Локдаун в Киеве может стать еще жестче, если не будут соблюдаться ограничения в транспорте, - Кличко
Если в транспорте не будут соблюдать установленные ограничения, то локдаун в Киеве может стать еще жестче.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех, кто добирается на работу или по неотложным делам. Для киевлян, которые работают в сферах жизнедеятельности города. И толпы в транспорте это, я считаю, безответственность тех людей, которые не соблюдают рекомендации и пренебрегают правилами", - отметил мэр.
"Давайте сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", - добавил Кличко.
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Знаешь чего Тутанхамона убили? Старые анекдоты рассказывал и выдавал за свои.
Хватит этого тупизма, маски уже не в лифициие, как раньше, когда вводили такое ограничение...
давайте не быть дураками и посмотреть как куда когда и где вводят, с чем это связано, а также, мэра попросим на выброс.
уходи.
весной че? что сделали? метро - аут, а скотовозки - ауе? киевляне, приймите меры к вашему мэру. ибо он говорил "У мну есть имя " и типо не желает его пачкать. ну-ну
Высокий стиль!!!
На всій території країни вже закриті готелі, крім деяких винятків, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино
.Досі максимальні показники перевищували 27 тисяч за добу. Померли за добу 575 хворих - також один із найвищих показників за час епідемії.
"Багато індикаторів свідчать, що нам необхідні додаткові заходи… Ми не можемо просто спостерігати за тим, як зростають цифри - доведеться приймати рішення. Ми повідомимо про це завтра", - сказав вранці в ефірі Polsat News керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик.
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А кто? Кто выбрал? И кто выбрал в УНР кого-то? Кто этот кто как ты гришь, "не выбирал" то?
Или все же выбирал, а потом язык спрятал туда где и всякий русский любит то?
..На крайняк ..авто !
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То же самое, что и год назад. Ничего. И ты будешь делать то, что тебе скажут.
Под стенами Офиса президента прошла акция "Нет смертельной вакцинации!". Также люди требуют отменить масочный режим.
Біда, коли закрили роботу((