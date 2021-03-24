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Уже в эту субботу проезд в киевских маршрутках подорожает до 10 грн

Уже в эту субботу проезд в киевских маршрутках подорожает до 10 грн

В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Киевлянам придется платить на две гривни больше – стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен", – сообщил глава организации Игорь Моисеенко.

Как сообщалось ранее, в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта. В частности, он будет действовать в автобусах, метро и на железной дороге. Это позволит пассажирам экономить время и деньги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 апреля метро Киева прекращает принимать зеленые карты для проезда, - КГГА

Киев (25518) маршрутки (546) проезд (309)


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Топ комментарии
+20
нормально? а у людей откуда появились лишние пару грн за поездку? на них локдаун не давит???? в скотовозках, которые еще и выловить надо, простояв на остановке непредсказуемое количество минут., ще залезть если пустят.... и поднять цену???? нормально? да?
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24.03.2021 13:58
+17
а когда лохдаун завершится - подешевеет?...
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24.03.2021 13:53
+16
При минимальной зарплате в 200 долл это очень дорогая цена общественного транспорта
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24.03.2021 14:19
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а когда лохдаун завершится - подешевеет?...
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24.03.2021 13:53 Ответить
бесплатно возить будут - но за деньги
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24.03.2021 13:54 Ответить
Вітаю киян!!! Бачили очі кого обирали😎😆
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24.03.2021 15:15 Ответить
Переживём...
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24.03.2021 16:53 Ответить
Жилище индейца
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24.03.2021 13:55 Ответить
Вопрос чего дорожает, раз маршрутосы берут столько же людей как и раньше?
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24.03.2021 13:58 Ответить
"ЛоХдаун , сер ...."
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24.03.2021 14:37 Ответить
Уже не берут. Сегодня хотел выйти после больничного первый день на работу - не получилось. Простоял на остановке с 7.00 до 8.00 - ни одна маршрутка даже не остановила.
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24.03.2021 18:29 Ответить
Держи карман шире.
У нас газ был на заправке 12,50 грн., а сегодня гляжу 15,35 грн.
К Р А С О Т А
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24.03.2021 14:04 Ответить
забудь
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24.03.2021 14:13 Ответить
Ага, щассс.
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24.03.2021 16:28 Ответить
Шах и мат...
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24.03.2021 13:54 Ответить
Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн - Цензор.НЕТ 2443
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24.03.2021 16:48 Ответить
При этом качество перевозок не улучшится.
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24.03.2021 13:54 Ответить
Вы еще про качество дорожного покрытия вспомните
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24.03.2021 13:55 Ответить
ну а каким оно может быть за 35 центов? где-то еще в мире есть такая цена общественного транспорта? только если коммунальный, оплачиваемый из бюджета за счет налогов, тот может и вообще бесплатным быть
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24.03.2021 14:04 Ответить
При минимальной зарплате в 200 долл это очень дорогая цена общественного транспорта
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24.03.2021 14:19 Ответить
а яке відношення має зарплата до вартості послуги? ну хіба тільки в тій частині, що і у водія маленька зп. але ж автобус, паливо, запчастини коштують по світовим цінам ))
вимагайте тепер щоб вам тойоти продавали по 2000 доларів, бо у вас зарплати 200 доларів
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25.03.2021 15:22 Ответить
Прелестно
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24.03.2021 13:55 Ответить
Зустрічайте ЗЕпакращення. Ура!
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24.03.2021 13:55 Ответить
Ні тут Віталік і Удар сраний винні. Ну і кияни які обрали уродів.
Мають те на що заслоговують
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24.03.2021 15:17 Ответить
та ти шо? А ще 2 рооки тому, у подібних речах був винен виключно Порох
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24.03.2021 16:10 Ответить
Епоха президентів скінчилась. Тепер настала епоха хороших сцарів і поганих бояр.
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24.03.2021 16:37 Ответить
А коли локдаун закінчиться, проїзд буде по 12 гривень. Навіть до гадалки не ходи
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24.03.2021 13:57 Ответить
ппц, какая то жесть, вот честно
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24.03.2021 13:58 Ответить
нормально? а у людей откуда появились лишние пару грн за поездку? на них локдаун не давит???? в скотовозках, которые еще и выловить надо, простояв на остановке непредсказуемое количество минут., ще залезть если пустят.... и поднять цену???? нормально? да?
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24.03.2021 13:58 Ответить
ну да, надо снизить цену, тогда будет больше шансов, что транспорт начнет ходить косяками, по расписанию и водители будут в белых сорочках
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24.03.2021 14:05 Ответить
Да просто киздить вас жлобов маршруточных надо - тогда вы и косяками и в белых сорочках будете. И мыть салоны и машины тоже, ежедневно
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24.03.2021 14:21 Ответить
Чесно- зустрічав лише одного нормального маршрутчика на Сирці, який завжди вітав пасажирів та бажав гарного дня. Хз як зараз, вже рік не їзджу.
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24.03.2021 16:42 Ответить
кого це "вас"? при чому тут я до жлобов маршруточних? я на маршрутці не їздив років 15
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25.03.2021 15:21 Ответить
Давай Вова, ЖГИ еще!!!
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24.03.2021 14:06 Ответить
бред просто хотят больше получать а причина может быть любая
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24.03.2021 14:02 Ответить
Делайте 20-#ХУЖЕНЕБУДЕТ
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24.03.2021 14:04 Ответить
кому война, а кому мать родна....
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24.03.2021 14:08 Ответить
хм, у нас уже давно в Харькове маршрутки по 10грв
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24.03.2021 14:08 Ответить
До 15 нужно было поднимать . Ездите пока что и наслаждайтесь маленькими ценами на проезд и великодушием перевозчиков . После лохдауна уже будет дороже .Я думаю что по многочисленным просьбам пассажиров и к обоюдному удовлетворению цена на проезд в маршрутке НЕ может быть ниже 20-25 грн .А тем более в Киеве ! В Киеве нужно делать сразу 50 . И народ с радостью поддержит это нововведение .
Помните как говорил один известный персонаж -цена на газ НЕ может быть низкой для населения , потому что мы идем в Европу и цена у нас будет европейской .А это значит что и цена на проезд не может быть низкой , она должна быть как в Европе , а это точно не те 10-15 грн что ПОКА великодушно берет с вас вечно усталый от общения с пассажирами водила -маршрутчик
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24.03.2021 14:08 Ответить
Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн - Цензор.НЕТ 9023
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24.03.2021 14:12 Ответить
А если в маске ,показать водителю след от прививки и выразительно,наизусть продекламировать чего нибудь из степки или шмыгли о борьбе с ковидом дешевле будет?
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24.03.2021 14:14 Ответить
какая разнитца?
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24.03.2021 14:14 Ответить
Они еще под шумок, как предприниматели, по 8 тыс. шмыгалевских гривен получат. В нормальной стране перевозчику платят компенсацию за уменьшение количества пассажиров в связи с локдауном. У нас заплатит как всегда бедный и нищий народ.
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24.03.2021 14:18 Ответить
Порошенко, что ж ты творишь?!!! "Астанавитесь!" (С)
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24.03.2021 14:19 Ответить
а 8 грн при ком сделали?
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24.03.2021 15:04 Ответить
Війна. Втрата територій. Девальвація гривні. Підвищення вартості проїзду.

