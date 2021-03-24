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Будем просить КГГА официально остановить работу маршруток. Возить 11 пассажиров очень убыточно, - глава ассоциации перевозчиков Киева и области Моисеенко

Будем просить КГГА официально остановить работу маршруток. Возить 11 пассажиров очень убыточно, - глава ассоциации перевозчиков Киева и области Моисеенко

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.

Об этом сказал глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров - очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", - сказал он.

Он также заявил, что уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Но и в этом случае работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покроет даже затрат на топливо, не говоря уже о зарплатах водителям и амортизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже в эту субботу проезд в киевских маршрутках подорожает до 10 грн

"Если мы просто стоим, мы несем убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше... "Киевпастрансу" проще - им выделяют миллиарды гривен из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили. Потому что сегодня киевские водители маршруток получили уже около 100 протоколов по 17 тыс. грн", - подчеркнул Моисеенко.

Он также отметил, что большинство перевозчиков попросту обанкротится за неделю работы по существующим правилам "красных зон".

По словам Моисеенко, за сегодняшний день пассажиры разбили стекла двух маршрутных автобусов, постоянно возникают конфликтные ситуации.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25518) Киевская область (4132) маршрутки (546) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Убыточно? Все маршрутки - это черный кеш. Сначала прибыль пусть свою откроют, а потом про убытки рассказывают.
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24.03.2021 14:03
+22
Не обижайся, но всем похой что ты там писал или пишешь )
А по поводу маршруток - пойти навстречу, официально остановить работу и
никогда не восстанавливать. Только муниципальный транспорт, как везде в Европе.
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24.03.2021 14:12
+20
Эти скотовозки необходимо вообще ликвидировать как класс, а развивать нормальный коммунальный транспорт
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24.03.2021 14:06
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Нарешті дійшло. Я про це писав ще в минулий лох-даун.
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24.03.2021 14:02 Ответить
Не обижайся, но всем похой что ты там писал или пишешь )
А по поводу маршруток - пойти навстречу, официально остановить работу и
никогда не восстанавливать. Только муниципальный транспорт, как везде в Европе.
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24.03.2021 14:12 Ответить
100500+ убрать нахрен маршрутки с дорог Города, а вместо них увеличить кол-во муниципального транспорта. Этот вечный вой на болотах "нам не выгодно", "убыточно"...,
а попробуй кто-то чужой на маршрут зайти. Да и учета перевезенных пассажиров нет
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24.03.2021 14:23 Ответить
В Броварах оно заходили в минулому році.
На полігон для постріляти можна було не ходити потім.
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24.03.2021 14:30 Ответить
И муниципального не надо . Он загрязняет окружающую среду
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24.03.2021 14:24 Ответить
велик, как у солнцеликого
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24.03.2021 15:08 Ответить
Это понятно, беда в том, что властям наличие нала выгодно. Они с этого кормяцца. Плюс-не надо напрягатся по поводу подвижного состава, состояния дорог и развязок, обустройства площадок для отстоя автобусов и троллейбусов. А так-получил откат за распределение маршрутов, "костюм с отливом и в Ялту".
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24.03.2021 14:54 Ответить
Повозка и ослик . Мне прабабушка рассказывала .
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24.03.2021 14:03 Ответить
Для продавцов великов кажется наступает белая полоса и жизнь налаживается ((
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24.03.2021 14:12 Ответить
Бери пример с китайцев . А если сам не хочешь , можно будет нанять рикшу .Кстати тоже перспективный бизнес .Физически крепкие мужики , вместо того чтобы просиживать штаны во время лохдауна , могут заработать себе на новую машину .....в следующей жизни ....ну той которая после ковидапокалипсиса уже начнется
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24.03.2021 14:22 Ответить
не, не мужчины- дети, как в Glovo и этой, -Ракете)
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24.03.2021 15:09 Ответить
Не , ослики это в Азии . А у нас волы были .К ним и вернемся скоро
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24.03.2021 14:25 Ответить
Убыточно? Все маршрутки - это черный кеш. Сначала прибыль пусть свою откроют, а потом про убытки рассказывают.
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24.03.2021 14:03 Ответить
начались крокодильи слезы
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24.03.2021 14:04 Ответить
Тепер київській владі терміново треба розробляти карту пішоходних маршрутів...
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24.03.2021 14:05 Ответить
Будут пробки .
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24.03.2021 14:06 Ответить
Особенно на мостах
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24.03.2021 14:08 Ответить
И для полиции будет белая полоса , много машин , много нарушений пдд . Им тоже за работу браться нужно -стричь лоха который вспомнил про то шо он же ,,срулем,, и лохдаун объехать может. А еще оптовые торговцы бензином и владельцы азс
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24.03.2021 14:17 Ответить
Эти скотовозки необходимо вообще ликвидировать как класс, а развивать нормальный коммунальный транспорт
