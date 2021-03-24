Будем просить КГГА официально остановить работу маршруток. Возить 11 пассажиров очень убыточно, - глава ассоциации перевозчиков Киева и области Моисеенко
Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.
Об этом сказал глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров - очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", - сказал он.
Он также заявил, что уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Но и в этом случае работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покроет даже затрат на топливо, не говоря уже о зарплатах водителям и амортизации.
"Если мы просто стоим, мы несем убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше... "Киевпастрансу" проще - им выделяют миллиарды гривен из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили. Потому что сегодня киевские водители маршруток получили уже около 100 протоколов по 17 тыс. грн", - подчеркнул Моисеенко.
Он также отметил, что большинство перевозчиков попросту обанкротится за неделю работы по существующим правилам "красных зон".
По словам Моисеенко, за сегодняшний день пассажиры разбили стекла двух маршрутных автобусов, постоянно возникают конфликтные ситуации.
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А по поводу маршруток - пойти навстречу, официально остановить работу и
никогда не восстанавливать. Только муниципальный транспорт, как везде в Европе.
а попробуй кто-то чужой на маршрут зайти. Да и учета перевезенных пассажиров нет
На полігон для постріляти можна було не ходити потім.
Так ні, сидіть на сраці рівно тоді. Без роботи.