Це логічний ланцюг. А зараз начебто і гривня укріпляється, проте.... Продовжи речення)))
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24.03.2021 16:39 Ответить
Коронавирус - Мировое падение производства. Карантин - Уменьшение количества пасажиров, Рост цены на нефть - Рост стоимости энергоресурсов.
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24.03.2021 16:49 Ответить
А відсотки падіння економіки в світі і в Україні за 2020 рік знаєш? Поцікався, будеш неприємно здивований)
Кількість пасажирів не змінилась, не бреши)) а так як у тролейбуси-автобуси почали пускати лише по 15 чоловік, то у маршрутчиків аншлаг.
На скільки відсотків зросла вартість нафти, а на скільки- проїзд?
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24.03.2021 16:58 Ответить
У нас агарная страна, поэтому ВВП считать нужно за год. По месяцам не корректно. Влияет сезонность. Также влияют цены на все. Начиная от продуктов и заканчивая металлом и газом. Поэтому тот подсчет ВВП который используется не совсем корректен.
Количество пассажиров уменьшилось. Запрещено брать стоячих.
Нефть сильно подорожала. Относительно декабря на 30%
Я тоже не в восторге от роста стоимости проезда. Мое мнение нужно вводит безналичный проезд для точного учета. Только тогда можно говорить о ценах.
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24.03.2021 17:13 Ответить
Так я про падіння економіки за рік і кажу. А про аграрну- трохи некоректно. Металургія на експорт займає значний відсоток у ввп.
Кількість пасажирів не зменшилась- сьогодні бачив у маршрутках стоячих (і не допомогли екіпажі поліції на зупинках).
Щодо нафти- ти ж сам казав, що по місяцям рахувати некоректно.
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24.03.2021 17:20 Ответить
ВВП считать по месяцам не корректно, а не нефть. А вот водилы очень часто обосновывают рост стоимости проезда тем, что растет стоимость топлива, забывая что топливо не только дорожает но и дешевеет. Собственно не только они этим пользуются для поднятия цен.
В городах, где вводится карантин действует ограничение на количество пасажиров
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24.03.2021 17:32 Ответить
Браво! Всйо для людей! ахаха
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24.03.2021 14:38 Ответить
Вместо вакцины Виталик решил привезти киевлянам новые цены на транспорт.
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24.03.2021 15:06 Ответить
Блін в Сумах вже проїзд 7 грн.. І це враховуючи що зарплати аж ніяк не Кіівські.
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24.03.2021 15:09 Ответить
Останню шкуру з народа знімають!
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24.03.2021 15:19 Ответить
в Харкові вже давним давно по 10 маршрутки і автобуси
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24.03.2021 16:46 Ответить
Одни, блин, нищие тут собрались!
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24.03.2021 16:54 Ответить
Оце так кінець епохи бідності. З пів вареника виростає 10 вареників. Як там **********, чи мойсея жучка? Не соромно? Платіть вухасті зевиборці і не квакайте. Ви дуже цього бажали. Але це ще не кінцева ціна, вона ще виросте, як ваші пів вареника.
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24.03.2021 17:01 Ответить
Да какой лохдаун. Плановое повышение. После лохдауна никто снижать не будет. Пригородные УЖЕ повысили дето на 15-20%.
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24.03.2021 17:16 Ответить
Я где-то что-то пропустил ? Или как? В харькове уже года так 2-3 по 10гр маршрутки . А в киеве досихпор по 8 это как-то странно
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24.03.2021 18:37 Ответить
 
 