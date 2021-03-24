Минздрав в этом году планирует закупить около 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Для вакцинации 3 945 134 человек от COVID-19 из определенных групп риска Министерство здравоохранения планирует закупить 7 890 268 доз вакцины до конца года на сумму 4 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные экспертной организации StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу Минздрава "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на текущий год.

Другие бюджетные программы Минздрава не предусматривают закупку вакцины отCOVID-19.

Средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от COVID-19 для одного человека, составляют 504 гривны. Но ни производитель, ни название вакцины, на которые рассчитывают в Минздраве, не указаны.

"Сегодня невозможно понять, сколько всего денег уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом", - уточнил глава StateWatch Глеб Каневский.

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