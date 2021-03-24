Маску на улице необходимо носить лишь в случае невозможности соблюдать социальную дистанцию, - КГГА

Обязательное ношение защитных масок в общественных местах, находящихся в населенных пунктах, входящих в "красную" зону карантина, как того требует решение Кабинета Министров, не касается тех мест, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"Сегодня Министерство здравоохранения разъяснило, что данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", - отметил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин обязал жителей "красной" зоны носить защитную маску на улицах и в парках.

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