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Новости Коронавирус и карантин
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Маску на улице необходимо носить лишь в случае невозможности соблюдать социальную дистанцию, - КГГА

Маску на улице необходимо носить лишь в случае невозможности соблюдать социальную дистанцию, - КГГА

Обязательное ношение защитных масок в общественных местах, находящихся в населенных пунктах, входящих в "красную" зону карантина, как того требует решение Кабинета Министров, не касается тех мест, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"Сегодня Министерство здравоохранения разъяснило, что данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", - отметил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин обязал жителей "красной" зоны носить защитную маску на улицах и в парках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2982) Киев (25518) маска (166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Бондаренко Владимир Киевсовет (20)


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Топ комментарии
+8
Імітація бурхливої діяльності влади триває!!! )))))
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24.03.2021 11:56
+8
Через 30 минут маска собирает в себе всю фигню окружающей среды вместе с углекислым газом,скопление микробов и пыли при повышенной влажности воздуха делаю маску ядовитой убийцей...Носите на здоровье...
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24.03.2021 11:57
+8
Эдик, руки мыть надо и не совать их в лицо. Или религия не позволяет?
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24.03.2021 11:58
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Інформаційний терор від дебілів. Засуньте собі в дупу ті маски, якщо вони вам чимось допомагають, а потім вже натягніть на носа.
Маски не захищають від захворювання, а лише розтягують час та привчають вас до бездумного виконання дебільних вимог! А грошики ви один в одного зрадістю з рук берете і не думаєте, що там хвороботворчих мікроорганізмів стільки і не боїтеся коронавірусу. Чому так?
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24.03.2021 11:55 Ответить
Эдик, руки мыть надо и не совать их в лицо. Или религия не позволяет?
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24.03.2021 11:58 Ответить
Якби ти ще їх так мив ті руки, як я і не совав їх туди куди соваєш, то були б з тебе люди...
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24.03.2021 12:04 Ответить
Петросян?
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24.03.2021 12:07 Ответить
А ти - ні?
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24.03.2021 12:26 Ответить
Тоже руки мыть не любишь? Надо мыть, иначе будет бо-бо.
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24.03.2021 12:28 Ответить
№87
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24.03.2021 12:06 Ответить
Шо, мыло закончилось? Нервничаешь?
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24.03.2021 12:07 Ответить
Імітація бурхливої діяльності влади триває!!! )))))
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24.03.2021 11:56 Ответить
В багатьох країнах так. люди не бикують.
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24.03.2021 12:20 Ответить
В багатьох країнах влада поважає громадян ,як єдиних суверенів влади !!!!)))
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24.03.2021 12:24 Ответить
у тебе совкові фантазії: в Україні введні ті сами вимоги, що і у Європі.
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24.03.2021 12:28 Ответить
В Україні проблеми не з браком законів та правил, проблеми з їх дотриманням та виконанням !!! Занадто велика каста недоторканих !!!)))
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24.03.2021 12:35 Ответить
це все іде від школи!
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24.03.2021 12:39 Ответить
Придурки у власти, журналисты тоже придурки, раздувают еще больше.
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24.03.2021 11:57 Ответить
ну тоді придурки у власті в усіх країнах.
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24.03.2021 12:21 Ответить
Присмотрись внимательнее. Похоже вокруг тебя одни придурки, а ты - Д'артаньян.
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24.03.2021 12:32 Ответить
Через 30 минут маска собирает в себе всю фигню окружающей среды вместе с углекислым газом,скопление микробов и пыли при повышенной влажности воздуха делаю маску ядовитой убийцей...Носите на здоровье...
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24.03.2021 11:57 Ответить
Особливі захистні якості в маски з авоськи або труселів(бажано б/у) !!!!))))
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24.03.2021 12:01 Ответить
"собирает в себе всю фигню окружающей среды вместе с углекислым газом"

