свої, справи погані, як шо шоумен дав команду фас своїм, ручним псам з сбу, то це кінець всім ілюзіям стосовно шрумена.
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24.03.2021 12:34 Ответить
Госдепу прям нанять некого, как безработного агента НАБУ
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24.03.2021 12:46 Ответить
Похоже, российская агентура и "зеленая" власть зачищает все силы, которые будут сопротивляться с оружием в руках капитуляции Украины перед РФ и восстановлением полного контроля России над Украиной.
СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: підозрюють у створенні незаконних збройних формувань - Цензор.НЕТ 4964

Михаил Николов - подполковник ВСУ, в 2014 году отправился на фронт добровольцем, воевал в батальоне «Донбасс», участвовал в сражениях за Иловайск. Прошел через «плен» боевиков, позже воевал как кадровый военный и доброволец. Был начальником штаба 46-го батальона ВСУ «Донбасс», сотрудником подразделения МО Украины.

Боевая группа, в которую входил офицер, была создана в декабре 2018 года. К участию в ней привлекли мотивированных людей с опытом военных действий и работы в экстремальных ситуациях.
«Тренировки были качественные и очень тяжелые, мы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи, государство вложило большие ресурсы в наше обеспечение», - говорит офицер.

Подготовка продолжалась не один месяц, пока группы не достигли готовности. За это время власть в стране успела поменяться - вместо санкционировавшего спецоперацию Петра Порошенко президентом стал Владимир Зеленский.
Но подготовка продолжалась: «Об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил «стоп», мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы».
Главными факторами во всей спецоперации должны были стать абсолютная внезапность и абсолютная секретность. Она должна была стать «последним козырем Украины» на случай очередного отказа России вести переговоры об обмене удерживаемыми лицами.
«8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды», - добавил Николов.
В тот же день на столичных Позняках контрразведчики СБУ обстреляли автомобиль командира группы с позывным «Швед». Российская сторона «обвиняет» военного в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов в Донбассе.
«Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения», - говорит собеседник Бутусова.
Он утверждает: новое руководство украинской спецслужбы знало о подготовке спецоперации с августа 2019 года. А Министерство обороны подтвердило СБУ информацию об участниках группы, их полномочия и выдачу оружия.
Несмотря на это, на всех ее членов завели уголовные дела по статьям «терроризм» и «создание организованной преступной группы». Сотрудникам «Альфы», проводившим операцию по «Шведу», группу представили как террористов - личности ее членов были вскрыты уже после задержания.
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24.03.2021 12:54 Ответить
"Похоже, российская агентура и "зеленая" власть зачищает все силы, которые будут сопротивляться с оружием в руках капитуляции Украины перед РФ и восстановлением полного контроля России над Украиной."
__________
У Гітлера йде нарада. Всі схилились над мапою боїв. Тут відчиняються двері бункеру, забігає якийсь невідомий у чорних окулярах з фотокамерою, робить декілька знімків зі спалахом цієї мапи і так само швидко втікає.
Гітлєр якийсь час завмер з відкритим роком і круглими очима . Потім питає у Мюлєра:
- Що це було?
- Та це російський шпигун Штірліц.
Рот і очі у Гітлєра стали ще ширшими.
- А що ж ви його не ловите???
- Все одно відбрешиться, - без надії в голосі відпоідає Мюлєр
________________
Схоже Ви теж починаєте здогадуватись, що хтось таки шпигун. Але коней же на переправі не міяють, так?
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24.03.2021 13:14 Ответить
да, ванька, мы помним как ты за шпыгуна тут очко рвал себе на немецкий крест
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24.03.2021 13:18 Ответить
Ну ти мене з кимсь сплутав. Може і з собою. Ти зніми штані, нахились і подивись перед дзеркалом. Може правду і побачиш
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24.03.2021 14:08 Ответить
о, вунятко, ті уже открещиваешься, что за гринпоца тут жопу рвал?
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24.03.2021 14:22 Ответить
ванья, у тебе може амнезія, або намагаєся когось дурнем виставити, але я теж пам'ятаю, як ти за шмарклю топило, а потім знову до тімашонки перекинулось
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25.03.2021 12:28 Ответить
А, коли побачиш правду, то одягай штані і вимагай дострокові президентські. Навіть, якщо тобі твій хозяїн забороняє. Іноді навіть ти маєш право бути вільною людиною.
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24.03.2021 14:15 Ответить
пока что я вижу лживого полупокера - тебя, вунятко
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24.03.2021 14:23 Ответить
Ваня те кто просит не только досрочных , но и очередных выборов не увидят - кацапы и белорусы тому подтверждение
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24.03.2021 14:44 Ответить
Розумієш Серже, якщо не стукати, то і не відчинять. Але мало вимагати дострокові. Я ось тебе зараз спитаю - хто, якщо не Зєля? Хто натомість? Є відповідь?
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24.03.2021 14:50 Ответить
Перед избранием наркомана президентом на российских каналах говорили, что скоро в Украине в смертельной схватке схлеснутся две силы: проукраинская и пророссийская. И РФ нужно сделать все для победы пророссийской и чтобы проукраинская никогда бы уже не смогла восстановиться.
Сейчас РФ своей агентурой рядом с Зеленским уничтожает самое боевое крыло украинского народа - офицеров ВСУ, ГУР, ССО, добровольцев, которые воевали и сейчас воюют, и которые никогда не сдадутся на милость Путина и будут воевать до последнего патрона.
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24.03.2021 13:31 Ответить
Пані не скаже, в якому році вбили Музичко, Мужчиля, Шаповала, Хараберюша, Ендрю, Сармата...? І хто був за це покараний? За "зелений коридор" і "неказан" я взагалі мовчу
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24.03.2021 14:11 Ответить
зеленый коридор создал Путин и обещал выпустить солдат, не так ли? подавай иск на Путина, кто тебе заважает
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24.03.2021 20:49 Ответить
Повна деградація "контори".
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24.03.2021 13:13 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1374650722357284868 2 ч

