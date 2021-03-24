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Новости Коронавирус и карантин
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Опорные ковид-больницы Киева загружены на 100%, кровати уже стоят в коридорах. Ситуация в области не лучше, - Бондаренко

Опорные ковид-больницы Киева загружены на 100%, кровати уже стоят в коридорах. Ситуация в области не лучше, - Бондаренко

В Киеве уже максимально заполнены опорные больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах больниц.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель киевского городского главы Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76−80%", - заявил Бондаренко.

В КГГА отметили, что пациентов из Киева не планируют возить в областные больницы, поскольку там ситуация не лучше.

"Дополнительных договоренностей с Киевской областью в данном случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем резервы, это установление дополнительных кроватей в коридорах", - добавил Бондаренко.

Сейчас в Киеве ожидают, что правительство разрешит перепрофилировать под COVID ведомственные больницы. Это добавит около 11 тысяч койко-мест.

Автор: 

больница (1439) карантин (16729) Киев (25518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Бондаренко Владимир Киевсовет (20)


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Топ комментарии
+12
Опорные ковид-больницы Киева загружены на 100%, кровати уже стоят в коридорах. Ситуация в области не лучше, - Бондаренко - Цензор.НЕТ 9833
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24.03.2021 12:40
+9
странно, ЗеГнида вроде как поборол коронавирус, а Степанов уже и куртейку прикупил вместо кислорода ...
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24.03.2021 12:39
+6
все деньги вбухали в асфальт, ради пиара зелоха, а больниц и помощи неработающим нет...
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24.03.2021 13:01
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Правила форума Совет форумчан
Справа навіть не в кількості ліжок , а у відсутності кисню !!
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24.03.2021 12:39 Ответить
А може в кількості хворих?
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24.03.2021 12:41 Ответить
Якщо кисневих балонів в достатку , то не важливо скільки хворих - всім вистачить ! Так повинно бути !
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24.03.2021 13:01 Ответить
Если человек лежит под кислородом, он уже тяжко болен. И не факт, что выздоровеет. Вот совсем не факт, статистика печальная. Не лучше бы делать так, чтобы он совсем не болел?
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24.03.2021 18:06 Ответить
например. лежит всего лишь , условно говоря, "1" пациент, но не привезли кислород - это ведь тот же резултат и на этом результате можно ТАКОЙ КИПИШ планетарный устроить... Вместо того, что бы просто привезти кислород !
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24.03.2021 12:44 Ответить
Кислород - не панацея, а метод облегчить страдания тяжело больного человека. Он ничего не лечит, но хотя бы от боли и отчаяния люди не выпрыгивают в окна. Проблема в том, что даже выживший после ковида и кислородной маски человек запросто умирает от тромбов в легких. Но через неделю, после того, как его выпрут из больницы, потому что он не требует интенсивной терапии, а лечить ковид так и не научились.
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24.03.2021 18:11 Ответить
Вы не поняли О ЧЁМ я написал...! Я написал о манипуляциях словами... У нас власти и чиновники будут воровать, но кричать о том, что чего то нет... И им плевать, что человек умер из-за кражи, а не из-за ковида... Вам будут рассказывать ВСЁ что угодно, что бы нагнать на вас панику и под шумок нажиться ! У вас нет и не будет возможности узнать правду !

Мой пример, это всего ишь пример и не более.
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24.03.2021 18:21 Ответить
Нынешней власти глубоко плевать на граждан. Они не для того накачивали баблом "Г+Г", чтобы вашими этими государственными делами заниматься. В бизнес-план "Слуг Народа" это не входило.
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24.03.2021 18:29 Ответить
ВОТ ИМЕННО !
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24.03.2021 18:37 Ответить
По этому о правде или лжи нужно судить по косвенным признакам...
Например:

