В составе миграционной полиции создан сектор по борьбе с торговлей людьми в медицинской сфере, - Пантелеев

В составе департамента миграционной полиции Нацполиции создан сектор по борьбе с торговлей людьми в медицинской сфере, который будет упреждать и расследовать преступления, связанные с продажей органов, и торговлей детьми под видом суррогатного материнства.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ заявил начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев.

"В настоящее время правительство развивает в стране систему трансплантации, в частности создается Единая государственная информационная система трансплантации, проводятся широкие информационные кампании для популяризации донорства органов и тому подобное. Также модернизировано соответствующее законодательство, в разработке которого мы принимали активное участие, - рассказал он. - С целью превенции на этом направлении создан сектор по борьбе с торговлей людьми в медицинской сфере. Он будет обеспечивать оперативное реагирование на сигналы общества для своевременного предупреждения возможной противоправной деятельности, связанной с трансплантацией.

Кроме этого полицией расследуются уголовные производства, связанные с торговлей детьми под видом суррогатного материнства".

Он также объяснил, какие задачи стоят перед недавно созданными департаментом миграционной полиции. По его словам, основная миссия будет заключаться в широкоформатном подходе к противодействию уголовным правонарушениям, связанным с эксплуатацией людей, контрабандой мигрантов и незаконной легализацией иностранцев. "Это позволит нам дать качественный результат и документировать преступления, начиная от организаторов и заканчивая исполнителями. Раньше было наоборот: задерживали исполнителей, а к организаторам доходили лишь эпизодически. Параллельно мы будем проводить мероприятия, направленные на улучшение национальной миграционной безопасности, в частности принудительное выдворение иностранцев, которые совершили правонарушения, установление им запрета на дальнейший въезд в Украину, отмену им разрешений на проживание в нашей стране и т.д", - рассказал Пантелеев.

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Он также подчеркнул, что подразделения миграционной полиции будут в каждой области в виде управлений или отделов.

"Все кандидаты на руководителей прошли несколько этапов отбора, начиная со знаний профильного законодательства, интеллектуальных и профессиональных качеств, умения управления персоналом, полиграфа и собеседований. Аналогичную процедуру сейчас проходят оперативники, - добавил Пантелеев. - Общество постоянно трансформируется, появляются новые виды преступлений, и мы обязаны на это оперативно реагировать и быть к этому готовыми".