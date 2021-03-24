Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн
Кабинет Министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит Госбюджета составил 217,611 млрд гривен.
Распоряжение было принято во время заседания правительства 24 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно документу, бюджет выполнен по доходам в сумме 1076 027 млн гривен, по расходам - 1288 121,3 млн гривен, по объему возврата кредитов - 9 517,2 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 15 033,9 млн гривен с дефицитом в сумме 217 611 млн гривен.
Напомним, по данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов Государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд грн, или на 5%. Из-за невыполнения плана расходов дефицит Госбюджета составил 217 млрд грн, что на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и в пределах установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн. Однако в сравнении с 2019 годом дефицит Государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал самым большим за последние десять лет. Дефицит Госбюджета 2020 года составил 5,3% от ВВП. В 2021 году он запланирован в пределах 5,5%
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А теперь внимательно следите за руками.
Пока украинцев, как лохов, разводят балаганом с «погромом» Банковой, пока опять кругом вводится карантин и истерика вокруг ковида, Зеленский провернул очередную мегааферу.
«Нефтегаз» подписал договор с газотрейдерской компанией Фирташа, по которому она официально будет покупать газ украинской добычи.
То есть - дешевый украинский газ по себестоимости 2,5 грн олигарх Фирташ сможет продавать украинцам по 6, 7, 10 или 20 грн. Как это делает и «Нефтегаз». Но 70% украинцев клиенты именно газоснабжающих компаний Фирташа.
Уверен, что дальше такие договора с возможностью доступа к нашему газу будут с тем же Ахметовым.
Об этом олигархи мечтали все 30 лет.
Кстати, с января по команде Зеленского облгазам Фирташа минимум в 2 раза разрешили поднять тариф на транспортировку газа.
Вот так выглядит деолигархизация от Зеленского. Ну, а украинцы могут навсегда попрощаться с нашим дешевым газом...