-почему массово добровольно не вакцинируются медики,

-почему в городах, где я якобы ЖОПА с ковидом - население как минимум не паникует...
- почему ДО СИХ ПОР НЕТ НИКАКОГО ВИДЕО подтверждающее "жопы" с мед.учреждений
- и таких почему - КУЧА
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24.03.2021 18:24 Ответить
"почему массово добровольно не вакцинируются медики" - потому что не доверяют индийской жиже. Что там зеленым впарили под видом вакцины - неизвестно. Кроме того, наши медики ничем не отличаются от остального нашего населения, они тупы, малообразованны и верят в мифы. Грамотных там людей процентов 10-15, впрочем как в любой другой области знания. Остальные - тупое быдло. Да и то, процент скорее всего уже гораздо меньше, грамотные уехали в Польшу, там они получают 100-150 тысяч гривен на наши деньги, при этом польское государство о них заботится, а не бросает один на один с проблемами. За прошлый год в Польшу уехало из Украины больше 30 тысяч врачей, а их у нас всего чуть больше ста тысяч.

"почему в городах, где я якобы ЖОПА с ковидом - население как минимум не паникует" - население паниковало год назад, когда его паникой накачивали. Но паниковать можно пару месяцев максимум, потом психика человека приспосабливается и перестает воспринимать угрозу, как реальную. Это азы психологии, тут не надо быть специалистом, чтобы понимать это. Сейчас обратная реакция, и пока на улицах не будут валяться неубранные трупы, население будет плевать на все ваши эти угрозы.
"почему ДО СИХ ПОР НЕТ НИКАКОГО ВИДЕО подтверждающее "жопы" с мед.учреждений" - потому что медики уже устали, у них апатия. Никто их не слышит. Впрочем, насчет "ДО СИХ ПОР НЕТ НИКАКОГО ВИДЕО" - я вот не далее чем вчера видел сюжет по кретиноскопу, в котором людей, лежащих в коридорах показывали. Только там сюжет был не про то, что больница переполнена, а что добрые спонсоры подарили больнице два десятка кроватей с матрасами и пару кислородных концентраторов. Потому что опять таки, власть команды паниковать на давала, у нас же всё хорошо, и ковид давно победил лично Зеленский. У нас уже всё есть, и все вакцинированы, к чему беспокоиться?
" и таких почему - КУЧА" Один дурак в состоянии задать столько вопросов, что на них не в состоянии ответить и тысяча мудрецов (с) Ничего личного, просто Конфуций так сказал. Он вовсе не про это говорил, контекст другой
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24.03.2021 18:45 Ответить
По первому пункту... - врачи не доверяют индийской жиже, а почему доверия ждут от других
медики тупы, малообразованны - и мы это знаем, и это еще более нас заставляет отказываться от непонятного шмурдяка, так как "лечить" - будит именно они !

во 2му - раз год назад нас "паникой накачивали" - с чего вы взяли, что СЕЙЧАС нас НЕ "паникой накачивают" !? Ведь за год мы НЕ ВЫМЕРЛИ , С ЕГО МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ УГРОЗЫ СЕЙЧАС ?!

Что касается "дурака" ... - как раз дураки не сомневаюся !
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24.03.2021 19:34 Ответить
О боже мой, от чего будут лечить врачи? От вакцины? Ковид лечить они не умеют, а последствия от вакцины - умеют? Какая каша в голове.

И нет, сейчас паникой не накачивают вот вообще, от слова совсем. Новости о ковиде перешли в разряд обыденности. Больше 300 смертей в сутки? Да мелочи какие. Подумаешь. Кто от такого паникует? ..."А вот посмотрите, от рака 400 человек каждый день умирает, видите, и ничего страшного." Угу. Вот именно, что если за год это не коснулось каждого, поголовно, то люди и привыкли. Как привыкали к смерти каждый день в лагерях Треблинки и Освенцима. Как думаешь, там, в концлагерях, у людей была паника? Разве что первые пару дней.

