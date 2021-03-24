Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ
Для вакцинации 3 945 134 человек от COVID-19 из определенных групп риска Министерство здравоохранения планирует закупить 7 890 268 доз вакцины до конца года на сумму 4 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экспертной организации StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу Минздрава "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на текущий год.
Другие бюджетные программы Минздрава не предусматривают закупку вакцины отCOVID-19.
Средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривны. Но ни производитель, ни название вакцины, на которые рассчитывают в Минздраве, не указаны.
"Сегодня невозможно понять, сколько всего денег уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом", - уточнил глава StateWatch Глеб Каневский.
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Детали публикацииДержатель торговой лицензии
AstraZeneca AB
Редакция
1
Дата выдачи разрешения на продажу, действительного на всей территории Европейского Союза
29.01.2021
Контактный адрес
151 85 Седертелье
Швеция
Модерна в начале января
Вакцина компании Moderna
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду, 6 января, одобрило применение в ЕС вакцины mRNA-1273 американской компании Moderna. Комитет EMA по лекарственным препаратам для медицинского применения у человека (CHMP) рекомендовал https://www.dw.com/ru/cena-privivki-ot-kovida-v-es-vse-vakciny-deshevle-60-evro/a-55739267 использование препарата - при соблюдении ряда условий. Речь идет, в частности, о том, что "безопасность и эффективность" должны подтверждаться также и в ходе применения - несмотря на уже выданное разрешение.Последний этап - одобрение Еврокомиссией
Окончательное одобрение должно быть теперь быть получено от Еврокомиссии, которая, как правило, следует рекомендациям CHMP. В Брюсселе сейчас проходят итоговые консультации на этот счет в постоянном Комитете по лекарственным препаратам для человека.
В случае получения итогового подтверждения вакцина https://www.dw.com/ru/moderna-obratitsja-za-razresheniem-na-primenenie-vakciny-v-es/a-55777427 американской компании Moderna станет второй - после препарата немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, - разрешенной для использования в ЕС.Остальные еще не прошли сертификации
Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что начиная с лета выпустит 125 млн доз вакцины от коронавируса от ее прямых конкурентов - американской и германской компаний Pfizer и BioNTech, https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-france-germany-coronavirus-vaccine-frankfurt-df5e622611a52bd706a5171c5047688a сообщает AP. Ее собственная вакцина пока продолжает испытания.
Сначала компания предоставит BioNTech свои производственные мощности во Франкфурте-на-Майне. Другие детали и финансовые условия сделки не раскрываются.
Правительство Франции просит Sanofi задействовать свои мощности для выпуска вакцин от конкурентов в связи с высоким спросом и проблемами в поставках уже одобреных препаратов, отмечает АР.
Вакцина, разработанная Sanofi и британской GlaxoSmithKline, в феврале начнет вторую фазу испытаний. Скорого запуска производства компании не обещают, поскольку препарат пока показывает низкую эффективность для пожилых и его нужно доработать.И так дальше по каждой вакцине !О чем там она отчитывалась ? А придурок ? О каких потраченых деньгах на уже закупленные вакцины ? Если основная часть из них еще на 2 и 3 фазе испытаний !Так какие там обьемы уже закуплены на конец декабря УБЛЮДОК ?
Я понимаю что дебил читать не обучен, а только срать и полы мыть. Еще раз для дебила, если не дошло сразу -- читай по буквам и медленно. Это стоимость и объемы уже закупленных вакцин на конец 2020 года. Министр выложила отчёт куда потрачены средства с точностью до евро и до дозы перед самыми рождественскими каникулами для таких долбодятлов, как ты недоделанное.
Твои слова выделенные? Уже закупленные обьемы на конец декабря !
Я тебе дибилу обьясняю , что есть меморандум ( намерения ), это не значит что все бутет так как зафиксировано !
