РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4298 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 912 74

Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Для вакцинации 3 945 134 человек от COVID-19 из определенных групп риска Министерство здравоохранения планирует закупить 7 890 268 доз вакцины до конца года на сумму 4 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экспертной организации StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу Минздрава "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на текущий год.

Другие бюджетные программы Минздрава не предусматривают закупку вакцины отCOVID-19.

Средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривны. Но ни производитель, ни название вакцины, на которые рассчитывают в Минздраве, не указаны.

"Сегодня невозможно понять, сколько всего денег уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом", - уточнил глава StateWatch Глеб Каневский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая высокая смертность от COVID-19 в Украине в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях, - Минздрав

Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch 01
Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch 02
Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch 03

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) закупки (753) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
18 баксов за 1 дозу. Это дороже чем все вакцины закупленные ЕС и США за 1 дозу. Я говорил и говорить буду. Договора с Пфайзером и другими не подписывают так как там откаты получить баснословные нельзя.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:38
+7
Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 1475
показать весь комментарий
24.03.2021 11:39
+6
МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 3494
показать весь комментарий
24.03.2021 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И кто первым правильно посчитает откат?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:38 Ответить
Куртка Степанова!!!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:42 Ответить
А она и считать умеет?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:43 Ответить
МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 3494
показать весь комментарий
24.03.2021 11:55 Ответить
То есть вас вычеркиваем
показать весь комментарий
24.03.2021 12:09 Ответить
МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4573
показать весь комментарий
24.03.2021 12:12 Ответить
Это проблема вашего окружения.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:15 Ответить
МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 9257
показать весь комментарий
24.03.2021 12:40 Ответить
А ты можешь выложить официальные документы сколько и какая вакцина стоит ? Откуда цена в 5$ ? Ни производить ни одна страна не афишируют цены !
показать весь комментарий
24.03.2021 12:35 Ответить
Да неужели? Бельгии об этом скажите. Пусть посмеются

МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 2736
показать весь комментарий
24.03.2021 12:42 Ответить
Дибил ! Это было в 2020 году когда страны Евросоюза делали контракты с фармкомпаниями на будущую покупку вакцин и устанавливалась приблизительная цена , и ничего что при расчете в 20 году на 33 млн доз требовалось 279 млн € , а в 21 уже 500 млн € ? Степанов **** ! Сейчас за вакцины идёт такая же бойня как в 20 году за маски , которые невозможно было купить , а если и покупали то пачка (50шт) стоила 30€ , а сейчас 3€ и завались. Тоже и с вакцинами , планы по доставкам срываются , задерживаются
показать весь комментарий
24.03.2021 15:13 Ответить
Совсем кукухой поехоло, ублюдочное? Чем недовольно теперь? Просило цены -- смотри пока не повылазит. И это цены по которым закупала Бельгия. Степанов тоже деньги тратил не сейчас, а намного раньше. И никто им не мешал подписать контракты летом, а не бегать теперь с протянутой рукой. И пилить бабки на ковидном фонде.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:20 Ответить
Ублюдок ! Меморандум когда заказывают , при том что ещё не сертифицирована и в планах приблизительная цена и реальная , когда у тебя под дверью стоят покупатели - это совсем другая разница . Ни одна страна ещё не показала по чем сейчас закупает ! По неофициальным данным типа твоих Израиль закупал Файзер по 40-42$ за дозу . А теперь посмотри на сколько она отличается от твоей .
показать весь комментарий
24.03.2021 18:25 Ответить
Точно, дебильное? Приведешь хоть одну ссылку на свои неофициальные данные из пальца? А я слышал, что Индусы ковидшилд вообще дарили. Ну и что дальше? Тебе были даны цены не на эмеморандум, а цены по которым было закуплено 33,5 млн доз вакцин. Или зеньки совсем от желчи повыедало, недоделанное? Лечись, дебил. Сгоришь так.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:34 Ответить
Сам лечись придурок ! Выложи ты официальные данные из министерства здравоохранения , а не скрин какой-то бабы из Твитера !И что за вакцина curevac ? И Смит кляйн ещё не сертифицирована ! Даже Джонсон ещё нет в Европе ! У вас дибилов привычка доказывать что есть в Европе не будучи здесь . В Европе идёт вакцинация пока 3 вакцинами , Файзер , Астра-зенека и Модерна ! У меня жена работает уже 15 лет в госпитале в Португалии . Как Бельгия может закупить то что не прошло сертификацию ?
показать весь комментарий
24.03.2021 20:31 Ответить
Для тупого недоделанного дебила. Эта, т.н. "баба", идиот, статс-секретарь по бюджету и обслуживанию потребителей и отвечала именно за закупку вакцин в Бельгии. И она выложила стоимости и объемы закупленного для таких вот тупых придурков, как ты, чтобы навсегда исключить все недомолвки и фантазии. Они, видишь-ли, привыкли работать открыто и честно. И ей абсолютно фиолетовы влажные фантазии поломойки из больницы в Португалии. Как впрочем и мне. Данные, кстати, опубликованы в конце декабря 2020 года. Если что не дошло до сих пор -- спорь с ней хоть до усрачки, дебил. Желаю успехов в этом деле.
показать весь комментарий
25.03.2021 00:52 Ответить
Уе Бище ! Сам подтвердил мои слова ! Данные опубликованы в начале декабря ! Ещё раз подтверждает меморандум о предполагаемой цене ! И в начале декабря в Европе ни одна вакцина не была сертифицирована ! Вакцинация началась в конце декабря и то единственной Файзер , после сертификации ! Как могла твоя Бельгия закупить эти вакцины и по таким ценам ? В будущее махнули ? Curevac планируе пройти сертификацию в июне ! Сегодня по ТВ сказали что цена Файзера второй поставки выше больше чем в 2 раза ! Так что усохни ублюдочный фейкомет !
показать весь комментарий
25.03.2021 09:23 Ответить
Я понимаю что дебил читать не обучен, а только срать и полы мыть. Еще раз для дебила, если не дошло сразу -- читай по буквам и медленно. Это стоимость и объемы уже закупленных вакцин на конец 2020 года. Министр выложила отчёт куда потрачены средства с точностью до евро и до дозы перед самыми рождественскими каникулами для таких долбодятлов, как ты недоделанное. А Пфайзером они начали, т.к. завод расположен именно в Бельгии в городке Пюрсе. Если это не дошло до сих пор -- спорь с ней хоть до усрачки, дебил. Там есть адрес в твиттере. Желаю успехов в этом деле.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:34 Ответить
А я тебе дибилу еще раз обьясняю !Как они могли закупить вакцины не сертифицированые в Европе ? В будущее слетали ?На конец декабря была сертифицирована Только Файзер! Может обьяснишь , как могли закупить даже туже Астру-Зенеку , которую сертифицировали в конце января
Детали публикацииДержатель торговой лицензии

AstraZeneca AB
Редакция

1
Дата выдачи разрешения на продажу, действительного на всей территории Европейского Союза

29.01.2021
Контактный адрес

151 85 Седертелье
Швеция
Модерна в начале января

Вакцина компании Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду, 6 января, одобрило применение в ЕС вакцины mRNA-1273 американской компании Moderna. Комитет EMA по лекарственным препаратам для медицинского применения у человека (CHMP) рекомендовал https://www.dw.com/ru/cena-privivki-ot-kovida-v-es-vse-vakciny-deshevle-60-evro/a-55739267 использование препарата - при соблюдении ряда условий. Речь идет, в частности, о том, что "безопасность и эффективность" должны подтверждаться также и в ходе применения - несмотря на уже выданное разрешение.Последний этап - одобрение Еврокомиссией
Окончательное одобрение должно быть теперь быть получено от Еврокомиссии, которая, как правило, следует рекомендациям CHMP. В Брюсселе сейчас проходят итоговые консультации на этот счет в постоянном Комитете по лекарственным препаратам для человека.
В случае получения итогового подтверждения вакцина https://www.dw.com/ru/moderna-obratitsja-za-razresheniem-na-primenenie-vakciny-v-es/a-55777427 американской компании Moderna станет второй - после препарата немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, - разрешенной для использования в ЕС.Остальные еще не прошли сертификации

