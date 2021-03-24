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Новости Силовики
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Правоохранители разоблачили преступную группу, которая "заработала" около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили преступную группу, которая осуществляла незаконный выпуск и обмен электронных денег, запрещенных на территории Украины. На незаконных сделках злоумышленники "заработали" около 10 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили преступную схему незаконного выпуска и использования электронных денег.

Уже установлено, что злоумышленники осуществляли выпуск и обмен электронных денег - сервисов электронных платежей Российской Федерации, запрещенных на территории Украины, в частности "WebmoneyRUB", "QiwiРоссияRUB", "Яндекс.ДеньгиRUB".

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая заработала около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция 01

Злоумышленники действовали по предварительному сговору и использовали реквизиты физических лиц предпринимателей и юридических лиц, а также их расчетные счета.

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По предварительным данным, злоумышленники совершили незаконный обмен и выпуск электронных денег на сумму около 10 млн гривен.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая заработала около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция 02

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с электронными деньгами), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в крупном размере), ч. 4 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Следственные действия продолжаются. Проводятся обыски.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая заработала около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция 03
Фото: сайт полиции

Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) киберполиция (327) электронные деньги (8)


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Топ комментарии
+5
"на выпуске и обмене запрещенных электронных денег"
"при оперативном сопровождении Департамента киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора"
-----------
Выпуск запрещённых электронных денег. Ржу
Семья Венедиктовых героически накрыла обменник...
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24.03.2021 13:56
+4
Правоохранители разоблачили преступную группу, которая "заработала" около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция - Цензор.НЕТ 5899
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24.03.2021 13:44
+1
стоп. а где на фото электронные деньги?
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24.03.2021 16:15
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а кетайские деньги запрещены?
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24.03.2021 13:40 Ответить
Правоохранители разоблачили преступную группу, которая "заработала" около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция - Цензор.НЕТ 5899
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24.03.2021 13:44 Ответить
Бідний Ланос...
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24.03.2021 15:03 Ответить
"на выпуске и обмене запрещенных электронных денег"
"при оперативном сопровождении Департамента киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора"
-----------
Выпуск запрещённых электронных денег. Ржу
Семья Венедиктовых героически накрыла обменник...
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24.03.2021 13:56 Ответить
А они, что одно и тоже сообщение по разному сообщают?
Или это "разные" банды?!!!
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24.03.2021 14:11 Ответить
Що за хрень? красти із бюджету можна а криптовалюта заборонена
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24.03.2021 13:58 Ответить
Не выдумывай. Там где-то про криптовалюту сказано?
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24.03.2021 14:02 Ответить
Бред полный. Преступление кошмарное. Разобрачение века
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24.03.2021 14:49 Ответить
что тут сказать, молодцы. только спалились
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24.03.2021 15:11 Ответить
Так это и не деньги!
Это векселя.
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24.03.2021 16:05 Ответить
стоп. а где на фото электронные деньги?
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24.03.2021 16:15 Ответить
 
 