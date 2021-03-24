Цена на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-ч, - Шмыгаль
Кабинет Министров примет решение о том, что цена не электроэнергию для украинцев останется 1,68 грн за кВт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть 1,68 грн за кВт. Компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене, в то же время мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что позволит компании получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших АЭС", - подчеркнул глава правительства.
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+16 Small Jerboa
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идийоты, больше слов нет.
Не слухайте Кисєльова...
Я ж дивився на destatis.de
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/_inhalt.html Verdienste und Verdienstunterschiede
когда цена была 0.9 грн/кВт
Зе-наркоман "нашел интересное решение" снизить тарифы вдвое!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122650034475700?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
А теперь внимательно следите за руками.
Пока украинцев, как лохов, разводят балаганом с «погромом» Банковой, пока опять кругом вводится карантин и истерика вокруг ковида, Зеленский провернул очередную мегааферу.
«Нефтегаз» подписал договор с газотрейдерской компанией Фирташа, по которому она официально будет покупать газ украинской добычи.
То есть - дешевый украинский газ по себестоимости 2,5 грн олигарх Фирташ сможет продавать украинцам по 6, 7, 10 или 20 грн. Как это делает и «Нефтегаз». Но 70% украинцев клиенты именно газоснабжающих компаний Фирташа.
Уверен, что дальше такие договора с возможностью доступа к нашему газу будут с тем же Ахметовым.
Об этом олигархи мечтали все 30 лет.
Кстати, с января по команде Зеленского облгазам Фирташа минимум в 2 раза разрешили поднять тариф на транспортировку газа.
Вот так выглядит деолигархизация от Зеленского. Ну, а украинцы могут навсегда попрощаться с нашим дешевым газом...
в нашем зале нет пустого места....