Ну и на тебе почитай придурок ! Кстати ни твит какойто а ФОРБС
Израильские СМИ сообщали, что еще одним фактором, подтолкнувшим Pfizer заключить договор о бесперебойных поставках вакцины с Израилем, стала цена, которую страна оказалась готова заплатить за препарат. Местные издания писали, что Израиль был готов серьезно переплатить. Так, в январе Jerusalem Post со ссылкой на телеканал KANhttps://www.jpost.com/israel-news/the-cost-of-vaccinating-israel-nis-1-billion-655088%C2%A0 писал , что Израиль платит за вакцинацию одного человека около $47. Bloomberg в свою очередьhttps://www.bloomberg.com/news/features/2021-03-04/pfizer-pfe-has-a-moral-dilemma-deciding-where-the-vaccines-will-go сообщал о цене в $30 за одну дозу, что вдвое больше, чем платит за вакцину США. В ноябре Reutershttps://www.reuters.com/article/idUSKBN2800IF сообщал , что Евросоюз договорился платить за одну дозу вакцины Pfizer $18,34, а значит, цена двух доз, необходимых для одного человека, составит $36,68.
Нетаньяху, в свою очередь,https://www.ft.com/content/0b2760a6-a571-4f49-bec3-0b138e6ce9b7 отказался обсуждать стоимость вакцины и заявления о том, что Израиль переплатил за бесперебойные поставки, объяснив это тем, что правительство связано соглашениями о конфиденциальности с производителями вакцин. «Это инвестиция, позволяющая избежать даже одного дня изоляции в будущем», - заявил премьер.
Министр здравоохранения не стал опровергать данные СМИ. «Предположительно, мы заплатили больше, чем ЕС, но мы заплатили в соответствии с рыночной стоимостью. Когда европейцы вели переговоры о сделке на полмиллиарда доз, мы вели переговоры о нескольких миллионах доз», - https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-pfizer-coronavirus-vaccine-privacy/2021/01/27/b9773c80-5f4d-11**-a177-7765f29a9524_story.html сказал Эдельштейн.
Прививка перед выборами
Заключив сделку с Pfizer, Нетаньяхуhttps://www.nytimes.com/2021/01/07/world/israel-reaches-a-deal-with-pfizer-for-enough-vaccine-to-inoculate-all-its-population-over-16-by-the-end-of-march.html пообещал , что это соглашение позволит всем жителям старше 16 лет сделать прививку к концу марта. 10 января премьер личноhttps://www.bloomberg.com/news/features/2021-03-04/pfizer-pfe-has-a-moral-dilemma-deciding-where-the-vaccines-will-go встретил самолет с 700 000 доз вакцин, а 15 января Pfizerhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/pfizer-to-cut-covid-vaccine-deliveries-as-it-renovates-factory сообщил другим странам, что сократит поставки: компания решила модернизировать завод в Бельгии, чтобы расширить производство. При этом Pfizer заявил, что соглашение с Израилем не повлияло на поставки в другие страны. Однако страны Евросоюза на фоне срыва поставок задумались о судебных исках и ограничительных мерах для производителей. В отличие от Израиля, ЕС не смог https://www.forbes.ru/obshchestvo/422887-tretya-mirovaya-volna-kak-vakcinaciya-sprovocirovala-krizis-v-evrope эффективно организовать массовую вакцинацию.
Израиль начал разворачивать программу вакцинации 20 декабря
Мне жаль страну что такое тупое быдло считает себя" элитой"! Обьясняю для полуумных , НИКАКИХ КОНТРАКТОВ НЕБЫЛО ! Были только меморандумы о намерении купить приблизительное колличество и сумма в зависимости от колличества.Для ТУПЫХ ТИПА ТЕБЯ намерение не обязывает тебя строго следовать меморандуму , могут менятся как сроки так и колличество и цена в отличии от контракта , где все прописано и при невыполнении несет штрафные санкции ! Контракты подписываются после получения сертификации ! В штатах Файзер сертифицировали в 20-х числах ноября !Там свои заводы и сразу заключили контракты на поставки вакцины ! Англия вышла из Евросоюза и свой регулятор сертифицировал вакцину , Израиль тоже не относится к европейскому регулятору и тоже сертифицировал сам .Поэтому и началась ценовая война за вакцину ( смотри в посте выше какие цены ). А были бы контракты то должны были выполнять по цене и срокам ! А почему это сейчас срывается ?