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что начиная с лета выпустит 125 млн доз вакцины от коронавируса от ее прямых конкурентов - американской и германской компаний Pfizer и BioNTech, https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-france-germany-coronavirus-vaccine-frankfurt-df5e622611a52bd706a5171c5047688a сообщает AP. Ее собственная вакцина пока продолжает испытания.
Сначала компания предоставит BioNTech свои производственные мощности во Франкфурте-на-Майне. Другие детали и финансовые условия сделки не раскрываются.
Правительство Франции просит Sanofi задействовать свои мощности для выпуска вакцин от конкурентов в связи с высоким спросом и проблемами в поставках уже одобреных препаратов, отмечает АР.
Вакцина, разработанная Sanofi и британской GlaxoSmithKline, в феврале начнет вторую фазу испытаний. Скорого запуска производства компании не обещают, поскольку препарат пока показывает низкую эффективность для пожилых и его нужно доработать.И так дальше по каждой вакцине !О чем там она отчитывалась ? А придурок ? О каких потраченых деньгах на уже закупленные вакцины ? Если основная часть из них еще на 2 и 3 фазе испытаний !Так какие там обьемы уже закуплены на конец декабря УБЛЮДОК ?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:08 Ответить
Еще раз для дебила, не умеющего читать. Все вменяемые страны заключили контракты на поставку вакцин с ведущими производителями еще летом. До окончания процедуры сертификации. В каждой стране регистрация и сертификация ведется по своей процедуре и по своим соглашениям и разрешениям с производителями. Параллельно с производством и поставками. Иначе как Израиль смог вакцинировать к Новому году более 10% населения? Или Англия? Или США? В Гугле посмотреть все это религия не позволяет или врожденное скудоумие? Если это все не дошло до сих пор -- спорь с министром в Бельгии хоть до усрачки, дебил. Там есть адрес в твиттере. Или лечись Желаю успехов в этом деле.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:41 Ответить
Нет мудило , ты не сьезжай с темы !
Я понимаю что дебил читать не обучен, а только срать и полы мыть. Еще раз для дебила, если не дошло сразу -- читай по буквам и медленно. Это стоимость и объемы уже закупленных вакцин на конец 2020 года. Министр выложила отчёт куда потрачены средства с точностью до евро и до дозы перед самыми рождественскими каникулами для таких долбодятлов, как ты недоделанное.

Твои слова выделенные? Уже закупленные обьемы на конец декабря !
Я тебе дибилу обьясняю , что есть меморандум ( намерения ), это не значит что все бутет так как зафиксировано !
Ну и на тебе почитай придурок ! Кстати ни твит какойто а ФОРБС

Израильские СМИ сообщали, что еще одним фактором, подтолкнувшим Pfizer заключить договор о бесперебойных поставках вакцины с Израилем, стала цена, которую страна оказалась готова заплатить за препарат. Местные издания писали, что Израиль был готов серьезно переплатить. Так, в январе Jerusalem Post со ссылкой на телеканал KANhttps://www.jpost.com/israel-news/the-cost-of-vaccinating-israel-nis-1-billion-655088%C2%A0 писал , что Израиль платит за вакцинацию одного человека около $47. Bloomberg в свою очередьhttps://www.bloomberg.com/news/features/2021-03-04/pfizer-pfe-has-a-moral-dilemma-deciding-where-the-vaccines-will-go сообщал о цене в $30 за одну дозу, что вдвое больше, чем платит за вакцину США. В ноябре Reutershttps://www.reuters.com/article/idUSKBN2800IF сообщал , что Евросоюз договорился платить за одну дозу вакцины Pfizer $18,34, а значит, цена двух доз, необходимых для одного человека, составит $36,68.

Нетаньяху, в свою очередь,https://www.ft.com/content/0b2760a6-a571-4f49-bec3-0b138e6ce9b7 отказался обсуждать стоимость вакцины и заявления о том, что Израиль переплатил за бесперебойные поставки, объяснив это тем, что правительство связано соглашениями о конфиденциальности с производителями вакцин. «Это инвестиция, позволяющая избежать даже одного дня изоляции в будущем», - заявил премьер.

Министр здравоохранения не стал опровергать данные СМИ. «Предположительно, мы заплатили больше, чем ЕС, но мы заплатили в соответствии с рыночной стоимостью. Когда европейцы вели переговоры о сделке на полмиллиарда доз, мы вели переговоры о нескольких миллионах доз», - https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-pfizer-coronavirus-vaccine-privacy/2021/01/27/b9773c80-5f4d-11**-a177-7765f29a9524_story.html сказал Эдельштейн.

