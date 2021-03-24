Уроки для школьников 5-11 классов начнутся с завтрашнего дня, а ученики младших классов, возможно, вернутся за парты в понедельник, - Кличко

Ученики 5-11 классов столичных школ начнут обучение с 25 марта - пока дистанционно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Для учеников 5-11 образовательный процесс начнется З25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в понедельник, - сказал мэр. - Для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлан- рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что с этими и другими материалами педагоги и родители учеников могут ознакомиться на сайте Департамента образования и науки в разделе "Дистанционное обучение". https://don.kyivcity.gov.ua/content/dystanciyne-navchannya-resursy.html

При потребности можно также обратиться на "Горячую линию онлайн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 20 человек, выздоровели - 492, выявили 349 новых случаев, - Кличко. КАРТА