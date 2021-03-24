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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 49 человек - рекорд с начала пандемии. Зафиксировано 1300 новых случаев, среди заболевших 87 детей, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 1300 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 155336)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве, к сожалению, продолжает увеличиваться. 1300 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это наибольшее количество смертей в сутки от начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 155 336", - сообщил Кличко.

Так, заболели: 731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 482 мужчины в возрасте от 18 до 99 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 45 мальчиков от 1 мес до 17 лет. Заболели также 32 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 137 пациентов, а также 390 больных с подозрением на коронавирус. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки в Киеве 333 человека. Всего коронавирус преодолели 103 122 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (235), Деснянском (187), Оболонском (187) и Днепровском (184) районах.

За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 49 человек - рекорд с начала пандемии. Зафиксировано 1300 новых случаев, среди заболевших 87 детей, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25518) рекорд (246) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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это не закончится никогда.. это можем закончить только МЫ..
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24.03.2021 12:35 Ответить
это можем закончить только МЫ..
===
когда кончимся?
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24.03.2021 14:51 Ответить
В сегодняшнем дне... так, что там написсали мне тут... а, вот, Карлита Мудсон выиграла матч по страйкбуллингу, то есть, погибло 2 солдата в Южном Судане от северных гренадеров, ой, то есть а, вот, в Киеве... хрень какая то.., ах да, в Киеве что то там, а, вот, бумагу нашел, в Киеве .... ну че там не по-русски то?, ах вот. Шановні громадяни, вам всі м п.... бажано купувати маски в мережі магазинів...
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24.03.2021 12:39 Ответить
Что непонятно в слове рекорд ???по умершим ???выводите лохдаун жёсткий .и сегодня!!!
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24.03.2021 12:46 Ответить
Как же? Щас быдло-ФОПы выпрутся с одинаковыми плакатами в стиле "нам нада кормить своих детей!!!" А посему- спасение утопающих- дело рук самих утопающих. Единственное, что я бы действительно сделал, так это ОБЯЗАЛ все фирмы/предприятия перевести людей на дистанционку- тех, кто по роду деятельности может работать удалённо. Чтоб у АДЕКВАТНЫХ людей был шанс спастись. На остальных (тем, кому на своё рыло маску нацепить взападло)- пусть работает теория естественного отбора.
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24.03.2021 12:59 Ответить
Да забить на фопов!одного двоих штрафануть на 17000 тыщ.остальные забегут.не ну денег дать естественно чтоб дома сидели,деньги это бумага!,а умирают люди,наши люди.
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24.03.2021 13:29 Ответить
 
 