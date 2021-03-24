Правоохранители разоблачили преступную группу, которая "заработала" около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили преступную группу, которая осуществляла незаконный выпуск и обмен электронных денег, запрещенных на территории Украины. На незаконных сделках злоумышленники "заработали" около 10 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили преступную схему незаконного выпуска и использования электронных денег.

Уже установлено, что злоумышленники осуществляли выпуск и обмен электронных денег - сервисов электронных платежей Российской Федерации, запрещенных на территории Украины, в частности "WebmoneyRUB", "QiwiРоссияRUB", "Яндекс.ДеньгиRUB".

Злоумышленники действовали по предварительному сговору и использовали реквизиты физических лиц предпринимателей и юридических лиц, а также их расчетные счета.

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По предварительным данным, злоумышленники совершили незаконный обмен и выпуск электронных денег на сумму около 10 млн гривен.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с электронными деньгами), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в крупном размере), ч. 4 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Следственные действия продолжаются. Проводятся обыски.



Фото: сайт полиции