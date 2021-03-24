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Цена на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-ч, - Шмыгаль

Цена на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-ч, - Шмыгаль

Кабинет Министров примет решение о том, что цена не электроэнергию для украинцев останется 1,68 грн за кВт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть 1,68 грн за кВт. Компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене, в то же время мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что позволит компании получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших АЭС", - подчеркнул глава правительства.

Также читайте: Минсоцполитики уже перечислило потребителям 322 млн грн компенсации за электроотопление, - Шмыгаль

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2165) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+16
напомню:
когда цена была 0.9 грн/кВт
Зе-наркоман "нашел интересное решение" снизить тарифы вдвое!
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24.03.2021 13:28
+12
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 181
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24.03.2021 13:35
+7
эти добрые глаза не могут обмануть
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7936
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24.03.2021 13:31
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Правила форума Совет форумчан
Дорого.
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24.03.2021 13:24 Ответить
В Германии самый дешёвый тариф: 27 центов плюс абонплата 7,50 в месяц.
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24.03.2021 13:28 Ответить
Я жиау в Украине.
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24.03.2021 13:31 Ответить
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 181
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24.03.2021 13:35 Ответить
шапито 95 говорит мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке
идийоты, больше слов нет.
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24.03.2021 14:09 Ответить
шмыгаль - благодетель для зебилов! радуйтесь что так дешево э/э стоит после конца похи бедности
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24.03.2021 14:12 Ответить
В Германії середня нетто зарплата 2400 євро, ні?
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24.03.2021 13:35 Ответить
В Германии немає середньої зарплатні нетто 2400 євро.
Не слухайте Кисєльова...
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24.03.2021 13:39 Ответить
Поняття не маю, що там натякав той Кисельов. То, мабуть, ваше джерело.
Я ж дивився на destatis.de
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/_inhalt.html Verdienste und Verdienstunterschiede
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24.03.2021 13:44 Ответить
Ну, така статистика, як стара байка про середню температуру по лікарні...
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24.03.2021 13:49 Ответить
Байка про "середню температуру по лікарні" щодо Німеччини не проходить.Там немає такого,коли зарплати деяких службовців чи менеджерів у триста-п"ятсот разів перевищують зарплати робітників.Просто порівняйте двадцять тисяч нашого пересічного муляра чи сантехніка з сотнями мільйонів Коболєва чи будь якого члена будь якої наглядової ради.
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24.03.2021 17:32 Ответить
Тариф на электро отопление в апреле в силе ?
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24.03.2021 13:27 Ответить
напомню:
когда цена была 0.9 грн/кВт
Зе-наркоман "нашел интересное решение" снизить тарифы вдвое!
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24.03.2021 13:28 Ответить
эти добрые глаза не могут обмануть
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7936
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24.03.2021 13:31 Ответить
Зуб даю!Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1657
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24.03.2021 13:44 Ответить
Результат удивил всех! 😂
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24.03.2021 13:32 Ответить
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4667
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24.03.2021 13:39 Ответить
А тобі, донечко?
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24.03.2021 14:00 Ответить
Нужно отменить все платежки вообще!
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24.03.2021 13:33 Ответить
В ОАЕ население вроде вообще не получает платежек, вот также надо отменить и в Украине! А олигархов расстрелять за захват того, что им не принадлежит и за грабеж населения.
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24.03.2021 13:35 Ответить
цена завышена в разы! грабят народ нищий!
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24.03.2021 13:36 Ответить
Пірімогааа!
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24.03.2021 13:45 Ответить
Шмыгаль вообще не легитимный! Его народ не выбирал, его Ахметов выбрал и грабит население - это все аферизм особо крупных масштабов! Шмыгаль и Ахметов должны быть арестованы за это страшнейшее преступление и нужно карать смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение.
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24.03.2021 13:52 Ответить
Дякуємо, дядько. Дякуємо за вашу доброту. Дядя добрый, он не позволит поднимать тарифы, которые в общем-то уже поднялись благодаря формуле снижения тарифов в два раза. Дякуємо дядько ще раз. Вы не болейте, бо ми без вас никуда. Берегите себя, бо мест в больницах уже нет, заболеете, и все. Кердик. Кто ж вас лечить будет, если врачи разбегаются кто куда? А пока держитесь и хорошего, дядьку, вам настроения.
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24.03.2021 14:04 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122650034475700?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

А теперь внимательно следите за руками.

Пока украинцев, как лохов, разводят балаганом с «погромом» Банковой, пока опять кругом вводится карантин и истерика вокруг ковида, Зеленский провернул очередную мегааферу.

«Нефтегаз» подписал договор с газотрейдерской компанией Фирташа, по которому она официально будет покупать газ украинской добычи.

То есть - дешевый украинский газ по себестоимости 2,5 грн олигарх Фирташ сможет продавать украинцам по 6, 7, 10 или 20 грн. Как это делает и «Нефтегаз». Но 70% украинцев клиенты именно газоснабжающих компаний Фирташа.

Уверен, что дальше такие договора с возможностью доступа к нашему газу будут с тем же Ахметовым.

Об этом олигархи мечтали все 30 лет.

Кстати, с января по команде Зеленского облгазам Фирташа минимум в 2 раза разрешили поднять тариф на транспортировку газа.

Вот так выглядит деолигархизация от Зеленского. Ну, а украинцы могут навсегда попрощаться с нашим дешевым газом...
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24.03.2021 14:11 Ответить
і 1,32 грн за доставку!
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24.03.2021 14:43 Ответить
снова в нашем зале
в нашем зале нет пустого места....
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24.03.2021 14:54 Ответить
т.е. в ближайшее время подорожает.
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24.03.2021 15:43 Ответить
Кому кому, а тебе я верю Шмурдяк !
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24.03.2021 16:34 Ответить
 
 