Прививка перед выборами
Заключив сделку с Pfizer, Нетаньяхуhttps://www.nytimes.com/2021/01/07/world/israel-reaches-a-deal-with-pfizer-for-enough-vaccine-to-inoculate-all-its-population-over-16-by-the-end-of-march.html пообещал , что это соглашение позволит всем жителям старше 16 лет сделать прививку к концу марта. 10 января премьер личноhttps://www.bloomberg.com/news/features/2021-03-04/pfizer-pfe-has-a-moral-dilemma-deciding-where-the-vaccines-will-go встретил самолет с 700 000 доз вакцин, а 15 января Pfizerhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/pfizer-to-cut-covid-vaccine-deliveries-as-it-renovates-factory сообщил другим странам, что сократит поставки: компания решила модернизировать завод в Бельгии, чтобы расширить производство. При этом Pfizer заявил, что соглашение с Израилем не повлияло на поставки в другие страны. Однако страны Евросоюза на фоне срыва поставок задумались о судебных исках и ограничительных мерах для производителей. В отличие от Израиля, ЕС не смог https://www.forbes.ru/obshchestvo/422887-tretya-mirovaya-volna-kak-vakcinaciya-sprovocirovala-krizis-v-evrope эффективно организовать массовую вакцинацию.

Израиль начал разворачивать программу вакцинации 20 декабря
показать весь комментарий
25.03.2021 12:02 Ответить
Я понимаю, что поломой не знает разницы между меморандумом (протоколом о намерениях сторон) и подписанным и оплаченным контрактом. Но это только проблемы тупого поломоя. Так вот для дебила США и Англмя начали вакцинацию 8 и 10 декабря соответственно, а Израиль 20. Где же они ее взяли раньше не сертифицированную? И свой зомбрящик засунь себе в одно место и сходи хоть в бурсу подучиться, дебил. Может немного поумнеешь.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:46 Ответить
Ну вы себя как раз троли кацапские и выдаете , либо унитазы вам покоя не дают или думаете что все здесь полы моют .
Мне жаль страну что такое тупое быдло считает себя" элитой"! Обьясняю для полуумных , НИКАКИХ КОНТРАКТОВ НЕБЫЛО ! Были только меморандумы о намерении купить приблизительное колличество и сумма в зависимости от колличества.Для ТУПЫХ ТИПА ТЕБЯ намерение не обязывает тебя строго следовать меморандуму , могут менятся как сроки так и колличество и цена в отличии от контракта , где все прописано и при невыполнении несет штрафные санкции ! Контракты подписываются после получения сертификации ! В штатах Файзер сертифицировали в 20-х числах ноября !Там свои заводы и сразу заключили контракты на поставки вакцины ! Англия вышла из Евросоюза и свой регулятор сертифицировал вакцину , Израиль тоже не относится к европейскому регулятору и тоже сертифицировал сам .Поэтому и началась ценовая война за вакцину ( смотри в посте выше какие цены ). А были бы контракты то должны были выполнять по цене и срокам ! А почему это сейчас срывается ?
И что получила твоя поломойка в бельгийских туалетах ? Всю вакцину в декабре , даже та что может будет выпускаться через полгода -год ?Раз уже все закуплено в декабре , то уже должны были всех провакцинировать ? Вы ублюдки шоколадные пытаетесь мне что то доказывать , что творится у меня за окном ! И вы еще кого то называете зебилами и зебобами ? Да тупее вас нет на свете ! Один "великий экономист" не может до 4 посчитать , другой "знаток" не знет разницы между меморандумом и контрактом и пытается доказать что было уже куплено не прошедшее разрешение к использованию и неизвестно когда будет производится ! Ты ТУПОЙ ИЛИ КАЦАПСКИЙ ТРОЛЬ?
показать весь комментарий
25.03.2021 13:48 Ответить
Господи, где же вас таких тупых делают? Вы сами размножаетесь или вас в питомниках разводят? Читай медленно и по буквам чтобы наконец дошло.

06.01.2021 ".....Брюссель удвоил объемы по контракту с Pfizer на вакцину от COVID-19

В дополнение к осеннему контракту на 300 млн доз вакцины Еврокомиссия заключила еще один с таким же объемом.

