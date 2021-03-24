Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о приведении законодательства РФ о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции. Законом уточняются действующие ограничения на замещение должности президента более двух сроков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
Так, в законе 19-ФЗ "О выборах президента РФ" прописывается, что не имеет права быть избранным президентом гражданин РФ, занимавший должность президента РФ два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок.
При этом, согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.
Кроме того, перенесено в закон о выборах президента конституционное положение о том, что президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.
Отмечается, что при этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ".
Закон также дополняет перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы, закрепив в нем перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Данное ограничение будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Авторами закона (1057340-7) стали председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
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Пы сы учи историю
Глупо тратить ее имея такой ресурс - на убийства и воровство!!!! Как сказал Б. Немцов -" Путин он е....нутый" Других пояснений нет!
😂
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Нет кому-то счастья
Выше на земле,
Чем всю жизнь при власти
Просидеть в Кремле.
Стало вдруг тревожно,
Время утекло.
Власть отдать не сложно,
Просто западло!
Без неё хреново!
Без неё не жить
И решился Вовка
Сроки обнулить.
Есть ручные шавки
С лизоблюдствами
Мы поправим главки
В Конституции.
Пал и не отжался
Основной закон,
А когда-то клялся
Быть гарантом он.
Снова на галеры
Он теперь пойдёт
За миллионеров,
Радуйся, народ.
И не первый ныне,
Он. И не второй.
Президент отныне
Просто... нулевой.
///
Навіщо вони з себе ідіотів роблять... обявили б вже монархію й х#йла сЦарьом... й так усі знають вже.
https://www.youtube.com/watch?v=Ox8OSCm5mWE
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