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Новости Коронавирус и карантин
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Уроки для школьников 5-11 классов начнутся с завтрашнего дня, а ученики младших классов, возможно, вернутся за парты в понедельник, - Кличко

Уроки для школьников 5-11 классов начнутся с завтрашнего дня, а ученики младших классов, возможно, вернутся за парты в понедельник, - Кличко

Ученики 5-11 классов столичных школ начнут обучение с 25 марта - пока дистанционно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Для учеников 5-11 образовательный процесс начнется З25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в понедельник, - сказал мэр. - Для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлан- рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что с этими и другими материалами педагоги и родители учеников могут ознакомиться на сайте Департамента образования и науки в разделе "Дистанционное обучение". https://don.kyivcity.gov.ua/content/dystanciyne-navchannya-resursy.html 

При потребности можно также обратиться на "Горячую линию онлайн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 20 человек, выздоровели - 492, выявили 349 новых случаев, - Кличко. КАРТА

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Опять родители повезут детей в школы и Киев остановится в пробках.
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24.03.2021 13:03 Ответить
в автобус по одному, а школу сотнями.. где логика??
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24.03.2021 13:11 Ответить
идиоты, какая школа нафиг для 1-4 классов? в школе никто в масках не ходит, даже учителя.
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24.03.2021 13:27 Ответить
Киев в красной зоне, людей в маршрутки по пару человек пускают, маски требуют в общ.местах, магазины работают только продуктовые, а детей скопом в школу - это нормально, да?
Виталя, тебе голову таки Льюис повредил малёхо.
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24.03.2021 13:28 Ответить
"Для учеников 5-11 образовательный процесс начнется З25 марта в дистанционном формате. Источник: https://censor.net/ru/n3255271 )Эт когда?
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24.03.2021 13:56 Ответить
 
 