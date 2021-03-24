За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 49 человек - рекорд с начала пандемии. Зафиксировано 1300 новых случаев, среди заболевших 87 детей, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 1300 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 155336)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве, к сожалению, продолжает увеличиваться. 1300 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это наибольшее количество смертей в сутки от начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 155 336", - сообщил Кличко.

Так, заболели: 731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 482 мужчины в возрасте от 18 до 99 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 45 мальчиков от 1 мес до 17 лет. Заболели также 32 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 137 пациентов, а также 390 больных с подозрением на коронавирус. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки в Киеве 333 человека. Всего коронавирус преодолели 103 122 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (235), Деснянском (187), Оболонском (187) и Днепровском (184) районах.