Европейский союз законтрактовал дополнительные 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом, как сообщает Bloomberg, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я особенно рада, что 75 млн из нового заказа уже будут доступны со второго квартала», - сказал фон дер Ляйен, - Остальное будет поставлено в третьем и четвертом кварталах». ...
показать весь комментарий
25.03.2021 14:13 Ответить
А теперь ты тупорылое существо тоже прочитай что написано 06/01 /2021 , уже после сертификации у себя , и первый был подписан осенью , после сертификации в штатах , а до этого были предварительные контракты ( меморандум )
И ты стрелки не переводи ! Как там Бельгия ? Всех вакцинировали уже ? Они же все получили в конце декабря ? Так как ублюдочное кацапское ( шоколадное) чмо ? И как же цена в минимум 36 $ ? Где те 12 $ у поломойки бельгийской ?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:15 Ответить
Врешь, дебил. Причем тупо врешь. В новости от 06.01 черным по белому написано что контракт на 300 млн. первых доз осенью заключил Брюссель. Найди мне хоть одно упоминание там о меморандуме о намерениях. Так вот, если дебил не может этого найти и прочитать -- при заключении контракта Еврокомиссия выдала временное разрешение на эту вакцину до окончания всех юридических процедур. А стоимости для дебила еще раз от министра в Бельгии. Смотри не лопни от желчи, тупое. Помрешь до вакцинации. И спорь с ней хоть до усрачки

МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 4152
показать весь комментарий
25.03.2021 15:41 Ответить
Ну вообще то предварительный контракт и меморандум это одно и тоже А ноябрь - это не осень ? Ты же распинался что Европа ещё летом все заказала ! Ты не можешь составить контракт на поставку , потому что не знаешь ефективность , когда закончится 3- я фаза тестирования и когда пройдёт сертификацию . Брюссель в киоск случае как столица Евросоюза , а не Бельгии . И Евросоюз заключил таких предварительных контрактов на 300 млн доз почти с каждым производителем вакцин ., это не значит что нужно пару млрд вакцин для Европы .
Ну и чего я с ней должен разбираться ? Ты её запостил сюда , а не она сама , и ты утверждал что все куплено уже в декабре ! Я тебе доказал что половина ещё только проходят тестирование на 2-3 фазе .
Просто когда такое быдло не воспринимает ни каких доказательств и пытается доказать что право , хотя далеко от истины , то чем вы отличаетесь от кацапов ? И это быдло ещё стремится в Европу ? Да от вас нужно стеной отделятся как и отлаптеногих
показать весь комментарий
25.03.2021 17:06 Ответить
Врешь. Снова тупо врешь, дебил. И выдаешь свои тупые фантазии за истину.

" .... Еще раз для дебила, не умеющего читать. Все вменяемые страны заключили контракты на поставку вакцин с ведущими производителями еще летом. До окончания процедуры сертификации. В каждой стране регистрация и сертификация ведется по своей процедуре и по своим соглашениям и разрешениям с производителями. Параллельно с производством и поставками. Иначе как Израиль смог вакцинировать к Новому году более 10% населения? Или Англия? Или США? ...."

Читать научись, одноклеточное. А не только срать и фантазировать.

И предварительный контракт -- это именно контракт, когда заказываешь, оплачиваешь или все или часть и получаешь по четкому плану поставок с конкретным количеством и конкретными датами. И с соответствующими штрафными санкциями за невыполнение контракта. А меморандум -- это бумажка, которой можно воспользоваться и по другому назначению.