"Что касается "дурака" ... - как раз дураки не сомневаюся !" - угу, полностью согласен.
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24.03.2021 23:32 Ответить
Мне комментировать твой высер ?
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24.03.2021 23:38 Ответить
Что, я разбил твой уютный внутренний мирок, и стало как-то страшно жить?
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25.03.2021 01:28 Ответить
А що це Ви не спите в таку пору ?
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25.03.2021 00:59 Ответить
Сердце шалит. Я сейчас нормально сплю по 2-3 часа в сутки. Остальное время валяюсь в кровати с нотбуком.
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25.03.2021 01:27 Ответить
Ну, от іще. Давайте підліковуйте серце.
І валятися якраз-таки не треба. Треба ворушитися, ходити, дихати повітрям.
Ось я якраз зібралася вийти - так дощ іде.
Не хворійте.
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25.03.2021 01:54 Ответить
Не, сердце у меня только разве что менять. Ремонтировать никто не берется. Но бывает хуже, бывает лучше. Я вот всё жду, когда Словакия границы откроет для праздно шатающихся. Похоже, мне туда надо, мне там как-то лучше.
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25.03.2021 16:43 Ответить
Прикро.
Ви говорили, що мали важкі ускладення на легені, я пам*ятаю.
Це ще весна додає.
Мама написала, що ось буде знову якась сильна магнітна буря.
Бережіть себе.
Поговоріть з пані Софією про Словачину. Чи Ви вже там все знаєте ?
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26.03.2021 00:27 Ответить
Я там себе купил крохотный домик в предгорьях, отличная природа, шикарный вид на долину, чистый воздух и масса возможностей занять себя чем-то полезным. Но теперь не могу туда попасть из-за ковида. Прошлый год лето безвылазно просидел к Киеве.
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26.03.2021 02:03 Ответить
Будиночок - це чудово.
Може б, спробували подати на дозвіл в*зду по здоров*ю або іншу причину.
Або хай пані Софія Вас провезе якось (жартую).
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26.03.2021 03:27 Ответить
Въехать - полдела. Я связывался со своими соседями по инету. Они ехать сильно не рекомендуют, из-за ковида всё позакрывалось, в том числе даже жизненно важные магазины. И без машины там в селе можно остаться совсем без еды. Раньше спасала туристическая инфрастуктура, а сейчас всё плохо. А мне автомобиль как-бы противопоказан по медицинским причинам.
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26.03.2021 03:56 Ответить
Але доставка ж мусить бути.
Чи онлайн, чи замовлення через телефон.
Ви уже продукти місцеві і асортимент знаєте.
Запитайте. І готове б точно привезли.
Мені жаль, що з Вами так.
Он бачили про той ковідний паспорт ? Достатньо буде негативного тесту.
Чи Ви хочете щеплення взяти ?
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26.03.2021 04:08 Ответить
странно, ЗеГнида вроде как поборол коронавирус, а Степанов уже и куртейку прикупил вместо кислорода ...
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24.03.2021 12:39 Ответить
А куртєйку якого саме бренду і кольору?
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24.03.2021 12:41 Ответить
без малейшего понятия
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24.03.2021 12:46 Ответить
Канал "Рада" надо смотреть, там показы мод каждый день. Хочешь выглядеть "по богатому"? Тогда надо следить за выступлениями министров и депутатов в Раде.
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24.03.2021 18:13 Ответить
Опорные ковид-больницы Киева загружены на 100%, кровати уже стоят в коридорах. Ситуация в области не лучше, - Бондаренко - Цензор.НЕТ 9833
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24.03.2021 12:40 Ответить
Бригада ЗЮ успешно проводит борьбу с Covid.
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24.03.2021 12:42 Ответить
А кто может проверить эту информацию !!! Говорить можно ВСЁ что угодно - власти у нас ВСЕГДА врать умели ! Если не врут в терминах, так соврут в деталях... !!!
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24.03.2021 12:42 Ответить
Да кто угодно, например вы. Бльница - это не режимный объект. Мабло в руки и вперёд разоблачать мировой заговор
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24.03.2021 12:48 Ответить
ковидная - режимный.. там карантин и вход строго запрещен...
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24.03.2021 12:59 Ответить
Не смешите мои тапочки. Было бы желание зайти.
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24.03.2021 14:14 Ответить
Да-да, и в роддом тоже никак нельзя.
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24.03.2021 18:14 Ответить
А раз ЭТО ТАК - то где ВИДЕО !!!???
Вот в чёи и фокус-покус...