Щито???
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24.03.2021 12:12 Ответить
Его жена - хирург с 25 летним стажем знает, что говорит.
Представляю, чего она там наоперировала.
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24.03.2021 12:20 Ответить
Углекислый газ выходит при выдыхании и маска увлажняется автоматом,а влажная маска собирает всю Матню...Бараны пля...7 классов образования
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24.03.2021 12:36 Ответить
Садись. Два. Газы заполняют весь предоставленный объем, школота. Они в маске не задерживаются. Ты видно совсем в школу не ходил.
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24.03.2021 12:40 Ответить
Вы свою чушь не расплескивайте- чушь должна быть полной. 😂
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24.03.2021 12:26 Ответить
розкажи це хірургу, який теж її одягає з тих самих причин - зібрати видих, щоб він не осів на розрізаній рані.
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24.03.2021 12:26 Ответить
Та уже расскали. Он говорит, что если не наденет маску, то может заплевать ваши внутренности....
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24.03.2021 14:18 Ответить
Собирает маска фигню снаружи, если конечно надеть целиком и на носу фиксатор закрепить. И никто не говорит об абсолютной защите: от ковида маска защищает на 70-80%, что меньше респиратора (90%), но достаточно чтобы не заболеть. Каждые 2 часа ее нужно менять, но можно и чаще. И после транспорта спиртом обработать руки и телефон. У нас баранье стадо, и руки обычно моют только дома и то не сразу, а телефон не дезинфицируют.
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24.03.2021 13:22 Ответить
Влада розяснює лохторату природу походження чергового пука в калюжу!!!)))
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24.03.2021 11:59 Ответить
Моя жена хирург с 25 летним стажем знает что говорит
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24.03.2021 12:00 Ответить
У блазнів все як завжди...

Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА - Цензор.НЕТ 9781
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24.03.2021 12:01 Ответить
В США провели масштабные исследования в штатах с обычным и масочным режимом - разница в заболеваемости 5%. Вроде не много, но: если в Украине сейчас 15.000 зараженных в сутки - то было бы (-5%) 14.250
750 чел разницы - с учетом смертности 1-2% - это от 7 до 15 спасенных жизней ежедневно.
210-450 человек в месяц.
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24.03.2021 12:03 Ответить
А ЕС провело ислледование и наоборот
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24.03.2021 12:10 Ответить
И эти люди будут жить вечно!
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24.03.2021 12:11 Ответить
А если не воровать из бюджета и летом договориться о качественной вакцине, зафрахтовать, начать в январе вакцинацию то можно бы спасти тысячи жизней!!! Так что не нужно перекладывать провалы управления на людей! Зеленского, Степанова и Ляшко будут судить и они получат очень большие сроки за геноцид!!!
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24.03.2021 12:11 Ответить
А там не было подсчитано, сколько здоровых людей заболело от ношения тряпки на морде?
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24.03.2021 14:24 Ответить
Надо не тряпку, а медицинскую маску носить, и менять раз в 2часа, стирать после 1 применения или выбрасывать. А тряпки да, не помогут ))
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24.03.2021 17:13 Ответить
Дело в конкретике. Именно ты можешь не заболеть, надев маску. Потому как уже в больнице, потратив пару тыщ баксов на лечение, поймешь что статистика говно, а маску за 3грн именно тебе нацепить стоило!
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24.03.2021 17:11 Ответить
кива нашёл новый спобоб дезинфекции рук. помогать не помогает, но ему всегда приятно сполоснуть их гелем подпитывая шерсть на ладонях )
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24.03.2021 12:04 Ответить
Маску на улице необходимо носить лишь в случае / Правильно-должен быть выбор.Хочешь жить -пользуйся маской , мой руки и держи дистанцию Не хочешь жить- не пользуйся маской , не мой руки и не держи дистанцию.
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24.03.2021 12:05 Ответить
Вчера новость была полция сообщает мы сначала предупреждаем если остановит потом если не захочет одеть человек штрафуем,если ктото идет по улице один,мусор не имеет права втирать одеть маску
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24.03.2021 12:06 Ответить
Прохожие на улицах будут исполнять замысловатый "танец пчёл"
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24.03.2021 12:07 Ответить
Я маску надеваю на 5 минут в маркете,бо охрана заставляет намордник надеть,и не дадут купить сигареты энд папиросы
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24.03.2021 12:09 Ответить
Ты - настоящий гирой!
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24.03.2021 12:11 Ответить
Не, отмазка "я тока за папиросами зашел, потому без маски" - это железно и сразу все вопросы отпадают: "ааа, ну за папиросами вэлкам без маски!" Бугагаааа!!! ))
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24.03.2021 13:26 Ответить
Вы только что у ковидных святой грааль отняли.
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24.03.2021 12:12 Ответить
С учетом того что я болел за 51 год жизни всего 1 раз,да и то по дурости хлебнул ледяного пива из холодилы в 1988 году осенью,то это нормально,чего и вам желаю...не болейте Чуваки...
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24.03.2021 12:14 Ответить
Делаем маску из сапога дома.
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24.03.2021 12:16 Ответить
Суд - Маски неконституційні!
https://www.youtube.com/watch?v=WMtUNOlbj94&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0

