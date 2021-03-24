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Новости
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С 2008 по 2012 год Семинский ежемесячно обналичивал более 100 кг долларов для себя и для Шуфрича, - Рудьковский

С 2008 по 2012 год Семинский ежемесячно обналичивал более 100 кг долларов для себя и для Шуфрича, - Рудьковский

Источником финансового ресурса, позволившим нардепу "Слуги народа" Олегу Семинскому заявить о готовности потратить на депутатский мандат 7 миллионов, стали финансовые махинации, которые он совершал в период работы в компании "Нефтегаздобыча", частично принадлежащей Рудьковскому. Кроме того, у Семинского была высокая заработная плата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" .

"Он получал заработную плату, как получают десятки тысяч менеджеров. И когда доходы компании росли - его зарплата росла. Вначале - 1 тысяча долларов, потом - 5 тысяч долларов, потом - 50 тысяч долларов, потом - 300 тысяч долларов, потом - 500 тысяч долларов в месяц получал Семинский", - рассказал Рудьковский.

Кроме того, по словам Рудьковского, Семинский и Шуфрич (также бывший совладелец "Нефтегаздобычи") договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании.

Также читайте: Слуга народа Семинский обвинил Рудьковского в своем похищении: как идет война за 150 миллионов долларов

Он также добавил, что имели место и другие финансовые махинации со стороны Семинского.

"Есть десятки свидетелей, сотрудников компании, которые подтвердят мои слова - что в тот период с 2008 по 2012 год он обналичивал каждый месяц больше 10 млн долларов - больше 100 кг долларов - через разные компании, для себя и Шуфрича. В этот период куплены самолеты, яхты Шуфрича - три самолета и три яхты, вся недвижимость, которую построил Семинский, офисные центры и т.п., и кешем забитые банковские ячейки. Это все было сделано путем разворовывания, неуплаты налогов компанией "Нефтегаздобыча"", - говорит Рудьковский.

"Я думаю, вы тоже слышали записи, где он настаивал, и сказал, что "я принял решение и буду забирать себе 20%". Он забирал больше, думаю, около 30% доходов компании, - рассказал Рудьковский.

По сообщениям СМИ, Олег Семинский, обвиняющий экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своём похищении, претендует на долю в бизнесе его семьи стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой Семинский когда-то работал директором.

По данным источников Цензор.НЕТ в ОП, Нардеп от "Слуги народа"Олег Семинский на данный момент пользуется полной поддержкой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, а само дело просили поставить на контроль Офиса Президента.

Также читайте: Шуфрич и Семинский шантажировали меня, когда я был в российской тюрьме, СБУ должна это расследовать, - Рудьковский

Автор: 

