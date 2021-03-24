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Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента

Госдума РФ приняла закон об

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о приведении законодательства РФ о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции. Законом уточняются действующие ограничения на замещение должности президента более двух сроков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Так, в законе 19-ФЗ "О выборах президента РФ" прописывается, что не имеет права быть избранным президентом гражданин РФ, занимавший должность президента РФ два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок.

При этом, согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Кроме того, перенесено в закон о выборах президента конституционное положение о том, что президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

Отмечается, что при этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ".

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Закон также дополняет перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы, закрепив в нем перечень преступлений, за совершение которых гражданин осужден к лишению свободы и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления. Данное ограничение будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Авторами закона (1057340-7) стали председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Госдума (1261) путин владимир (31260) россия (95515)


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Топ комментарии
+15
Теперь ему 0 годиков.
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24.03.2021 12:11
+13
Поки не винесуть вперед ногами. Є така традиція в кремблі.
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24.03.2021 12:13
+9
да фарбуйтеся (крастєсь) в кого завгодно... не пуйлом єдиним, народ кацапії - реальний ворог Україні
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24.03.2021 12:16
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Теперь ему 0 годиков.
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24.03.2021 12:11 Ответить
Сперматозоид что ли ?😄
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24.03.2021 12:20 Ответить
Саме дивне, що ми не обнулюємо. а регулярно змінюємо гарантів. І толку з цього? Як не лайно, то кака.
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24.03.2021 12:32 Ответить
В кацапии за такой пост, тебе уже срок впаяли бы, почувствуй разницу...
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24.03.2021 13:20 Ответить
Но все вместе не такая кака,как вот это ботоксное.
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24.03.2021 13:48 Ответить
Ехх.. аборт би зараз в самий раз!
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24.03.2021 13:55 Ответить
Госдура РФ приняла закон об "обХу*лении"
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24.03.2021 12:30 Ответить
Ну да.. кто обзывается, тот тем и называется.. опять Вова пошёл в садик..
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24.03.2021 12:36 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 7781 Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 8159
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24.03.2021 12:42 Ответить
Покрашення отношений ждать ещё лет надцать видимо..
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24.03.2021 12:12 Ответить
да фарбуйтеся (крастєсь) в кого завгодно... не пуйлом єдиним, народ кацапії - реальний ворог Україні
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24.03.2021 12:16 Ответить
И при чём последние 1000 лет как минимум , ещё со времён андрейки боголюбого
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24.03.2021 12:22 Ответить
С времен Адама и Евы.
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24.03.2021 12:28 Ответить
Не тогда кацапы ещё с деревьев не слезли 😄
Пы сы учи историю
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24.03.2021 12:32 Ответить
Не будет улучшения отношения. Кацапия - экзистенциальный враг Украины и не угомониться она никогда.
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24.03.2021 12:21 Ответить
Кому воно потрібне те покращення зі свинособаками.
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24.03.2021 13:23 Ответить
Поки не винесуть вперед ногами. Є така традиція в кремблі.
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24.03.2021 12:13 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 3549
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24.03.2021 14:06 Ответить
шесть ****** обнулять будут лет 200.
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24.03.2021 12:14 Ответить
Вся наша жизнь только прыжок из п....ы в могилу!!!!!
Глупо тратить ее имея такой ресурс - на убийства и воровство!!!! Как сказал Б. Немцов -" Путин он е....нутый" Других пояснений нет!
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24.03.2021 12:15 Ответить
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24.03.2021 12:15 Ответить
Тепер пуйло офіційно стало пуйлом №0.
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24.03.2021 12:15 Ответить
гарний слоган на футбілку!
😂
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24.03.2021 12:17 Ответить
Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 7620Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 7473Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 7473*http://www.kasparov.ru/content/materials/202003/5E771A440B726.jpg Обнулениє заказивали * ? (кац )..
.http://www.kasparov.ru/content/materials/202003/5E771A440B726.jpg (400×300)
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24.03.2021 12:17 Ответить
Чахлик невмирущiй.
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24.03.2021 12:17 Ответить
лучше обнулируйте его свидетельство о рождении.. тем более когда оно рождается вывалившись через жопу..
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24.03.2021 12:18 Ответить
так надо его в абсолютный 0.00 превратить и забыть...)))
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24.03.2021 12:18 Ответить
Ждем новый мавзолей.
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24.03.2021 12:20 Ответить
ну это понятно , а когда наконец то дадут право убивать холопов на законном основании , а то всё прятаться приходиться , сплошное неудобство
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24.03.2021 12:21 Ответить
///
Нет кому-то счастья
Выше на земле,
Чем всю жизнь при власти
Просидеть в Кремле.
Стало вдруг тревожно,
Время утекло.
Власть отдать не сложно,
Просто западло!
Без неё хреново!
Без неё не жить
И решился Вовка
Сроки обнулить.
Есть ручные шавки
С лизоблюдствами
Мы поправим главки
В Конституции.
Пал и не отжался
Основной закон,
А когда-то клялся
Быть гарантом он.
Снова на галеры
Он теперь пойдёт
За миллионеров,
Радуйся, народ.
И не первый ныне,
Он. И не второй.
Президент отныне
Просто... нулевой.

