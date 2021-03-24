С 2008 по 2012 год Семинский ежемесячно обналичивал более 100 кг долларов для себя и для Шуфрича, - Рудьковский
Источником финансового ресурса, позволившим нардепу "Слуги народа" Олегу Семинскому заявить о готовности потратить на депутатский мандат 7 миллионов, стали финансовые махинации, которые он совершал в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежащей Рудьковскому. Кроме того, у Семинского была высокая заработная плата.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" .
"Он получал заработную плату, как получают десятки тысяч менеджеров. И когда доходы компании росли - его зарплата росла. Вначале - 1 тысяча долларов, потом - 5 тысяч долларов, потом - 50 тысяч долларов, потом - 300 тысяч долларов, потом - 500 тысяч долларов в месяц получал Семинский", - рассказал Рудьковский.
Кроме того, по словам Рудьковского, Семинский и Шуфрич (также бывший совладелец "Нефтегаздобычи") договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании.
Он также добавил, что имели место и другие финансовые махинации со стороны Семинского.
"Есть десятки свидетелей, сотрудников компании, которые подтвердят мои слова - что в тот период с 2008 по 2012 год он обналичивал каждый месяц больше 10 млн долларов - больше 100 кг долларов - через разные компании, для себя и Шуфрича. В этот период куплены самолеты, яхты Шуфрича - три самолета и три яхты, вся недвижимость, которую построил Семинский, офисные центры и т.п., и кешем забитые банковские ячейки. Это все было сделано путем разворовывания, неуплаты налогов компанией "Нефтегаздобыча"", - говорит Рудьковский.
"Я думаю, вы тоже слышали записи, где он настаивал, и сказал, что "я принял решение и буду забирать себе 20%". Он забирал больше, думаю, около 30% доходов компании, - рассказал Рудьковский.
По сообщениям СМИ, Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своём похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой Семинский когда-то работал директором.
По данным источников Цензор.НЕТ в ОП, Нардеп от "Слуги народа"Олег Семинский на данный момент пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль Офиса Президента.
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100 кг это 10 млн. долларов США
И так ежемесячно
правда если неправослабен, то лохи пусть думают шо будет горэт)))
просто переключить можно - оп, - и он уже напр адепт *************************** = нифига не будет "гореть" то))) гггг
На"потоках" бабла, нє??
- Юля! Юля! Що ти робиш???
- Гриша! Треба платити!
- Я ж не проти! Ти скажи кому???(натякає на долю смотрящому по енергетиці від Кучми)
- В бюджет, Гриша, в бюджет
Мертва сцена.
А у 1999му ти ще було середнього роду, спитай у батьків, чим вони зарплатню отримували. І що таке "віялове відключення"
Вот тебе выдержка из пресс-релиза Газпрома в 2014 году, перед началом судебных споров Украины, с целью отменить кабальные "контракты Вароффки".
"Исходя из контракта 2009 года цена для Украины составляет 485 долларов за одну тысячу кубометров. Однако украинская сторона настаивала, чтобы стоимость газа была снижена до 268,5 долларов - цены, которая действовала до ликвидации скидок за размещение Черноморского флота РФ в Крыму и за платежную дисциплину"
Ты понял, юбкоцелователь -"485 долларов за одну тысячу кубометров"!
А что касается "моего Виликого пуйла", то он не мой. Для меня он как для Байдена киллер. Так же как юлька - жулик и ширка Януковича.
https://antikor.com.ua/articles/224225-dbajliva_pastka_dlja_gazpromu_vid_timoshenko Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ Перемога Тимошенко, або вся правда про газовий контракт 2009 року
Шуфрич рідкісна пропарашна нечисть!