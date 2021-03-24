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Кабмин одобрил план приоритетных действий правительства, состоящий из 750 пунктов, - Шмыгаль

Кабмин одобрил план приоритетных действий правительства, состоящий из 750 пунктов, - Шмыгаль

Кабмин в ходе сегодняшнего заседания одобрил план приоритетных действий правительства на 2021 год, который содержит 750 пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Одобрили план приоритетных действий Правительства на 2021. Всего он содержит 750 пунктов. По каждому есть ответственный, сроки выполнения и стратегическая цель", - написал он.

Также он добавил, что документ синхронизирован с планом законодательных инициатив парламента, также там учтены концептуальные вещи, которые записаны в Национальной экономической стратегии до 2030 года.

"Каждый министр в течение следующей недели должен публично рассказать о Плане действий в рамках своей сферы компетенции", - отметил премьер.

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Кабмин одобрил план приоритетных действий правительства, состоящий из 750 пунктов, - Шмыгаль 01

Кабмин (14027) план (189) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+3
Це називається - імітація бурхливої діяльності.
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24.03.2021 14:16
+1
пока дойдут до 100-го пункта - правительство сменится
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24.03.2021 14:19
+1
А это не мало?
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24.03.2021 14:20
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Це називається - імітація бурхливої діяльності.
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24.03.2021 14:16 Ответить
"У вас есть план,мистер Фикс?" !!!))))
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24.03.2021 14:23 Ответить
Цілий мішок...
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24.03.2021 14:24 Ответить
"Долина ,Чуйская долина" !!!)))
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24.03.2021 14:25 Ответить
Ні, підтримка вітчизняного виробника!
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24.03.2021 14:26 Ответить
Можливо,але були балачки за афганських партнерів !!!)))
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24.03.2021 14:28 Ответить
пока дойдут до 100-го пункта - правительство сменится
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24.03.2021 14:19 Ответить
не сменится, пока рука Бени всунута в жо... Зе-нарика.
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24.03.2021 14:24 Ответить
А это не мало?
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24.03.2021 14:20 Ответить
план:
1. попи..еть
2. повонять
3. нюхнуть
4. повторять пп. с 1 по 3 250 раз.
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24.03.2021 14:23 Ответить
В СА це мало назву-ППР(партполитработа),або позвіздім позвіздім і розійдемось !!!)))
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24.03.2021 14:24 Ответить
...план приоритетных действий правительства на 2021 год, который содержит 750 пунктов.

Это по 2 шага в день? Так мы недалеко отойдём.
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24.03.2021 14:24 Ответить
"создать план" - уже 1 пункт виконано!
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24.03.2021 14:29 Ответить
Далі-погодити,узгодити,утвердити ,затвердити.............145 пунктів !!!)))
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24.03.2021 14:34 Ответить
разместить соответствующий пост в фб, твиттере.. короче, все при деле
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24.03.2021 14:41 Ответить
Пункт 1: как преодолеть кризис, детали см. в пункте 2. Пункт 2: кризис экономический, политический или эпидемиологический. Детали см. в пункте 3. Пункт 3: кризис экономический преодолевается в пункте 156 раздела 2, кризис политический преодолевается в пункте 189 раздела 3, кризис экономический преодолевается в пункте 569 раздела 3. Ну, общем, и так далее...
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24.03.2021 14:38 Ответить
Забыл добавить: Пункт 750: во всем виноват Порох.
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24.03.2021 14:48 Ответить
Без Порошенко, Яценюка и Гросмана Украине ничего не дадут,ни кредитов ни инвесторов... Разве что Байден даст 250 млн. на вооружения...
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24.03.2021 14:51 Ответить
Нефиг было Ковидные 66 ярдов в асфальт закатывать,на Западе не дураки сидят...
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24.03.2021 14:54 Ответить
Золотой ключик уже в кармане. Не зачем черпать десять тысяч ведер, сказал Дуремар
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24.03.2021 14:57 Ответить
Попандопала в Свадьбе в Малиновке честно делил со бандюком Сметаной Сундук с барахлом,это тебе,это опять тибе,это снова тибе,а такой фасончик я не ношу...
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24.03.2021 15:01 Ответить
750 токо приоритета...- мать-то чсна....(((, а скоко ж тады всех и второ...????????
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25.03.2021 01:11 Ответить
 
 