Снять могут даже мед работники - но НИКТО НЕ СНИМАЕТ !! ПОЧЕМУ !?
Потому, что они первые в доле от кипиша и им самим не выгодно - разоблачать !!!!
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24.03.2021 13:08 Ответить
Ну так сходи, сними видео, разоблачи . Разоблачений нет. Почему?
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24.03.2021 14:13 Ответить
Дурачёк. ты прочёл что а я писал ? У нас мобилки у каждого и те же врачи вечно что то снимают и выкладывают... А тут НИЧЕГО не снято... даже ими !!!
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24.03.2021 14:24 Ответить
Дурачки то тупий народ.
Знайому лікарку послали на три літери за прохання вдягнути маску.
А вона якраз з ковідними працює. Каже, там жахіття. Безліч людей дивляться в очі і помирають...
З дурними ніхто не хоче спілкуватись.
Не носиш маску - значить будеш хворіти. Пощастить - виживеш.
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24.03.2021 15:14 Ответить
Сегодня знакомая хорошая умерла. Врач. COVID.
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24.03.2021 15:18 Ответить
Прикро.
Більшість тупорилих не розуміє небезпеки, нехтує не лише своїм здоров'ям, а і наражає на небезпеку інших. Це влада повинна контролювати поведінку населення, що вона з успіхом провалила.
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24.03.2021 15:21 Ответить
А что они должны выложить? Палаты, заполненные лежачими больными? И что это даст? Такой видосик не добавит им просмотров, скучно, за это денег не дадут.
PS У меня родственницу выперли из больницы домой с ковидом. Сказали - интенсивной терапии не требует, всё что могли, мы уже сделали. Как раз на прошлой неделе. За всю больницу она ничего сказать не может, но в её палате на 4 человека лежало шестеро. А в коридорах пока ещё сильно холодно, те, кто будет лежать в коридоре с пневмонией, обречены.
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24.03.2021 18:19 Ответить
Раньше , кто то что то да выкладывал... а сейчас НИЧЕГО того. что подтвердит слова властей !!!
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24.03.2021 18:31 Ответить
Потому что эта тема неинтересна никому, на ней нет хайпа, не будет просмотров. Ради чего стараться, ради пары вуайеристов? Чтобы снять нормальный пятиминутный ролик, надо полдня конкретно так упарываться со съемкой и монтажем.
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24.03.2021 18:59 Ответить
Ну ... полежали ваши родственники - и как - выздоровели не умерли (извините за прямоту - но мы как раз говорим, о ЯКОБЫ "капец каком кашмаре" ) ?
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24.03.2021 18:33 Ответить
В среднем, по статистике, человек напрямую умирает от ковида на 4-5-й день, если всё совсем плохо. Затем следующий пик - через две-три недели. Хвост последствий простирается минимум на полгода, но у нас таких больных уже в официальную ковидную статистику не включают, у нас это пройдет по сердечно-сосудистым. Именно поэтому у нас такой низкий уровень смертности, потому что если моя родственница умрет дома, официально она умрет уже не от ковида. А у неё до сих пор всё плохо.
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24.03.2021 18:52 Ответить
Я уверен, на 100%, что умри кто то от ковида - он 1000% попадёт в статистику, даже если он умер не в больнице !