Поэтому сходи хоть в бурсу подучиться, дебил. Может немного поумнеешь и перестанешь так позориться
показать весь комментарий
25.03.2021 17:32 Ответить
Я удивляюсь тебе олень ! Ты вообще читал хотя бы что я писал раньше ? Или ты тупо косишь на дурака и бабки на коментах стрижёшь ? Я писал что Америка имеет свой регулятор , Англия вышла из Евросоюза и имеет свой , Израиль свой , а Евросоюз имеет общеевропейский ! Каждая страна имеет свой , но если она на примере Венгрии или Словакии захочет использовать другую вакцину не прошедшую европейскую сертификацию , они ответственности не несут и на случай каких либо эксцессов компенсации не выплачиваются ! Ты заключишь контракт с кем то не зная , когда будет готова , эффективность и сертификация ? Можешь только предварительный контракт на будущую покупку , но в нем и цена и количество может отличатся !
И вообще , я уже устал тупому оленю объяснять одно и тоже ! Живи в своём « шоколадном мирке» ! И или на фух !
показать весь комментарий
25.03.2021 18:41 Ответить
Что дебил? Тупые фантази уже кончились? Так как-же тогда страны заключали контракты кто летом, а кто осенью если сертификатов на это время еще не было? И что такое временное или условное разрешение на применение? Слив защитан, убогое. Иди учись.
показать весь комментарий
25.03.2021 19:49 Ответить
Как ты уже достал убогое тупое существо ! Обезьяну легче научить говорить чем тебе что то объяснить !
Где я говорил о временном или условном применении ? Что ты лепеш ? Шо ты морозишься ? Все время какую-то фигню выдумываешь . Ты же тупая троляка зарабатывающая на коментах ! И то тебе не так и то . Любой мало мальски думающий человек уже бы давно все понял , я разложил все по полочкам , но тупое создание не хочет понимать , оно играется . Так как там Бельгия ? Сколько твоя бабенка уже вакцинировала ? У неё же было куплено ещё в декабре вакцин от 7 производителей . Интересно Санофи и СмитКляйн знают что они уже бельгийцев обеспечили ? И где здесь в Европе 300 млн вакцин купленных ещё летом ? Уже должны были всех вакцинировать ?
Так что олень , иди ты на юг , а лучше на север к своим братьям оленям ! Больше нет желания с тупым существом общаться ! И почему ты не высох на постели ? Парка наверное пьяным был , не успел
показать весь комментарий
25.03.2021 20:32 Ответить
Дебил читать обучен или только срать? Или дебила в гугле заблокировали и он неможет поискать по фразе? Или дебилу не дает пользоваться гуглом врожденное скудоумие? При заключение контракта Еврокомиссия выдала производителям временное или условное разрешение до выполнения всех необходимых процедур. Это так тяжело догнать? Я тебе привел конкретный документ от министра из Бельгии и отрывки из статьи DW со словами конкретного чиновника Еврокомиссии о контрактах. А ты только тупо срешь дебил. Лечись уже.
показать весь комментарий
25.03.2021 20:42 Ответить
А в чем заключается временное или условное разрешение ? На что разрешение ? И на сколько временное ?
Ты знаешь ? Я признаю что нет пределу человеческой тупости , особенно твоей . Ты по праву можешь претендовать на шнобелевскую премию по тупости ! И я нарушил золотое правило -« не пытайся спорить с тупыми , а то они затянут в свою сферу и там победят « Твою тупости не переубедишь ни какими доказательствами ! Бувай тупорылый !
показать весь комментарий
26.03.2021 01:30 Ответить
Все высрало? Молодец. А теперь изучаешь медленно и по буквам., чтобы дошло до твоих тупых мозгов.

"... Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду 25 ноября об одобрении шестого контракта в рамках стратегии ЕС по вакцинам против COVID-19, на этот раз с фармацевтической компанией Moderna Inc.
"Я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с компанией Moderna о закупке до 160 млн доз ее будущей вакцины. Это наш шестой контракт с производителем вакцины, и мы работаем над еще одним", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что ЕК создает "один из самых полных в мире портфелей вакцин против COVID-19". "Безопасная и эффективная вакцина может помочь нам положить конец пандемии и постепенно вернуться к нормальной жизни", - считает глава ЕК.
В сообщении Еврокомиссии говорится, что контракт предусматривает первоначальную закупку 80 млн доз от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность запросить в дальнейшем еще 80 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19.
В Брюсселе напоминают, что Moderna дополняет портфель вакцин, которые будут производиться в Европе. Он уже включает контракты, подписанные с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, и контракт с CureVac, утвержденный ЕК.
"Этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации, как только будет доказана их безопасность и эффективность", - отмечается в сообщении....."

Выдержки из коммюнике ЕК.

".... Евросоюз же, в свою очередь, осознанно решил выдавать не экстренное, а так называемое "условное" разрешение на использование вакцин по ускоренное процедуре. ....

.... Сегодня Европейская комиссия предоставила условное разрешение на торговлю вакциной от COVID-19, разработанной BioNTech и Pfizer - первой вакциной, разрешенной для применения в ЕС", - говорится в документе.
В заявлении указано, что разрешение на применение препарата было принято на основе положительных рекомендаций со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое провело всеобъемлющее исследование безопасности и эффективности препарата. Также решение было заверено государствами-членами ЕС, отмечается в коммюнике.....

