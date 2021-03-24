Государство готово выплатить предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн, - Шмыгаль

Предпринимателям в "красных" зонах карантина выплатят по 8 тыс. грн, а также дополнительные средства предоставят органы местной власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Кабмине понимают, что усиленные карантинные меры ограничивают деятельность некоторых сфер и преприятий.

"Поэтому будут внедрены денежные выплаты и поддержка по аналогии с той, которую люди получали зимой. В частности, разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате внедрения карантинных ограничений в "красных" зонах по 8 тыс. грн", - отметил премьер.

Кроме этого, Шмыгаль добавил, что Кабмин будет ожидать поддержки местных органов самоуправления для этих людей дополнительно к тем средствам, которые предоставит государство.

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