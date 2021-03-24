РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6634 посетителя онлайн
Новости
2 570 53

Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП

Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП

Сегодня, 24 марта, в 16:00 Печерский райсуд Киева должен начать рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения четырем участникам субботней акции под Офисом Президента.

Об этом сообщил лидер движения "Гонор" и организатор акции в поддержку Сергея Стерненко под ОП Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне будут избирать меру пресечения за мирный протест. Печерский суд 16:00, Владимирская, 15", - рассказал Филимонов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП

"Сегодня, в 16:00 в Печерском суде лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и еще трем участникам акции под Офисом Президента будут избирать меру пресечения за участие в мирном протесте. Ребятам грозит до 7 лет лишения свободы. Ждем вас там, потому что своих надо отбивать. Владимирская, 15", - сообщается на странице Сергея Стерненко.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП 01
Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП 02

Автор: 

протест (5858) суд (25093) мера пресечения (456) Офис Президента (1797) Филимонов Сергей (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/451720152758611?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=%2CO%2CP-R 14 ч. ·

К сожалению Зеленский становится КОПИЕЙ Путина.Тот ЧЕРТ ни разу не обмолвился о протестах в Хабаровске.Наш молчит по Стерненко,хотя уже приходили и к нему домой и в офис,об этом говорит уже три дня весь Мир,а он молчит.Так же как и Путин рассказывает СКАЗКИ о том,что через ТРИ ГОДА он изменит судебную систему,но при этим имея под рукой ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ,не может поймать издевающегося над всей страной-судью Вовка.Вот у меня была надежда на возраст Зеленского,МОЛОДОЙ же чувак,а он тому же Байдену и в подметки не годится.Тот на все вопросы ЧЕСТНО и ОТКРОВЕННО журналмстам отвечает.А у нашего видимо ДЕМЕНЦИЯ наступила к 45 годам((...
показать весь комментарий
24.03.2021 13:32
+10
Активісти, протестують проти лицемірних тварюк при владі.
Ріф більше року за гратами- нізащо. Стерненку 7 років- нізащо.
"Беркутня", портнов, мертвечук, коломойський, татаров, вовк і ... - на волі.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:56
+8
Тварі - це ті хто кришує судову систему і тисне щоб садили тих хто їм загрожує. А так як це не дивно це ще дійсно мирний протест, якщо порівняти із країнами заходу.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И причем тут Аваков?

Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП - Цензор.НЕТ 6236 ,
показать весь комментарий
24.03.2021 13:31 Ответить
Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП - Цензор.НЕТ 3429
показать весь комментарий
24.03.2021 13:32 Ответить
Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП - Цензор.НЕТ 4569
показать весь комментарий
24.03.2021 13:32 Ответить
Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 3594
показать весь комментарий
24.03.2021 16:51 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/451720152758611?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=%2CO%2CP-R 14 ч. ·

