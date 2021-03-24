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Новости Бюджет-2020
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Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн

Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн

Кабинет Министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит Госбюджета составил 217,611 млрд гривен.

Распоряжение было принято во время заседания правительства 24 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно документу, бюджет выполнен по доходам в сумме 1076 027 млн гривен, по расходам - 1288 121,3 млн гривен, по объему возврата кредитов - 9 517,2 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 15 033,9 млн гривен с дефицитом в сумме 217 611 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин

Напомним, по данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов Государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд грн, или на 5%. Из-за невыполнения плана расходов дефицит Госбюджета составил 217 млрд грн, что на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и в пределах установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн. Однако в сравнении с 2019 годом дефицит Государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал самым большим за последние десять лет. Дефицит Госбюджета 2020 года составил 5,3% от ВВП. В 2021 году он запланирован в пределах 5,5%

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госбюджет (1186) дефицит (301) Кабмин (14027)


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Топ комментарии
+6
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 1835
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24.03.2021 14:01
+5
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 6168
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24.03.2021 14:02
+4
Кроме глупого вопроса "Где деньги, Зин?" у меня нет слов. Цензурных.
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24.03.2021 14:21
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24.03.2021 13:49 Ответить
затонебарига!!!
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24.03.2021 13:54 Ответить
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 6865
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24.03.2021 13:57 Ответить
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 4881
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24.03.2021 13:58 Ответить
Да, все именно так. И еще самого безразличного отношения граждан Украины, как на их глазах уничтожалось государство, а они наблюдали за этим процессом. Ну, иногда, охали и вздыхали.
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24.03.2021 14:49 Ответить
Да уж. Вот это аппетиты. Так воровать еще нужно уметь.

Кабмін схвалив звіт про виконання Держбюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 4209
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24.03.2021 14:07 Ответить
Я так понимаю, что на этом они останавливаться не намерены
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24.03.2021 13:58 Ответить
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 6603
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24.03.2021 14:00 Ответить
"Это МВФ обкакался, а не дефицит 200млрд"
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24.03.2021 13:59 Ответить
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 1835
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24.03.2021 14:01 Ответить
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 6168
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24.03.2021 14:02 Ответить
шагал страной друг дефицитного бюджета и назывался он "дефолт"
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24.03.2021 14:05 Ответить
Кабмін схвалив звіт про виконання Держбюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 1545
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24.03.2021 14:07 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122650034475700?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

А теперь внимательно следите за руками.

Пока украинцев, как лохов, разводят балаганом с «погромом» Банковой, пока опять кругом вводится карантин и истерика вокруг ковида, Зеленский провернул очередную мегааферу.

«Нефтегаз» подписал договор с газотрейдерской компанией Фирташа, по которому она официально будет покупать газ украинской добычи.

То есть - дешевый украинский газ по себестоимости 2,5 грн олигарх Фирташ сможет продавать украинцам по 6, 7, 10 или 20 грн. Как это делает и «Нефтегаз». Но 70% украинцев клиенты именно газоснабжающих компаний Фирташа.

Уверен, что дальше такие договора с возможностью доступа к нашему газу будут с тем же Ахметовым.

Об этом олигархи мечтали все 30 лет.

Кстати, с января по команде Зеленского облгазам Фирташа минимум в 2 раза разрешили поднять тариф на транспортировку газа.

Вот так выглядит деолигархизация от Зеленского. Ну, а украинцы могут навсегда попрощаться с нашим дешевым газом...
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24.03.2021 14:10 Ответить
Це ми минулого і цього року уже "пройшли пік падіння" і входимо у "період росту економіки і ВВП" ... здається на 5%?
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24.03.2021 14:15 Ответить
Кроме глупого вопроса "Где деньги, Зин?" у меня нет слов. Цензурных.
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24.03.2021 14:21 Ответить
Беспрецендентный отрицательный рост)))))
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24.03.2021 14:53 Ответить
велике крадiвництво
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24.03.2021 15:01 Ответить
 
 