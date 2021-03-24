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В Украине на срочную службу в апреле-июне 2021 года призовут 14,2 тыс. человек, - постановление Кабмина

В Украине на срочную службу в апреле-июне 2021 года призовут 14,2 тыс. человек, - постановление Кабмина

Кабинет Министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-июне 2021 года в количестве 14 тыс. 246 человека.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, согласно принятому решению, из общего числа призывников 6 тыс. 500 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 тыс. 646 - в Национальную гвардию, 2 тыс. 500 - в Государственную пограничную службу и еще 600 человек - в Государственную специальную службу транспорта.

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На проведение призыва Кабмин выделил 66 млн грн, из которых 30,11 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 21,52 млн грн - в Нацгвардию, 11,58 млн грн - в Госпогранслужбу и 2,77 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 633,13 грн, из них: 4,540 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Областным, Киевской городской госадминистрациям поручено обеспечить осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2021 года.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) Кабмин (14027) призыв (742) Национальная гвардия (2117) ВСУ (6587)


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зеля обещал не призывать , а приглашать .
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24.03.2021 13:56 Ответить
Бігуна від призову теж призовуть?
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24.03.2021 13:57 Ответить
Совет безопасности выступил с двумя заявлениями, в которых выразил озабоченность и осудил насилие против протестующих, но из-за противодействия Китая, России, Индии и Вьетнама отказался от формулировок с осуждением захвата власти армией как переворота и с предупреждением о возможных действиях в дальнейшем".\\\\\\\\\\\\\\\

такий совет **аля в рот и в **пу
это новость например - как Европе по**ать на Днобасс. просто тупо шоп не стреляли по АЭС-ам, а там - Франсуа в Бретани, какой там город большой, скажем - Дьюньхуай, - совершенно не должен знать шо в Мариуполе мину заложил Вася Скрепин и она взорвала Витю Дупкина, вот и все.
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24.03.2021 13:58 Ответить
 
 