Помните историю с прослушкой, установленной рукожёпами в машине Шевченко? ФСБ(у) вышла на финиш по зачистке Украины от актива, способного сопротивляться росийской оккупации. Украина как была федеральным округом РФ, так им и помрёт.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, спасибо за позицию, но мы - ФСЁ.
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24.03.2021 13:24 Ответить
Цей Радек - обіравшаяся абинеюлька. Закономірно. Всі абинеюлькі цим закінчують - починають ставити на Україні хрест. Юля підтирала їм сраку, Україна була нормальна. Як вони Юлю відкинули, Україна стала поганою. Засранці, одним словом.
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24.03.2021 14:37 Ответить
твоя Жулька первая вместе с Мертвячуком побежит сдавать Украину ради месторождения газа и пары заводиков в РФ. У Оксаны Марченко есть, а у нее - нет Жаба давит...
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24.03.2021 20:45 Ответить
Рано радуется... - пусть сейчас ищет жучки - которые ему могли поставить... А заодно перероет сам заново все свои помещения - на предмет, что бы ему не подбросили сами СБУшики незаконного - 100% они ЕЩЁ прийдут !
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24.03.2021 13:31 Ответить
своєю підлістю і підступністю ці "новиє чєстниє ліца" вже переплюнули Януковоща. "Коли з арени ідуть герої, на ній з'являються клоуни" (Гете).
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24.03.2021 13:36 Ответить
пока все думают что они клоуны, они цементируют свою власть на следующие выборы и всех неудобных зачищают или подкупают и разделяют как с Голосом, здесь всё серьёзно
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24.03.2021 13:38 Ответить
согласен
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24.03.2021 14:19 Ответить
Этот Шевченко так боролся с Порошенко, ну вот, пожинает плоды борьбы.
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24.03.2021 13:50 Ответить
Я вже заплутавсь, зараз ще Порошенко, чи вже Зеленський? Бо нічого не помінялось
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24.03.2021 14:18 Ответить
бо ти дебіл, вунятко
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24.03.2021 14:20 Ответить
нігуя він не боровся з Порошенко. Але, звичайно, всім патріотам наука, хотіли кращого для України, агітували проти Пороха? прибирайте своє гуано у вигляді зеленського
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24.03.2021 15:14 Ответить
Ьерут пример с бацьки все как в белоруси повесят все что им нужно єто маланцы
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24.03.2021 14:43 Ответить
Диму без вогню не буває,у нас всі невинні,кого не візьмуть!!!
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24.03.2021 14:54 Ответить
Диму без вогню не буває, кишенькові правоохоронці, беруть тільки винних (в тому, що прямо кажуть Зеленський - злодій і корупціонер, яких ще не бачила Україна). Але все це ніпрощо, бо зараз Байден Президент!!!
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24.03.2021 15:11 Ответить
Пашла,пля,писать губернія...
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24.03.2021 16:51 Ответить
Незаконные вооруженные формирования управляются ставленниками Шмаркли - их имена Авакян и Баканов.
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24.03.2021 19:25 Ответить
Прослушку надо Демченко ставить
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24.03.2021 20:01 Ответить
Справедливости ради, откуда он знает то, чего знать не должен по определению?
Так то помню его ещё летом 2014-го, нормальный чел.
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24.03.2021 21:00 Ответить
вся "эта епохальная война" есть свидетельством рукожопства "новых лиц". Хотели сделать две вещи - подыграть рыжему и путину против Байдена, подготовили пленки, нашли "правдивого" свидетеля, хотели вернуть его в Украину, а заодно решили срубить денег, сами же обратились к Шевченку чтобы убедил Холодницкого и что же. Опозорились. Деньги пропали,свидетель бушует. Шевченко, как человек рисковый и с юмором, дал Грозеву интервью, так он террорист - есперантист ( модное слово чекистом 30 -х) уже бегают с прослушками, вовк потеет, ну просто срам. Хотели побить военную разведку, опять планов громадье, а чем закончилось - "раскодированием шпионов с банковой".и как в песенке - что они не делали не идут дела. видно в понедельник их мама родила. А уже считали себя гигантами мысли, игроками мирового уровня. И что же, даже на местечковых перцев не потянули. А говорят - в 17 у нас получилось.
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24.03.2021 21:42 Ответить
ПРИДУРКИ ! БАКАНОВ ЯВНО ПЕРЕГИБАЕТ ПАЛКУ !!!!!!!!!
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24.03.2021 23:28 Ответить
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