И что получила твоя поломойка в бельгийских туалетах ? Всю вакцину в декабре , даже та что может будет выпускаться через полгода -год ?Раз уже все закуплено в декабре , то уже должны были всех провакцинировать ? Вы ублюдки шоколадные пытаетесь мне что то доказывать , что творится у меня за окном ! И вы еще кого то называете зебилами и зебобами ? Да тупее вас нет на свете ! Один "великий экономист" не может до 4 посчитать , другой "знаток" не знет разницы между меморандумом и контрактом и пытается доказать что было уже куплено не прошедшее разрешение к использованию и неизвестно когда будет производится ! Ты ТУПОЙ ИЛИ КАЦАПСКИЙ ТРОЛЬ?
06.01.2021 ".....Брюссель удвоил объемы по контракту с Pfizer на вакцину от COVID-19
В дополнение к осеннему контракту на 300 млн доз вакцины Еврокомиссия заключила еще один с таким же объемом.
Европейский союз законтрактовал дополнительные 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом, как сообщает Bloomberg, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я особенно рада, что 75 млн из нового заказа уже будут доступны со второго квартала», - сказал фон дер Ляйен, - Остальное будет поставлено в третьем и четвертом кварталах». ...
И ты стрелки не переводи ! Как там Бельгия ? Всех вакцинировали уже ? Они же все получили в конце декабря ? Так как ублюдочное кацапское ( шоколадное) чмо ? И как же цена в минимум 36 $ ? Где те 12 $ у поломойки бельгийской ?
Ну и чего я с ней должен разбираться ? Ты её запостил сюда , а не она сама , и ты утверждал что все куплено уже в декабре ! Я тебе доказал что половина ещё только проходят тестирование на 2-3 фазе .
Просто когда такое быдло не воспринимает ни каких доказательств и пытается доказать что право , хотя далеко от истины , то чем вы отличаетесь от кацапов ? И это быдло ещё стремится в Европу ? Да от вас нужно стеной отделятся как и отлаптеногих
" .... Еще раз для дебила, не умеющего читать. Все вменяемые страны заключили контракты на поставку вакцин с ведущими производителями еще летом. До окончания процедуры сертификации. В каждой стране регистрация и сертификация ведется по своей процедуре и по своим соглашениям и разрешениям с производителями. Параллельно с производством и поставками. Иначе как Израиль смог вакцинировать к Новому году более 10% населения? Или Англия? Или США? ...."
Читать научись, одноклеточное. А не только срать и фантазировать.
И предварительный контракт -- это именно контракт, когда заказываешь, оплачиваешь или все или часть и получаешь по четкому плану поставок с конкретным количеством и конкретными датами. И с соответствующими штрафными санкциями за невыполнение контракта. А меморандум -- это бумажка, которой можно воспользоваться и по другому назначению.
Поэтому сходи хоть в бурсу подучиться, дебил. Может немного поумнеешь и перестанешь так позориться
И вообще , я уже устал тупому оленю объяснять одно и тоже ! Живи в своём « шоколадном мирке» ! И или на фух !
Где я говорил о временном или условном применении ? Что ты лепеш ? Шо ты морозишься ? Все время какую-то фигню выдумываешь . Ты же тупая троляка зарабатывающая на коментах ! И то тебе не так и то . Любой мало мальски думающий человек уже бы давно все понял , я разложил все по полочкам , но тупое создание не хочет понимать , оно играется . Так как там Бельгия ? Сколько твоя бабенка уже вакцинировала ? У неё же было куплено ещё в декабре вакцин от 7 производителей . Интересно Санофи и СмитКляйн знают что они уже бельгийцев обеспечили ? И где здесь в Европе 300 млн вакцин купленных ещё летом ? Уже должны были всех вакцинировать ?
Так что олень , иди ты на юг , а лучше на север к своим братьям оленям ! Больше нет желания с тупым существом общаться ! И почему ты не высох на постели ? Парка наверное пьяным был , не успел
Ты знаешь ? Я признаю что нет пределу человеческой тупости , особенно твоей . Ты по праву можешь претендовать на шнобелевскую премию по тупости ! И я нарушил золотое правило -« не пытайся спорить с тупыми , а то они затянут в свою сферу и там победят « Твою тупости не переубедишь ни какими доказательствами ! Бувай тупорылый !
"... Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду 25 ноября об одобрении шестого контракта в рамках стратегии ЕС по вакцинам против COVID-19, на этот раз с фармацевтической компанией Moderna Inc.
