Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП
Сегодня, 24 марта, в 16:00 Печерский райсуд Киева должен начать рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения четырем участникам субботней акции под Офисом Президента.
Об этом сообщил лидер движения "Гонор" и организатор акции в поддержку Сергея Стерненко под ОП Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мне будут избирать меру пресечения за мирный протест. Печерский суд 16:00, Владимирская, 15", - рассказал Филимонов.
"Сегодня, в 16:00 в Печерском суде лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и еще трем участникам акции под Офисом Президента будут избирать меру пресечения за участие в мирном протесте. Ребятам грозит до 7 лет лишения свободы. Ждем вас там, потому что своих надо отбивать. Владимирская, 15", - сообщается на странице Сергея Стерненко.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.
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К сожалению Зеленский становится КОПИЕЙ Путина.Тот ЧЕРТ ни разу не обмолвился о протестах в Хабаровске.Наш молчит по Стерненко,хотя уже приходили и к нему домой и в офис,об этом говорит уже три дня весь Мир,а он молчит.Так же как и Путин рассказывает СКАЗКИ о том,что через ТРИ ГОДА он изменит судебную систему,но при этим имея под рукой ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ,не может поймать издевающегося над всей страной-судью Вовка.Вот у меня была надежда на возраст Зеленского,МОЛОДОЙ же чувак,а он тому же Байдену и в подметки не годится.Тот на все вопросы ЧЕСТНО и ОТКРОВЕННО журналмстам отвечает.А у нашего видимо ДЕМЕНЦИЯ наступила к 45 годам((...
Какие лицемерные твари, эти активисты.
Я хочу прийти на твою улицу под твой дом и совершенно мирно насрать у входа в твой подъезд!
Ріф більше року за гратами- нізащо. Стерненку 7 років- нізащо.
"Беркутня", портнов, мертвечук, коломойський, татаров, вовк і ... - на волі.
Чо-то не помню из истории, чтоб Бандера, Петлюра, Хмара, Чорновил заднюю включали. Эти всегда шли грудью на амбразуру ибо истинные борцы.
Хотя кого я сравниваю с героями?
Ню-ню, подивимось...
Ну, ладно, поставлю смайлик: