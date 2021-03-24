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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Денисова о приговоре оккупантов крымскому татарину Аблямитову: Решение суда - безосновательно, показания получены под давлением ФСБ

Денисова о приговоре оккупантов крымскому татарину Аблямитову: Решение суда - безосновательно, показания получены под давлением ФСБ

Так называемый "Кировский районный суд" во временно оккупированном Крыму приговорил крымского татарина Меджита Аблямитова к 6 годам отбывания наказания в колонии строгого режима и 1 году админнадзора после окончания срока за якобы участие в батальоне имени Номана Челебиджихана, который оккупационная "власть" считает незаконным вооруженным формированием.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людимила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Подчеркиваю, что уголовное производство сфабриковано, а решение суда - безосновательно. Ведь все показания Меджита Аблямитова, полученные во время допросов на этапе следствия, были получены под давлением работников ФСБ. Осуждаю незаконный приговор, который является очередным примером репрессий политически мотивированного преследования крымских татар", - отмечает Денисова.

"Призываю международное сообщество оказывать давление на РФ, чтобы как можно скорее прекратить политически мотивированные преследования наших сограждан во временно оккупированном Крыму и немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный суд приговорил крымского татарина Аблямитова к 6 годам за участие в "украинском нацбатальоне"

Автор: 

Денисова Людмила (996) Крым (26380) приговор (1216) репрессии (2767) суд (25093) крымские татары (2717)


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то ваші заяви - пшик. виписали - сидітеме.
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24.03.2021 12:29 Ответить
"Денисова о приговоре оккупантов крымскому татарину **********: Решение суда - безосновательно, показания получены под давлением ФСБ"
_Что ли дура?! Паказания-шмаказания... они вообще не имеют никакого права его "судить"!
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24.03.2021 12:38 Ответить
В Крым вернулся 37год.Доносы,заборы,колючая проволока,враньё.
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24.03.2021 17:10 Ответить
 
 