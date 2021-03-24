Маску на улице необходимо носить лишь в случае невозможности соблюдать социальную дистанцию, - КГГА
Обязательное ношение защитных масок в общественных местах, находящихся в населенных пунктах, входящих в "красную" зону карантина, как того требует решение Кабинета Министров, не касается тех мест, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.
"Сегодня Министерство здравоохранения разъяснило, что данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", - отметил Бондаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин обязал жителей "красной" зоны носить защитную маску на улицах и в парках.
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Маски не захищають від захворювання, а лише розтягують час та привчають вас до бездумного виконання дебільних вимог! А грошики ви один в одного зрадістю з рук берете і не думаєте, що там хвороботворчих мікроорганізмів стільки і не боїтеся коронавірусу. Чому так?
Щито???
Представляю, чего она там наоперировала.
750 чел разницы - с учетом смертности 1-2% - это от 7 до 15 спасенных жизней ежедневно.
210-450 человек в месяц.
https://www.youtube.com/watch?v=WMtUNOlbj94&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
"Суд наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . Таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_825259/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#825259 1 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#17 3 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_24/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#24 6 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_27/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#27 8 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 19 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 64 Конституції України , (п. 3.2 Рішення КСУ від 28 серпня 2020 року Конституційний суд України №1-14/2020(230/20) у справі щодо відповідності http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів...)."
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94649987#