Рудьковский Николай (340) Шуфрич Нестор (952) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+17
Я верю всему, что они говорят друг о друге.
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24.03.2021 14:44
+14
зебилы, а че против дружбанов януковича: шуфрича, бойко, левочкина, ахметова, ваш жиденыш не ввел санкции? Или рыгов, зебилы держат за партнеров?
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24.03.2021 14:47
+9
ну да. у этого дятла мозгов нету чтобы вложить деньги в производство и дать людям рабочие места... лучше заплатить за кресло нардепа нихера не делать и только грести деньги из нищего народа...
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24.03.2021 14:47
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Я верю всему, что они говорят друг о друге.
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24.03.2021 14:44 Ответить
А он качок.
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24.03.2021 14:45 Ответить
1 кг 100-долларовых купюр это 100 тысяч долларов США
100 кг это 10 млн. долларов США
И так ежемесячно
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24.03.2021 14:45 Ответить
А как ты хотел... шуфрича нужно в зону прописывать навечно за такие махинации... оно, падло опзжопное еще и льет постоянно грязь на Украину.
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24.03.2021 14:59 Ответить
...+ на протяжении 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012.
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24.03.2021 15:20 Ответить
зебилы, а че против дружбанов януковича: шуфрича, бойко, левочкина, ахметова, ваш жиденыш не ввел санкции? Или рыгов, зебилы держат за партнеров?
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24.03.2021 14:47 Ответить
Да откуда тут зебилы возьмутся? Сайт порохоботов-дегeнерaтов))) Кого ты ту спрашиваешь, алень убогий)) Кучка баранов плюющихся на зелёный цвет - все, что осталось на этом убогом ресурсе))) Зашёл разок, чтоб поржать над вами, через пол годика может ещё загляну, чтоб нагадить на то, что вы считаете головой))
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24.03.2021 15:07 Ответить
для объективности, порох тоже не ввел....
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24.03.2021 15:09 Ответить
не ввел...
С 2008 по 2012 год Семинский ежемесячно обналичивал более 100 кг долларов для себя и для Шуфрича, - Рудьковский - Цензор.НЕТ 1695
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24.03.2021 15:17 Ответить
ну да. у этого дятла мозгов нету чтобы вложить деньги в производство и дать людям рабочие места... лучше заплатить за кресло нардепа нихера не делать и только грести деньги из нищего народа...
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24.03.2021 14:47 Ответить
а сколько Мыколка отслюнявил Морозу шоб в социалисты записаться?..
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24.03.2021 14:47 Ответить
Килограмм 300, не меньше.
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24.03.2021 14:49 Ответить
по моим, неподтвержденным, эмпирическим данным, депутатство ВР стоит +- 200 кг..., зависит от проходимости места....
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24.03.2021 14:56 Ответить
ну так будет "гореть вечно" - в чем проблема то?
правда если неправослабен, то лохи пусть думают шо будет горэт)))
просто переключить можно - оп, - и он уже напр адепт *************************** = нифига не будет "гореть" то))) гггг
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24.03.2021 14:47 Ответить
А не обвинял бы он Рудьковского в похищении ? Молчал бы Рудьковский как партизан ? Удивительной моральной чистоты подобрались у нас личности в руководстве страны !!!!!!!!
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24.03.2021 14:48 Ответить
Убл@дки...
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24.03.2021 14:48 Ответить
Я сам ненавижу рыговскую шоблу, так шухрычей-мертвечину-бойки-шмойки, но шо то коля паравоз раздухарился после одсидки... Наверное кто то грел на зоне у кацапов, теперь требует отработки
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24.03.2021 14:49 Ответить
зеленые гниды
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24.03.2021 14:50 Ответить
Атрошенко не подобно из бюджета через свои компании выводит?
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24.03.2021 14:56 Ответить
Ким же був сивочолий гетьман в ті роки?
На"потоках" бабла, нє??
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24.03.2021 14:57 Ответить
Налоговой надо проверить состояния нажитые непосильным трудом и сколько уплачено налогов. Только кому это надо...
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24.03.2021 14:58 Ответить
А поверку на весы которыми Рудьковский взвешивал деньги он может предоставить?
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24.03.2021 15:01 Ответить
Ще в 2000му в Раді був епізод. Тоді Юля на посаді віцепрем'єра по енергетиці заборонила бартер і олігархи почали платити податки. До Юлі в перерві між засіданнями підбігає Суркіс і починає лемент:
- Юля! Юля! Що ти робиш???
- Гриша! Треба платити!
- Я ж не проти! Ти скажи кому???(натякає на долю смотрящому по енергетиці від Кучми)
- В бюджет, Гриша, в бюджет
Мертва сцена.
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24.03.2021 15:06 Ответить
Это сама Тюлька в бане тебе рассказала? А шо, про то, как с Путиным "газ по 450", при спотовой цене 150-200, подписывала, не успела рассказать? Ты Ванья, болтай да не завирайся сильно...
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24.03.2021 15:27 Ответить
Не бреши. Європейська ціна у 2009му починалась з 300 дол за тисячу. А для України в 2009му вона була 232 долари.
А у 1999му ти ще було середнього роду, спитай у батьків, чим вони зарплатню отримували. І що таке "віялове відключення"
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24.03.2021 15:51 Ответить
Вынья! Вас там,"влюбленных в Бахиню", подбирают по принципу, хто самый брехливый, тот ближе к "телу"?
Вот тебе выдержка из пресс-релиза Газпрома в 2014 году, перед началом судебных споров Украины, с целью отменить кабальные "контракты Вароффки".

