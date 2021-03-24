Уже в эту субботу проезд в киевских маршрутках подорожает до 10 грн
В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
Киевлянам придется платить на две гривни больше – стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.
"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен", – сообщил глава организации Игорь Моисеенко.
Как сообщалось ранее, в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта. В частности, он будет действовать в автобусах, метро и на железной дороге. Это позволит пассажирам экономить время и деньги.
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У нас газ был на заправке 12,50 грн., а сегодня гляжу 15,35 грн.
К Р А С О Т А
вимагайте тепер щоб вам тойоти продавали по 2000 доларів, бо у вас зарплати 200 доларів
Мають те на що заслоговують
Помните как говорил один известный персонаж -цена на газ НЕ может быть низкой для населения , потому что мы идем в Европу и цена у нас будет европейской .А это значит что и цена на проезд не может быть низкой , она должна быть как в Европе , а это точно не те 10-15 грн что ПОКА великодушно берет с вас вечно усталый от общения с пассажирами водила -маршрутчик
Це логічний ланцюг. А зараз начебто і гривня укріпляється, проте.... Продовжи речення)))
Кількість пасажирів не змінилась, не бреши)) а так як у тролейбуси-автобуси почали пускати лише по 15 чоловік, то у маршрутчиків аншлаг.
На скільки відсотків зросла вартість нафти, а на скільки- проїзд?
Количество пассажиров уменьшилось. Запрещено брать стоячих.
Нефть сильно подорожала. Относительно декабря на 30%
Я тоже не в восторге от роста стоимости проезда. Мое мнение нужно вводит безналичный проезд для точного учета. Только тогда можно говорить о ценах.
Кількість пасажирів не зменшилась- сьогодні бачив у маршрутках стоячих (і не допомогли екіпажі поліції на зупинках).
Щодо нафти- ти ж сам казав, що по місяцям рахувати некоректно.
В городах, где вводится карантин действует ограничение на количество пасажиров