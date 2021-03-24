На дороге Лисичанск - Бахмут начались ремонтные работы, маршрут планируют восстановить до конца июня, - "Укравтодор"

Первые в этом году дорожные работы стартовали на маршруте Лисичанск - Бахмут. Полностью маршрут Лисичанск - Бахмут планируют восстановить до конца июня 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Так, текущий средний ремонт уже ведется на дороге Т-13-02 "КПП "Танюшовка" - Старобельск - Бахмут".

"Маршрут "Лисичанск - Бахмут" стал первым объектом "Большой стройки" в 2021 году, - цитирует издание Луганский автодор. - Сейчас здесь работают дорожники ООО "Автомагистраль-Юг". Фактически, это будет новая дорога, передвигаться по которой станет быстро, комфортно и безопасно. Подрядчик готов привлечь к проведению работ почти 100 работников и 70 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент на дороге Т-13-02 уже работает фреза WIRTGEN 200 производства Германии, она способна снимать слой асфальта толщиной около 100 мм. После подготовительных работ на дорогу выйдут асфальтоукладчики VÖGELE.

В Службе автомобильных дорог сообщают, что на время ремонта дорогу Т-13-02 перекрывать не будут. Оставят одну из сторон свободной для движения транспорта. Полностью маршрут Лисичанск - Бахмут планируют восстановить до конца июня 2021 года.

Ранее уже сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине будет отремонтировано и построено не менее 4000 км дорог государственного значения и 2500 км – местных дорог.

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