Если после этого еще что-то не дошло до твоих тупых мозгов, тебе явно пора лечиться, дебил.
показать весь комментарий
26.03.2021 09:32 Ответить
Мудило ! У вас переводят как контракт , а не дословно предварительный ( меморандум) , и так и так звучит прчти одинаково но отличается по сути . А теперь скажи сколько фармкомпаний продают вакцину на рынке Европы ? 3 !!!! А где *** остальные ? С ними же всеми есть контракты ?
А теперь возьми калькулятор и посчитай если с каждой заключался контракт , а не предварительный контракт на 300 млн доз , и ещё дополнительные на 80 млн и т. д , сколько нужно Европе ? Нужны пару миллиардов доз ? Если ты заключил по контракту , тебе должны поставить и ты оплатить , а если по предварительному , ты можешь регулировать нужное количество и сроки !
Это тебе понятно дибилоиду неугомонному !
показать весь комментарий
26.03.2021 11:27 Ответить
На ублюдок !
ЕК уже выдала разрешения на коммерческое использование в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer 21 декабря 2020 года, Moderna 6 января 2021 года и AstraZeneca 29 января 2021 года.
показать весь комментарий
26.03.2021 14:12 Ответить
Вот еще ! ВТОРОЙ!!! ПОНИМАЕШЬ? ВТОРОЙ!!! А ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ !
Европейская комиссия (ЕК) одобрила в среду второй контракт с фармацевтической компанией Moderna, который предусматривает дополнительную закупку 300 млн доз вакцины против COVID-19 от имени государств-членов ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
показать весь комментарий
26.03.2021 14:15 Ответить
Фармацевтическая компания AstraZeneca после повторного запроса Еврокомиссии согласилась опубликовать https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_302 отредактированный контракт от 27 августа о поставках вакцины от коронавируса Евросоюзу.

ВИДИШЬ МУДАК ,ОТРЕДАКТИРОВАННЫЙ!

В контракте говорится о поставках Евросоюзу 300 млн дон вакцины с опционом еще на 100 млн. В Еврокомиссии ожидали, что к марту получат по меньшей мере 100 млн доз. На прошлой неделе AstraZeneca заявила, что вынуждена сократить ожидаемые к марту поставки примерно на четверть из-за проблем с производством на площадках в Бельгии и Нидерландах. Еще одной из причин задержки компания назвала затягивание согласования контракта европейскими чиновниками.

Гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио отверг претензии ЕС и https://www.interfax.ru/business/748110?utm_source=interlink&utm_medium=748503 заявил , что контракт не носил обязывающий характер и в нем компания обещала сделать все возможное, чтобы обеспечить прописанные объемы поставок.

ЧТО ТАМ ГЕНДИРЕКТОР СКАЗАЛ? А , МУДАК ? ЭТО И ЕСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ , А ПОТОМ ПЕРЕПОДПИСЫВАЮТ ИЛИ РЕДАКТИРУЮТ !
показать весь комментарий
26.03.2021 14:22 Ответить
Итого за год планируется вакцинировать только 10% населения, это ниочем.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:38 Ответить
Так даже столько желающих нет.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:40 Ответить
пусть сами обколются своим индийским шмурдяком сомнительного качества и происхождения!!!
показать весь комментарий
24.03.2021 11:41 Ответить
Уже. Не помогает.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:42 Ответить
Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 3850
показать весь комментарий
24.03.2021 11:45 Ответить
Детям должно понравиться.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:16 Ответить
Не скажи, там отката не на одну курточку степанову хватит, вова так прибарахлится, что камазов не хватит вывозить бабло
показать весь комментарий
24.03.2021 11:43 Ответить
сейчас выбирают поставщика у которого они подороже )
показать весь комментарий
24.03.2021 11:38 Ответить
И главное шоб через прокладку богатырьовой
Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 3764
показать весь комментарий
24.03.2021 11:43 Ответить
) она же и эмблема парашного спецназа. прячется в темноте и питается кровью.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:50 Ответить
18 баксов за 1 дозу. Это дороже чем все вакцины закупленные ЕС и США за 1 дозу. Я говорил и говорить буду. Договора с Пфайзером и другими не подписывают так как там откаты получить баснословные нельзя.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:38 Ответить
Покупают индийский шмурдяк по 2 бакса а с бюджета списывается по 500 грн.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:41 Ответить
Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 1475
показать весь комментарий
24.03.2021 11:39 Ответить
4 млрд. на вакцини 30 лярдів з КОВІД фонду на дороги
Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 7681
показать весь комментарий
24.03.2021 11:40 Ответить
Блін, а то що за ціни такі?! 506 грн. одна доза? Це ж Степанов скільки курточок має собі купити? І не він один, пілять... Та та зелена мерзота вже зовсім охреніла, вже просто звіріє від безкарності і безконтрольності.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:41 Ответить
на 40мл населення цифри ох...ющіє! і причому в ен раз дорожче, бо через своїх кошерних
показать весь комментарий
24.03.2021 11:41 Ответить
Чого лише Івано-Франківська область утилізує вакцини??? чи то усі брешуть, пишучи круглу суму? Дані по областям МОЗ почав давати лише 18.03, і з тих пір саме І-Франківська займається розбазарбванням добра! Якщо подивитись дані з МОЗ телеграм, то просрано І-Франковською вже 20 доз, це два флакони за тиждень у мусорку! вони просто чесні чи придурки?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:45 Ответить
Чого лише Івано-Франківська область утилізує вакцини??? чи то усі брешуть, пишучи круглу суму? Дані по областям МОЗ почав давати лише 18.03, і з тих пір саме І-Франківська займається розбазарюванням добра! Якщо подивитись дані з МОЗ телеграм, то просрано І-Франковською вже 20 доз, це два флакони за тиждень у мусорку! вони просто чесні чи придурки?
показать весь комментарий
24.03.2021 11:46 Ответить
Это уже барыги или еще нет? Зедебилы ,верните барыг обратно.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:46 Ответить
Дурять по-чорному!
https://www.youtube.com/watch?v=aBJV7xVuVvs&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=aBJV7xVuVvs&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1
показать весь комментарий
24.03.2021 11:51 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26458373.html По прежнему всё мутно