///
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24.03.2021 12:22 Ответить
"В связи с принятием Государственной думой РФ закона об обнулении сроков президентства в штат Управления делами президента срочно требуется таксидермист..."
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24.03.2021 13:34 Ответить
чёйто я догадываюсь, что он уже там есть )))))
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24.03.2021 13:37 Ответить
..вот ты им вмазку вклеил..- таперича кучу им-плант-пласт-херургов в секретный штат наберут и будут штамповать едино-вечного вплоть до полного распаду беременной козы....(((
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25.03.2021 00:48 Ответить
Та "херурги" у них уже давно є... Чи ти думаєш, "Пу" у них, до цих пір, "настаящий", "единственнай" і "непавтаримай"?
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25.03.2021 04:01 Ответить
Вот если бы госдура приняла закон о обезглавливании ботоксного подворотного идиота я бы им многое простил - скосил бы год-другой на зоне!!!!!!!!!!!
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24.03.2021 12:22 Ответить
*********(С)
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24.03.2021 12:30 Ответить
І чого я не здивований
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24.03.2021 12:30 Ответить
Як "неспадівано"
Навіщо вони з себе ідіотів роблять... обявили б вже монархію й х#йла сЦарьом... й так усі знають вже.
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24.03.2021 12:36 Ответить
Монархию низя, тогда прийдётся корону доцям передавать. А там уже на неё наверняка толпа претендентов.
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24.03.2021 12:43 Ответить
Та їм закон переписати, як кацапу проти вітру посцяти.
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24.03.2021 13:25 Ответить
проводить выборы на орде нет никакого смысла .. оркам нужен только свой царь !

https://www.youtube.com/watch?v=Ox8OSCm5mWE
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24.03.2021 12:37 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 2754
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24.03.2021 12:40 Ответить
За это время создадут путиноподобного андроида, обнулят еще раз и выберут по новой неумирающую копию нынешнего вождя.
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24.03.2021 12:42 Ответить
власть самый сильный наркотик в мире! Чему удивляться, тяга наркомана сильнее всех конституций, законов и прочего.
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24.03.2021 12:44 Ответить
пынерылый киборг пыня на пынеходах король какашкаДерждума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 2018
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24.03.2021 13:04 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 5702
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24.03.2021 13:07 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 1612
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24.03.2021 13:07 Ответить
***** таємно приш'ють яйця тайожного козла в надії що буде скакати царьом ще кілька сроків не даремно с шойгу по тайзі гасав козла вибирав...
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24.03.2021 13:15 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 2598
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24.03.2021 13:26 Ответить
"Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер ***** "повний ноль"!
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24.03.2021 13:28 Ответить
Ленін в Мавзолеї перевертається...
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24.03.2021 13:28 Ответить
И как только не "роскорячишся", чтобы быть на вершине власти до смертного часа.
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24.03.2021 14:24 Ответить
Дуже вірне рішення. Треба дати цьому ідіоту можливість угробити Росію, втягнувши перед смертю в якусь крупну авантюру... Вєрним путьом ідьотє таваріщі!
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24.03.2021 14:30 Ответить
это правильно. ху...йло давно пора на ноль умножить
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24.03.2021 14:53 Ответить
это как с казино играть!но там хоть какието правила есть.
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24.03.2021 14:53 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 6109

...
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24.03.2021 16:40 Ответить
 
 