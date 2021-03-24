Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП

Сегодня, 24 марта, в 16:00 Печерский райсуд Киева должен начать рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения четырем участникам субботней акции под Офисом Президента.

Об этом сообщил лидер движения "Гонор" и организатор акции в поддержку Сергея Стерненко под ОП Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне будут избирать меру пресечения за мирный протест. Печерский суд 16:00, Владимирская, 15", - рассказал Филимонов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП

"Сегодня, в 16:00 в Печерском суде лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и еще трем участникам акции под Офисом Президента будут избирать меру пресечения за участие в мирном протесте. Ребятам грозит до 7 лет лишения свободы. Ждем вас там, потому что своих надо отбивать. Владимирская, 15", - сообщается на странице Сергея Стерненко.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.