"Суд наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . Таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_825259/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#825259 1 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#17 3 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_24/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#24 6 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_27/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#27 8 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 19 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 64 Конституції України , (п. 3.2 Рішення КСУ від 28 серпня 2020 року Конституційний суд України №1-14/2020(230/20) у справі щодо відповідності http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів...)."
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94649987#
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24.03.2021 12:16 Ответить
Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА - Цензор.НЕТ 1066
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24.03.2021 12:18 Ответить
хорошо, хоть им в голову ещё не пришло чтобы мы и спали в маске..
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24.03.2021 12:19 Ответить
Первыми умирали от Ковида больные астмой,пневмонией,ОРЗ, гипертоники тахикардисты,потом идут алкаши и наркоши,говорит мой домашний хирург,жена.Но в основном те,у кого слабая и плохо развитая иммунная система дуба режут не зависимо от возраста......
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24.03.2021 12:21 Ответить
Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА - Цензор.НЕТ 1583
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24.03.2021 12:47 Ответить
Нельзя победить в войне со здравым смыслом. Вместо того, чтобы избавиться от Степанова и начать организовывать бригады для постановки прививок, придумывают различные забубоны, для штрафов, не иначе. Другого смысла ношения маски в парке, я не обнаружил.
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24.03.2021 12:36 Ответить
Ти записався на вакцинацію ? ..Чи аби п....?
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24.03.2021 12:48 Ответить
Смысл есть - приучить к наморднику, дистанции, отучить от живого общения.
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24.03.2021 12:48 Ответить
Як ви непомітно для себе палитесь на кацапізмах, молодці.
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24.03.2021 15:08 Ответить
Да **** социальная дистанция-это между Ахметовым и его садовником
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24.03.2021 12:56 Ответить
Представляю полицию с рулетками, измеряющую расстояние между людьми. Хоть может им выдадут лазерные "рулетки". А каждому челу нужно носить "парктроник", орущий "дистанция меньше 1,5м, опасность ковида!!!" Гггг)))
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24.03.2021 13:16 Ответить
Собирает маска фигню снаружи, если конечно надеть целиком и на носу фиксатор закрепить. И никто не говорит об абсолютной защите: от ковида маска защищает на 70-80%, что меньше респиратора (90%), но достаточно чтобы не заболеть. Каждые 2 часа ее нужно менять, но можно и чаще. И после транспорта спиртом обработать руки и телефон. У нас баранье стадо, и руки обычно моют только дома и то не сразу, а телефон не дезинфицируют. Быдло-страна! Увольняюсь! )))
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24.03.2021 13:28 Ответить
 
 