Локдаун в Киеве может стать еще жестче, если не будут соблюдаться ограничения в транспорте, - Кличко

Если в транспорте не будут соблюдать установленные ограничения, то локдаун в Киеве может стать еще жестче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех, кто добирается на работу или по неотложным делам. Для киевлян, которые работают в сферах жизнедеятельности города. И толпы в транспорте это, я считаю, безответственность тех людей, которые не соблюдают рекомендации и пренебрегают правилами", - отметил мэр.

"Давайте сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", - добавил Кличко.

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