Друзья, тут такое дело, что китайская вакцина Sinovac в четверг-пятницу прилетит в Украину и поступит на склады группы фармацевтических компаний «Лекхим» в Умани, которые находятся на заводе "Технолог".

Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу» 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на «условную лицензию на продажу» в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021. В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях». И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не рекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.

Но у меня все же есть несколько вопросов:

1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?

И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5910420185650705&id=100000483476379 Борислав Береза
показать весь комментарий
24.03.2021 12:12 Ответить
МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 9106
показать весь комментарий
24.03.2021 12:13 Ответить
Где можно купить?
показать весь комментарий
24.03.2021 12:14 Ответить
СКОРО -- во всех прививочных пунктах Украины!
показать весь комментарий
24.03.2021 12:42 Ответить
Думаю по заданным вопросам ответы очевидны:
1. НИКТО ответственность нести не будет. Закон уже принят на эту тему.
2. Каждый решает сам соотнося со своей степенью доверия этой чудо-вакцине и степенью доверия нашим керманычам.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:18 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:42 Ответить
Только у меня ощущение, что барыги такой наглости себе не позволяли
показать весь комментарий
24.03.2021 12:12 Ответить
Это новое поколение. У них другие представления о морали и нравственности.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:43 Ответить
МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 3326
показать весь комментарий
24.03.2021 12:12 Ответить
Україна тріщить по швах щоб державники богатіли((( Питання: нахрена вони людям і скільки буде ще тривати такий зухвалий, неприхований грабіж з коментарями зєленої псевдобільшості і їх прихільників?
показать весь комментарий
24.03.2021 12:13 Ответить
А смысл в такой вакцинации если даже при условии разовой вакцинации за год вакцинируют менее четверти населения? И нужно учитывать, что тех кого вакцинируют, необходимо будет повторно вакцинировать в следующем году. Цирк какой-то.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:13 Ответить
Цей брєд "про наміри" зеленого зброду ми чуємо вже майже два роки...а в результаті маємо повний хаос в державі...Тільки ідіоти можуть ще довіряти цим казкам...
показать весь комментарий
24.03.2021 12:18 Ответить
А Вы думаете -- кто за него голосовал?
Жаль только, пожинать их выбор приходится всем.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:45 Ответить
А що там з БЦЖ, закупили?
показать весь комментарий
24.03.2021 12:22 Ответить
Мы уже заплатили стоимость одной дозы "медхиму" - $18,27 а "Эпицентру" сколько???
показать весь комментарий
24.03.2021 12:38 Ответить
Нигерии объявили о создании двух вакцин от коронавируса. На данный момент Нигерия получила 3,92 млн доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:17 Ответить
 
 