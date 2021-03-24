Кабмин одобрил план приоритетных действий правительства, состоящий из 750 пунктов, - Шмыгаль
Кабмин в ходе сегодняшнего заседания одобрил план приоритетных действий правительства на 2021 год, который содержит 750 пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Одобрили план приоритетных действий Правительства на 2021. Всего он содержит 750 пунктов. По каждому есть ответственный, сроки выполнения и стратегическая цель", - написал он.
Также он добавил, что документ синхронизирован с планом законодательных инициатив парламента, также там учтены концептуальные вещи, которые записаны в Национальной экономической стратегии до 2030 года.
"Каждый министр в течение следующей недели должен публично рассказать о Плане действий в рамках своей сферы компетенции", - отметил премьер.
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4. повторять пп. с 1 по 3 250 раз.
Это по 2 шага в день? Так мы недалеко отойдём.