"Исходя из контракта 2009 года цена для Украины составляет 485 долларов за одну тысячу кубометров. Однако украинская сторона настаивала, чтобы стоимость газа была снижена до 268,5 долларов - цены, которая действовала до ликвидации скидок за размещение Черноморского флота РФ в Крыму и за платежную дисциплину"
Ты понял, юбкоцелователь -"485 долларов за одну тысячу кубометров"!
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24.03.2021 16:43 Ответить
Ніколи ціна рос газу для України не була ні 450 доларів, а тим більш 485 дол. за тис. Це розрахункова ціна, що була орієнтована на ціну спотового газу. А насправді російський газ по Юліному контракту був для України майже безкоштовний, бо Раша платила за перекачку обов'язкових 110 млрд. кубів по принципу "качай, або плати", а це не меньше 3млрд. дол. на рік. На ці гроші і купувавсь російський газ. Решту газу Україна добувала у себе. Правило "бери, або плати" Стокгольм скасував. Юлін контракт був кабальний для Раші. Іуда Ющ Руканекравший привів Янека, отримав від нього за це мільярд баксів, росписавсь за нього і нагадив вам у мізки, що все навпаки. А зараз Іуда рила свого на люди не висовує. Але все ще попереду і Ющ сяде на довічне за зраду і корупцію.
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24.03.2021 17:17 Ответить
Ванья, без дураков, по тебе хорошая клиника плачет. Благодаря таким как ты городским сумасшедшим, Украина и находится там, где находится. Вароффке привет!
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24.03.2021 18:01 Ответить
Не зрозумів. Юлі вже у владі нема більше 11ти років. Юлєфоб має цвісти і пахнути. Що знову не так?
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24.03.2021 18:11 Ответить
Такая гангрена как Тюлька, на запах денех откуда хочь вылезет и любую экономику разорит.
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24.03.2021 21:25 Ответить
Говорить нужно все, а не то что нравится. Цена для Европы была не в точке границы РФ-Украина, а на тысячи км дальше. Цена для Украины на 2009 г. была как переходная на один год, чтобы экономика подготовилась к 500 долл. Но пиарила юлька именно переходную цену и ты купился и продолжаешь пиарить. А еще за внешнюю политику отвечает президент. Если кто-либо едет на переговоры, то получает от него директивы. Юлька получила такую директиву - цена не более 220 долл. , и нарушила ее - прямой криминал. Еще юлька не могла сама подписать контракт. Это мог сделать только Нафтогаз, который подчинялся Кабмину - коллективному органу. Нафтогаз подписывать контракт не хотел. Кабмин принимать решение заставить Нафтогаз подписать контракт не захотел. Тогда юлька сфабриковала и сама подписала Постановление Кабмина и всучила его Нафтогазу, вынудив подписать контракт. Чистый криминал - за что и села.
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24.03.2021 16:49 Ответить
Стоп. Ціна на газ 232 долари була прийнятною для України, Ющенко поставив країну перед катастрофою і самоусунувсь. А Юля винувата, що взяла відповідальність на себе і фактично врятувала країну і пів Європи від "алчевська"? І найголовніше - Юлін контракт виявивсь кабальним для Росії, як з'ясувалось потім. Бо Росія зрештою платила нам за свій газ за рішенням Стокгольму. Може пан нульовий кацап https://censor.net/ru/user/388795 не може це Юлі пробачити? Що Юля пошила в дурні навіть його улюбленого Великого пуйла?
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24.03.2021 17:06 Ответить
За что юлька села в основном знают. А кто не помнит - я напомнил. Ты лучше расскажи людям какие решения Кабмина она проводила в свою пользу в последние дни на должности. В пользу зарубежных компаний, связанных с ее мужем. Редкий случай когда президент после ее ухода своим Указом отменял эти решения.
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24.03.2021 18:21 Ответить
А ну, пане кацап, кидай ссиль. Бо ваша порода в одному слові три рази збреше. Що там рідкий "президент" ЯнукОвощ відміняв
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24.03.2021 18:26 Ответить
Я не кацап. Что ты психуешь? Поднапрягись по гугли, если не знаешь. Расскажи людям. Это полезно будет.

А что касается "моего Виликого пуйла", то он не мой. Для меня он как для Байдена киллер. Так же как юлька - жулик и ширка Януковича.
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24.03.2021 18:41 Ответить
Ванька всегда такой. Как в баню Тюлька его сводит, так он с ума и сходит.
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24.03.2021 21:23 Ответить
ваня, ти напевне секретарем тоді в тЮльки був? свідком тих "подій". чи придумав для своєї бахині?
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24.03.2021 16:44 Ответить
Я тобі зараз наскидаю посилань, де все це докладно описано і доведено фактами. Ось, наприклад:
https://antikor.com.ua/articles/224225-dbajliva_pastka_dlja_gazpromu_vid_timoshenko Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
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24.03.2021 18:10 Ответить
На ще:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ Перемога Тимошенко, або вся правда про газовий контракт 2009 року
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24.03.2021 18:23 Ответить
Ваня, ці фейки косата тЮлька сама для себе замовляла, щоб збити з пантелику такий довірчивий і недалекоглядний свій електорат...
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24.03.2021 18:32 Ответить
Там крім 100 кг доларів, ймовірно, було ще кілька десятків кубометрів кацапських рублів та пуди 2-3 ЄВРО.
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24.03.2021 15:10 Ответить
Паразитические гниды на теле государства-вонючие воровские твари, обваровывающие нищий народ !
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24.03.2021 15:31 Ответить
не ну а что вы хотели? пэдалька клячко абы кого в кумовья не взял бы. а так-то деньги легче килограммами считать, чем купюрами.
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24.03.2021 15:37 Ответить
*100 кг американских карбованців стодоларовими купюрпми - це $1000000
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24.03.2021 15:40 Ответить
чим воно одне з другим живе,долари кілограмами міряють,це діагноз абсолютний!!!!
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24.03.2021 15:46 Ответить
жабогадюки баксы на кило считают, а мне уже как тому кацапу скоро перестанет нравиться елочка
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24.03.2021 16:14 Ответить
Путем несложных математических вычислений можно узнать, сколько весит один миллион долларов стодолларовыми купюрами. В миллионе 10 000 купюр, значит, вес будет 10 000 х 1 грамм = 10 000 грамм или всего 10 килограмм.
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24.03.2021 17:23 Ответить
Опа вот где деньги Зин, аж цельных 100 кил. Шурфича на парашу бабки в казну. Поворовал и хватить дай другим поворовать.
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24.03.2021 18:50 Ответить
дайте мне шуфрыча,я його попрасую праскою
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24.03.2021 21:05 Ответить
Поджигаем покрышку и кладём её в мусорный контейнер. Этих троих туда отправляем, закрываем надёжно. Всё, проблема решена навсегда
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25.03.2021 18:45 Ответить
Вірю!
Шуфрич рідкісна пропарашна нечисть!
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16.07.2021 18:37 Ответить
 
 