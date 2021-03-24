Уже в эту субботу проезд в киевских маршрутках подорожает до 10 грн

В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Киевлянам придется платить на две гривни больше – стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен", – сообщил глава организации Игорь Моисеенко.

Как сообщалось ранее, в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта. В частности, он будет действовать в автобусах, метро и на железной дороге. Это позволит пассажирам экономить время и деньги.

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