К сожалению Зеленский становится КОПИЕЙ Путина.Тот ЧЕРТ ни разу не обмолвился о протестах в Хабаровске.Наш молчит по Стерненко,хотя уже приходили и к нему домой и в офис,об этом говорит уже три дня весь Мир,а он молчит.Так же как и Путин рассказывает СКАЗКИ о том,что через ТРИ ГОДА он изменит судебную систему,но при этим имея под рукой ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ,не может поймать издевающегося над всей страной-судью Вовка.Вот у меня была надежда на возраст Зеленского,МОЛОДОЙ же чувак,а он тому же Байдену и в подметки не годится.Тот на все вопросы ЧЕСТНО и ОТКРОВЕННО журналмстам отвечает.А у нашего видимо ДЕМЕНЦИЯ наступила к 45 годам((...
показать весь комментарий
24.03.2021 13:32 Ответить
Швидше за все "імпотенція" як державника, а не деменція.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:46 Ответить
Только лишь 43 ему стукнуло, до 45 ещё два года.
показать весь комментарий
24.03.2021 18:02 Ответить
Всё мутно и не понятно где корень зла.Однозначно что по указке зелёного Стерненко прикрыли, и что у собакова своя игра.А вот кто из них чёрт? Или оба?
показать весь комментарий
24.03.2021 13:32 Ответить
Я уверен, что Аваков и Ко лепят из Стерненка нового Белецкого. Старые вошди типа Бели и Тягнибока перестали справляться.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:35 Ответить
Вполне возможно и при кризисной ситуации въехать на белом коне в АП
показать весь комментарий
24.03.2021 13:42 Ответить
Весь вопрос кто еще есть в этой "Аваков и Ко"? Хотелось бы понять весь список кукловодов.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:46 Ответить
18c49eeee ?????????
показать весь комментарий
24.03.2021 15:05 Ответить
Чем опять недоволен? Или я сказал не правду про Ковжуна, Маляра и Филимонова? Ответьте себе честно -- они соратники-патриоты или засланные казачки Авакова? У меня по ним очень большие вопросы.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:12 Ответить
18c49eee Sternenko dlya avakova - vorog !
показать весь комментарий
24.03.2021 15:17 Ответить
сегодня с десяток протестовали против ковида возле офиса нелоха судя с фото графитти особо не спешат стирать пошел 5 деньСьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 28Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 9647
показать весь комментарий
24.03.2021 13:35 Ответить
Чекають, поки в'їсться. Що на 2 млн відмити.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:51 Ответить
Вот истинное лицо наших активистов - оказывается протест был мирным. А побитые окна, то все выдумки зелебобиков.
Какие лицемерные твари, эти активисты.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:36 Ответить
Тварі - це ті хто кришує судову систему і тисне щоб садили тих хто їм загрожує. А так як це не дивно це ще дійсно мирний протест, якщо порівняти із країнами заходу.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:55 Ответить
Ты где живёшь?
Я хочу прийти на твою улицу под твой дом и совершенно мирно насрать у входа в твой подъезд!
показать весь комментарий
24.03.2021 16:26 Ответить
... дебил!
показать весь комментарий
24.03.2021 18:57 Ответить
Ну желаю, чтоб тебе мирно дали палкой по башке.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:27 Ответить
Активісти, протестують проти лицемірних тварюк при владі.
Ріф більше року за гратами- нізащо. Стерненку 7 років- нізащо.
"Беркутня", портнов, мертвечук, коломойський, татаров, вовк і ... - на волі.
показать весь комментарий
24.03.2021 13:56 Ответить
...а чого завстидався Пороха дописати? Не бійся. Будь собою .
показать весь комментарий
24.03.2021 15:54 Ответить
Я й не мінялась, як і ви. Так припаренними, на всю голову, і залишились.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:58 Ответить
..а! Ну то таке. Тоді чого вже. То вже так і буде. То і по всьому...
показать весь комментарий
24.03.2021 16:14 Ответить
Так пусть протестуют. Но если испохабили фасад админздания, сожгли государственный символ - то пусть отвечают. А то такие смелые, когда никто не видит. А как дело полиция раскручивать начала - то заднюю включили. Я не я и хата не моя. Сцыкуны, ***.
Чо-то не помню из истории, чтоб Бандера, Петлюра, Хмара, Чорновил заднюю включали. Эти всегда шли грудью на амбразуру ибо истинные борцы.
Хотя кого я сравниваю с героями?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:25 Ответить
а ти не задумувався чому поліція відступила і де було УДО
показать весь комментарий
24.03.2021 13:56 Ответить
Дійсно текст по-дебільному написаний - апріорі не може бути покарання за участь в мирній акції.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:49 Ответить
А МО ЗЕЛЕНІ І БИЛИ І ПИСАЛИ, ЧИ МОЖЕ ТИ ОЗАБОЧЕНИЙ ПІДБАРИЖНК.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:02 Ответить
Ivan !!!
показать весь комментарий
24.03.2021 15:08 Ответить
Ещё один говнобородько?Один уже испаганил все что только можно.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:57 Ответить
Мабуть добровольці хотять створити махновську державу, відтак напрошується висновок, що мабуть Піночет був правий!!!!!
показать весь комментарий
24.03.2021 13:58 Ответить
А ЗЕЛЕНІ ЯКУ ДЕРЖАВУ ТВОРЯТЬ, ЯК ТИ ДУМАЄШ.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:00 Ответить
...відбивати? Зовсім кукухою поїхав "активіст")))
Ню-ню, подивимось...
показать весь комментарий
24.03.2021 14:12 Ответить
А ЯК У ТЕБЕ КУКУХА, ЧИ ТИ НА ЗЕЛЕНИХ СХЕМАХ.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:04 Ответить
Аваков провокатор убрав охрану возле дверей да и вообще полицию,никто вас не просит бить людей просто так если мирный митинг и нет попытки взломать дверь,человек 20 возле дверей достаточно бы было в случае нападения толпы пришёл бы спецназ и тогда все увидели что полиция по праву применяет дубинки к тем кто бьет стекла и рисует,это как в толпе оставить чемодан с деньгами открытый на виду и надеяться на совесть толпы,все равно у когото дрогнет рука и украдет пару купюр с чемодана,нигде в мире не оставляют без охраны важные обьекты,если б толпа напали на полицию и начали громит окна,двери никто бы не защищал митингующих все увидели кто есть кто,но тут явная провокация мусоров,и давать за разбитое стекло хоть и домашний но арест говлрит о изоляции самых активных,им нужно покорное быдло как в раше,чтоб спокойно пи..ить дегьги с бюджета им не мешало жить
показать весь комментарий
24.03.2021 14:16 Ответить
...афігєтьтиоднимреченнямзамантуливамігбиіоднимсловом!
показать весь комментарий
24.03.2021 15:47 Ответить
Порошенка серед числа підсудних нема...
Ну, ладно, поставлю смайлик:
показать весь комментарий
24.03.2021 14:39 Ответить
Антон ще шукає.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:50 Ответить
Зебилоид, скоро ваш карлик закончится, придется опять перекрашиваться.
показать весь комментарий
24.03.2021 16:13 Ответить
Когда на 1+1 покажут кино «Вагнергейт»? Народ интересуется, кто ещё кроме агента Козыря предатель в ОП и работает на врага за деньги.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:13 Ответить
Ну що ж, згори клятий печерський суд. Закрити не можуть, може хоч спалять.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:45 Ответить
Волю Стерненко! Геть зебила!
показать весь комментарий
24.03.2021 16:10 Ответить
Шота нигде не встречал призывов идти отбивать подельника Стерненко, тоже получившего 7 лет. Руслан Демчук похищал терпилу и крысил у него 300 гривен из патриотических побуждений как Стерненко или уже как провокатор Авакова?
показать весь комментарий
24.03.2021 16:37 Ответить
А где делась ,,Свобода''?Привела к власти ,,пострадавшего'' и пропала.
показать весь комментарий
24.03.2021 17:03 Ответить
А що Стерненко теж хоче бути Генеральним прокурором України??
показать весь комментарий
24.03.2021 18:19 Ответить
 
 