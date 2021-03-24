РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11213 посетителей онлайн
Новости
1 630 11

На дороге Лисичанск - Бахмут начались ремонтные работы, маршрут планируют восстановить до конца июня, - "Укравтодор"

Первые в этом году дорожные работы стартовали на маршруте Лисичанск - Бахмут. Полностью маршрут Лисичанск - Бахмут планируют восстановить до конца июня 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Так, текущий средний ремонт уже ведется на дороге Т-13-02 "КПП "Танюшовка" - Старобельск - Бахмут".

"Маршрут "Лисичанск - Бахмут" стал первым объектом "Большой стройки" в 2021 году, - цитирует издание Луганский автодор. - Сейчас здесь работают дорожники ООО "Автомагистраль-Юг". Фактически, это будет новая дорога, передвигаться по которой станет быстро, комфортно и безопасно. Подрядчик готов привлечь к проведению работ почти 100 работников и 70 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

На дороге Лисичанск - Бахмут начались ремонтные работы, маршрут планируют восстановить до конца июня, - Укравтодор 01

Отмечается, что в данный момент на дороге Т-13-02 уже работает фреза WIRTGEN 200 производства Германии, она способна снимать слой асфальта толщиной около 100 мм. После подготовительных работ на дорогу выйдут асфальтоукладчики VÖGELE.

В Службе автомобильных дорог сообщают, что на время ремонта дорогу Т-13-02 перекрывать не будут. Оставят одну из сторон свободной для движения транспорта. Полностью маршрут Лисичанск - Бахмут планируют восстановить до конца июня 2021 года.

Ранее уже сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине будет отремонтировано и построено не менее 4000 км дорог государственного значения и 2500 км – местных дорог.

Читайте: Ремонт дорог пройдет в 20 ОТГ Винницкой области, уже заключены договоры о выделении средств, - ОГА. ФОТО

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728) Луганская область (6496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
К концу июня восстановят, к концу марта 2022 опять убьют, и так усегдааа...
показать весь комментарий
24.03.2021 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За такий час в Європі та США будують з нуля нові дороги.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:23 Ответить
Лошары
показать весь комментарий
24.03.2021 14:48 Ответить
Прошлогодние дороги уже ПОПЛЫЛИ!
А ведь стоили они в ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, чем точно такие же дороги в 2018-ом году.
Вот вам и "велике крадівництво".
показать весь комментарий
24.03.2021 14:26 Ответить
Де ? Просто цікаво
показать весь комментарий
24.03.2021 17:03 Ответить
Классно
По новой дороге повезут на кладбище умерших от ковида - им будет приятно.
показать весь комментарий
24.03.2021 14:32 Ответить
Пришла весна, асфальт растаял
показать весь комментарий
24.03.2021 14:49 Ответить
петрушка з гросьою за 5 років забудували дорогами всю УкраЇну!!! І що ота "зєльоная сопля" там надумала,вже все побудовано до нього,правда порохоботи?
показать весь комментарий
24.03.2021 15:04 Ответить
К концу июня восстановят, к концу марта 2022 опять убьют, и так усегдааа...
показать весь комментарий
24.03.2021 15:05 Ответить
Добре що будують. Особливо на контрольованих територіях. Щоб лугандонці бачили різницю між Україною і рюзьгє міром.
показать весь комментарий
24.03.2021 15:11 Ответить
Скільки плануєте вкрасти?
показать весь комментарий
24.03.2021 22:13 Ответить
 
 