У нас 100% к этой статистике еще и ДОПИСЫВАЕЮТ тех кто ковидои И НЕ БОЛЕЕЛ !!!
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24.03.2021 19:39 Ответить
Не стану разубеждать, верить во всякую чушь - конституционное право каждого гражданина Украины. Желаю вам никогда не узнать, что такое получить справку о смерти человека, который умер дома. Как и где она заполняется, и все круги ада, с этим связанные.
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24.03.2021 23:18 Ответить
Я плачу... ты такой весь один всё повидал и всё прочее... а мы с детского сада...
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24.03.2021 23:26 Ответить
А если не с детского сада и знаешь, что такое получить справку о смерти, то тогда и должен быть в курсе, что записать туда какую-то произвольную "смерть от ковида" будет весьма непросто, даже если все участники этого действия будут в этом заинтересованы. Да только следаку из райотдела твой ковид до лампочки, он будет искать, может это ты его лично убил. А твой "семейный врач" будет изо всех сил упираться, чтобы в причину смерти не попало ничего из болезней. Потому что он тогда становится виновным в "ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, приведшей к смерти". Потому как если знал, что у больного был ковид (а ты его обязан об этом известить, по нашим текущим правилам), и знал, что у него проблемы, и не оказал необходимого объема медицинской помощи, то он крупно попал в неприятности. Но ты продолжай верить, что врачи разбрасываются диагнозами направо и налево, просто потому, что тебе удобно и приятно в это верить.
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24.03.2021 23:44 Ответить
)))))) ЧТО ТЫ МЕЛИШЬ ))))
НИКТО не оспорит "справку" ! Ему вообще плевать... даже лучше, что там "смерь по болезни" ...!!!
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24.03.2021 23:51 Ответить
Блин, понятно, что саму справку никто оспаривать не будет. Но ты явно не получал эту справку и находишься в мире розовых пони. Мне просто не о чем с тобой говорить, ты всё равно не поймешь.
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25.03.2021 00:03 Ответить
И да, забыл написать. Нельзя написать в справке о смерти в графе "причина смерти" что-то типа "смерть от ковид". Или "смерть от рака". Все смерти по медицинским показателям кодифицированы и нужно указать тип смерти в соответствии с кодификатором. А там нет "смерть от ОРВИ", или "смерть от рака". Можно, конечно, указать "комплексная полиорганная недостаточность", "легочная тромбоэмолия" или "обширное нетравматическое внутреннее кровотечение, связанное с разрывом злокачественной опухоли". Но это всё
1. должен подтвердить патологоанатом, а он никакая не "власть", он просто человек, который делает свое дело. У него этих смертей 100500 на день.
2. соответствующий диагноз должен быть в медицинской карте больного. И из этой карты делается выписка и прикладывается к заключению о смерти. А если этого диагноза в медкарте умершего человека нет, то кто-то крупно попал в неприятности.
А вот потом уже, когда справка о смерти попадает в ЗАГС, причину смерти опять таки в с соответствии с кодификатором подают в минстат, который потом уже и раздает налево и направо обобщенную статистику, в разрезе типов смерти, территории, возраста пола и прочего. Оттуда уже черпают информацию Кличко и Степанов.
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25.03.2021 00:38 Ответить
Я веду к тому, что лежащие в больницах ми коридорах люди - это еще не очем... Меня интересуют мелочи, которые попадут в кадр, но которые не учтут инсценировщики видео...
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24.03.2021 18:34 Ответить
Это ничего, что человека, заснявшего такое видео, я бы сам лично затаскал бы по судам, если бы меня или моих родственников случайно или намеренно сняли? Можно угодить на год-два, отдохнуть от камер и прочей техники в большом и дружном коллективе шить рукавицы и собирать выключатели.
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24.03.2021 18:54 Ответить
Что то никого не сажали...! В юутубе полно видео с мед.учреждений... - будешь подавать в суд ?
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24.03.2021 19:37 Ответить
Примерчик можно, ссылочку, если можно, с приема в гинекологическом кабинете.
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24.03.2021 23:19 Ответить
Тебе интрнет отключили или в ютубе забанили !? Ищи, бестолочь
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24.03.2021 23:25 Ответить
Искал, каждый раз находятся только постановочные видео на порносайтах
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24.03.2021 23:47 Ответить
Врачи говорят, что это противоречит врачебной этике. Они и раньше в больнице редко снимали, а умирающих снимать тем более никто не будет. Если интересно, напросись на экскурсию.
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24.03.2021 18:59 Ответить
ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ...я сейчас расплачусь от умиления... НАШи врачи заговори об медецинской этике ... !! )))
Ты сам то веришь в эту чушь !?
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24.03.2021 19:36 Ответить
А по сути есть что сказать? Представляешь, сколько фото из реанимаций врачи наснимать могут? Через каждого анестезиолога за месяц могут десятки "интересных" будущих трупов проходить. Не только по поводу ковида. И из каждого штук по 20 разных шлангочек-трубочек-проводочков выходит! Это же так интересно, правда? А ты такие снимки видел? Вряд ли. Потому что не принято это у них. Журналисты могут снять, а врачи такое не выкладывают. Причины сам придумай, если во врачебную этику не веришь.
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24.03.2021 21:57 Ответить
А это и ЕСТЬ по сути ! Наша медицина ДАВНО утратила всякую мораль и этику !!!


