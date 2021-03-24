Цена на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-ч, - Шмыгаль

Кабинет Министров примет решение о том, что цена не электроэнергию для украинцев останется 1,68 грн за кВт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть 1,68 грн за кВт. Компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене, в то же время мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что позволит компании получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших АЭС", - подчеркнул глава правительства.

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