"Я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с компанией Moderna о закупке до 160 млн доз ее будущей вакцины. Это наш шестой контракт с производителем вакцины, и мы работаем над еще одним", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что ЕК создает "один из самых полных в мире портфелей вакцин против COVID-19". "Безопасная и эффективная вакцина может помочь нам положить конец пандемии и постепенно вернуться к нормальной жизни", - считает глава ЕК.
В сообщении Еврокомиссии говорится, что контракт предусматривает первоначальную закупку 80 млн доз от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность запросить в дальнейшем еще 80 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19.
В Брюсселе напоминают, что Moderna дополняет портфель вакцин, которые будут производиться в Европе. Он уже включает контракты, подписанные с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, и контракт с CureVac, утвержденный ЕК.
"Этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации, как только будет доказана их безопасность и эффективность", - отмечается в сообщении....."
Выдержки из коммюнике ЕК.
".... Евросоюз же, в свою очередь, осознанно решил выдавать не экстренное, а так называемое "условное" разрешение на использование вакцин по ускоренное процедуре. ....
.... Сегодня Европейская комиссия предоставила условное разрешение на торговлю вакциной от COVID-19, разработанной BioNTech и Pfizer - первой вакциной, разрешенной для применения в ЕС", - говорится в документе.
В заявлении указано, что разрешение на применение препарата было принято на основе положительных рекомендаций со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое провело всеобъемлющее исследование безопасности и эффективности препарата. Также решение было заверено государствами-членами ЕС, отмечается в коммюнике.....
Если после этого еще что-то не дошло до твоих тупых мозгов, тебе явно пора лечиться, дебил.
А теперь возьми калькулятор и посчитай если с каждой заключался контракт , а не предварительный контракт на 300 млн доз , и ещё дополнительные на 80 млн и т. д , сколько нужно Европе ? Нужны пару миллиардов доз ? Если ты заключил по контракту , тебе должны поставить и ты оплатить , а если по предварительному , ты можешь регулировать нужное количество и сроки !
Это тебе понятно дибилоиду неугомонному !
ЕК уже выдала разрешения на коммерческое использование в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer 21 декабря 2020 года, Moderna 6 января 2021 года и AstraZeneca 29 января 2021 года.
Европейская комиссия (ЕК) одобрила в среду второй контракт с фармацевтической компанией Moderna, который предусматривает дополнительную закупку 300 млн доз вакцины против COVID-19 от имени государств-членов ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
ВИДИШЬ МУДАК ,ОТРЕДАКТИРОВАННЫЙ!
В контракте говорится о поставках Евросоюзу 300 млн дон вакцины с опционом еще на 100 млн. В Еврокомиссии ожидали, что к марту получат по меньшей мере 100 млн доз. На прошлой неделе AstraZeneca заявила, что вынуждена сократить ожидаемые к марту поставки примерно на четверть из-за проблем с производством на площадках в Бельгии и Нидерландах. Еще одной из причин задержки компания назвала затягивание согласования контракта европейскими чиновниками.
Гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио отверг претензии ЕС и https://www.interfax.ru/business/748110?utm_source=interlink&utm_medium=748503 заявил , что контракт не носил обязывающий характер и в нем компания обещала сделать все возможное, чтобы обеспечить прописанные объемы поставок.
ЧТО ТАМ ГЕНДИРЕКТОР СКАЗАЛ? А , МУДАК ? ЭТО И ЕСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ , А ПОТОМ ПЕРЕПОДПИСЫВАЮТ ИЛИ РЕДАКТИРУЮТ !
https://www.youtube.com/watch?v=aBJV7xVuVvs&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=aBJV7xVuVvs&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1
Друзья, тут такое дело, что китайская вакцина Sinovac в четверг-пятницу прилетит в Украину и поступит на склады группы фармацевтических компаний «Лекхим» в Умани, которые находятся на заводе "Технолог".
Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу» 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на «условную лицензию на продажу» в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021. В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях». И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не рекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5910420185650705&id=100000483476379 Борислав Береза
1. НИКТО ответственность нести не будет. Закон уже принят на эту тему.
2. Каждый решает сам соотнося со своей степенью доверия этой чудо-вакцине и степенью доверия нашим керманычам.
Жаль только, пожинать их выбор приходится всем.