"ты такие снимки видел?" - я видел это и не на снимках !
Начинал "видеть" на кафедре судебной медицины в Одесскиом медицинском университете...

"Это же так интересно, правда? " - ты не поверишь, но "в прошлый ковидный аншлаг" наш главврач инфекционки сама бегала на камеру снимала по "ковидным" палатам... и выкладывала а инет . И ныла, что ничего не хватает, несите деньги, аппаратуру и т.д. И кстати говоря - на этом видео и погарела... Выяснилось, что у нет там ничего такого о чем она верещала... А спалилась она на мелочах, которые попадали в камеру и "не попадали", а должны били бы - будь так "ковидный кошмар " !
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24.03.2021 22:06 Ответить
Иименно для этого лично мне хочется видеть видео с реальной обстановкой - и желательно что бы это видео было массовым ! Проще вычислить - лож !
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24.03.2021 22:08 Ответить
Я не могу найти одно видео, которое было выложено некоторое время назад, как один человек зашёл в ковидное отделение и без спроса начал ходить по палатам с комментами и открывать в них двери и вести сЪемку- он были ПУСТЫ !

ТАМ ДЕЖУРНЫЙ ПЕРСОНАЛ ЧУТЬ НЕ ОБОСРАЛСЯ увидев, что человек снимает их отделение ПУСТОЕ на видео... такой вой начался !!!
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24.03.2021 22:10 Ответить
Я знаю, про какое видео ты говоришь. На том видео тупая журнашлюха мужского пола завалилась в отделение травматологии в Закарпатье и почему-то начала искать ковидных больных. А лохи хавают... И идиотов даже не смутило, что концентраторы только в одной палате оказались. А под видео авторы собирают пожертвования в баксах, гривнах и ржублях. Это почему-то тебя тоже не смутило. Узнать, куда направляют ковидных из твоего района ты легко можешь у своего семейного врача - для этого необязательно смотреть ролики умственно неполноценных людей.
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25.03.2021 00:49 Ответить
Нет, в "моём" видео - женщина снимала.
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25.03.2021 05:53 Ответить
Значит, твоего видео я не видел.
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25.03.2021 21:30 Ответить
Фото и видео покажите коридоров забитых
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24.03.2021 12:42 Ответить
Лучше видео - скрытой камерой со звуоком... ! А то фото статичны- не поймешь что и, когда и где...
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24.03.2021 12:45 Ответить
Из туалета?
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24.03.2021 18:20 Ответить
це все ще розколядисти чи вже восьмомартовці?..
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24.03.2021 12:57 Ответить
горнолыжники.
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24.03.2021 18:21 Ответить
все деньги вбухали в асфальт, ради пиара зелоха, а больниц и помощи неработающим нет...
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24.03.2021 13:01 Ответить
ведомственные - это святое!!!
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24.03.2021 13:08 Ответить
велком ту буковель...энд на шабаш упц мп
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24.03.2021 13:12 Ответить
это называется убийство духа нации, это не просто так делается
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24.03.2021 13:48 Ответить
На самом деле вся эта третья волна организована сцикливым жиденышем специально. Ведь теперь никто особо не обращает внимание на вагнергейт, на пленки лероса, на беспредел в судах, нс провал вакцинации, на фантастическое обогащение ахметова за наш счет.
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24.03.2021 14:16 Ответить
Все говорят о красных зонах, о переполненных больницах...
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24.03.2021 14:17 Ответить
Обнести Киев и область забором.
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24.03.2021 15:19 Ответить
И остальные 9 областей красной зоны - тоже. Ой, а не проще обнести забором Украину?
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24.03.2021 18:22 Ответить
 
 