Кабмин одобрил план приоритетных действий правительства, состоящий из 750 пунктов, - Шмыгаль

Кабмин в ходе сегодняшнего заседания одобрил план приоритетных действий правительства на 2021 год, который содержит 750 пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Одобрили план приоритетных действий Правительства на 2021. Всего он содержит 750 пунктов. По каждому есть ответственный, сроки выполнения и стратегическая цель", - написал он.

Также он добавил, что документ синхронизирован с планом законодательных инициатив парламента, также там учтены концептуальные вещи, которые записаны в Национальной экономической стратегии до 2030 года.

"Каждый министр в течение следующей недели должен публично рассказать о Плане действий в рамках своей сферы компетенции", - отметил премьер.

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