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24.03.2021 14:06 Ответить
Надо, вот только денег на это нет.
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24.03.2021 14:07 Ответить
3,14здить городским чинушам надо меньше, тогда и деньги будут
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24.03.2021 14:09 Ответить
Голословно.
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24.03.2021 14:16 Ответить
Хороших решений в этой ситуации нет.
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24.03.2021 14:06 Ответить
А чего ездить? Катафалк за вами и так приедет, он неубыточен.
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24.03.2021 14:08 Ответить
да... веселий карантин
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24.03.2021 14:09 Ответить
Официально остановить? А сами они не могут остановиться раз не выгодно?
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24.03.2021 14:14 Ответить
Не могут, там договор.
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24.03.2021 14:17 Ответить
Еще несколько перспективных профессий .Гробовщик , носильщик и копальщик
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24.03.2021 14:27 Ответить
а оплата проезда по безналу?
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24.03.2021 15:06 Ответить
Что там звездит этот бандюган и ворюга Моисеенко!! Опять хочет ободрать госбюджет?? сначала продайте свои бентли и Мерседесы и по дватцать квартир имеющиеся у каждого владельца -перевозчика!! Посмотрите какие себе дома-хоромы они отгрохал, за свои "Убытки"!! В маршрутках никакго порядка, хуже чем в свинарниках!! Пора Кличко вообще запретить на улицах эти скотовозки!! Наведите сначала порядок, А потом будете вякать по убыток маршруток ! Маршрутка прибыльна даже когда в ней ездять по пять -шесть человек!! Сходи заново в школу, в пятый класс!! дармоед, на шее трудового народа!! А не нравится... , так езжайте в Польшу , клубнику собирать!! Как уже надоели эти частники на транспорте , в торговле , в поликлиниках и т.д.. Где обещанный рыночный рай и высокое качество обслуживания!! Все блин хотят стать миллионерами за год и ни хрена не натужиться!!!
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24.03.2021 16:10 Ответить
Остановка маршруток приведет к транспортному коллапсу Киева. Поскольку многие маршруты в городе обслуживаются ТОЛЬКО маршрутками и у "Киевпастранса" просто нет водителей и лишнего подвижного состава, чтобы компенсировать уход с линий маршруток. Все эти вскрики про "скотовозки", "давно пора убрать", "оборзели маршрутчики" моментально утихнут, когда крикуны постоят часа 3 в очереди на остановках, наблюдая, как мимо раз в 15 мин. проносится без остановки троллейбус или автобус с 15 пассажирами внутри или когда впускают 1-2-х. Красивая мечта про исключительно коммунальный транспорт останется, увы, мечтой в нынешнем положении, до которого довели зеленые уроды. Лучше плохо ехать в скотовозке, чем хорошо стоять на остановке или шлепать на работу пешком под дождем
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24.03.2021 16:32 Ответить
Чесс слово, забиты маршрутки на 2/3 только в часы пик. Вот тогда стоит ездить автобусами. В остальное время 1/3 народа ездит, а в основном порядка 5-7 человек.
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24.03.2021 16:47 Ответить
Да я раньше тоже предвзято относился к маршрутчикам. Но теперь для меня это святые люди.только благодаря им я могу доехать на работу. Но поразило когда в маршрутку влазит быдло и начинает хаять водителя за то что их в автобус не пускают (а они по сути пустые едят).
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24.03.2021 18:09 Ответить
У Кличко сегодня есть реальный шанс и возможность избавится от злостных и недобросовестных и наглых ворюг- маршрутчиков и запустить городской коммунальный тарнстпорт!!
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24.03.2021 16:35 Ответить
А тем кто хочет блюсти карантин можно автобусами и метро ездить. Ну и гулять, свежий воздух оно полезно.
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24.03.2021 16:53 Ответить
Ильич, лозунги это хорошо, это типа р'эвольция )). Но пролетариат хочет быстро, сидя и максимально близко к дому. Потому микроавтобусы выручают. И никогда это не изменится, с них власть откаты имеет. Власти нелогично лишать себя дохода. Потому "улыбаемся и машем" )))
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24.03.2021 16:51 Ответить
Я бы их запретил и не восстанавливал. Хотя работать пусть частники закупают нормальные автобусы или тралики. Те скотовозки что ездят транспортом назвать нельзя. Они черным налом уже раз 10 окупили их.
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24.03.2021 17:21 Ответить
Не уверен, что там даже окупать что то нужно было. Они ведь покупают свои списанные грузовые скотовозы в Европе по цене лома. Тут их "колхозят" местные "васяны", делая из ушатанных грузовых микроавтобусов страшное подобие на пассажирские, с шестым рядом сидений (смерть коленям!). Всё это стоит в десятки раз меньше, чем покупка новой пассажирской версии с завода, там и окупать то нечего.
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25.03.2021 13:25 Ответить
Нема щоби вийти всим під Кабмін з протестом проти цієї коронабздури, яка нас вбиває більше за сам ковід. І вікна там побити. І Шмигаля в сміттєвий бак закинути.
Так ні, сидіть на сраці рівно тоді. Без роботи.
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24.03.2021 19:32 Ответить
Весь громадський транспорт(крім таксі)повинен бути муніципальним,як і у всіх(більшості) цивілізованих країнах.з нормальними автобусами(тролейбусами/трамваями/метро),з гнучкою системою оплати(ел.квитки,проїздні...),з контролерами і без прив'язки з/п водія до "плану".водій повинен слідкувати за графіком і за дорогою,а не за кількістю пільговиків в автобусі чи за здачею.
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25.03.2021 07:39 Ответить
 
 