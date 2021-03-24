РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6634 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 438 10

Государство готово выплатить предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн, - Шмыгаль

Государство готово выплатить предпринимателям в

Предпринимателям в "красных" зонах карантина выплатят по 8 тыс. грн, а также дополнительные средства предоставят органы местной власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в Кабмине понимают, что усиленные карантинные меры ограничивают деятельность некоторых сфер и преприятий.

"Поэтому будут внедрены денежные выплаты и поддержка по аналогии с той, которую люди получали зимой. В частности, разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате внедрения карантинных ограничений в "красных" зонах по 8 тыс. грн", - отметил премьер.

Кроме этого, Шмыгаль добавил, что Кабмин будет ожидать поддержки местных органов самоуправления для этих людей дополнительно к тем средствам, которые предоставит государство.

Также читайте: Шмыгаль призвал ЕБРР приобщаться к внедрению новых концессионных проектов в Украине

Автор: 

карантин (16729) предприниматели (1234) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
А простому мудрому нариду?
показать весь комментарий
24.03.2021 13:17
+1
8 тысяч?
В день или за год?
показать весь комментарий
24.03.2021 13:25
+1
В кума 5 дітей - він підприємець. Закрили його бізнес . Він каже - мені дають 8 тисяч. А мені - потрібно 20 .
показать весь комментарий
24.03.2021 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А простому мудрому нариду?
показать весь комментарий
24.03.2021 13:17 Ответить
Мне фиолетово , что кто-то утром не выпьет "кофе" в забегаловке . Платить компенсацию будут все . В бюджете нет этих денег .
показать весь комментарий
24.03.2021 13:20 Ответить
8 тысяч?
В день или за год?
показать весь комментарий
24.03.2021 13:25 Ответить
В кума 5 дітей - він підприємець. Закрили його бізнес . Він каже - мені дають 8 тисяч. А мені - потрібно 20 .
показать весь комментарий
24.03.2021 13:47 Ответить
Цей тупий Дупель- Пердель знущається з підприємців чи що? Як би ухопити за комір цю паскуду тупоголову та ще одного "діяча" гівна та пари, кацапоїдного такого ж тупого та злодійського , - у пальто за півмільйона , та обог притягнути у коломийську лікарню де людина лежить під киснем а поряд лежить вже добу померла людина від ковіду , та обох тими свинячими пиками нащтовхати у труп..Жидо-кацапські паскудні виродки..Як так можна, тварини гидотні, красти на смерті ?? Вони бізнесу по 8 сліз дадуть..Тут таке загострення за їх вини та їх боса придуркуватого , яке падло вкрало на дорогах замість людей рятувати - а цей шалман довбойобів займається онанізмом та краде..
показать весь комментарий
24.03.2021 13:57 Ответить
Представим бизнес как организм с циркулирующей кровью в количестве 5ти литров.Дальше организм в связи с пандемией теряет до 2х литров достаточных для смерти.Но тут спешит Шмыгаль,на скорой помощи,щоб влить 8 миллиграмм
показать весь комментарий
24.03.2021 15:08 Ответить
Дурачье ЗЕЛЕНОЕ лучше быстрее проводите прививку населения
показать весь комментарий
24.03.2021 17:30 Ответить
Теперь заживем.
показать весь комментарий
24.03.2021 19:10 Ответить
 
 