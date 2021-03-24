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Страны НАТО ожидают, что отношения с РФ останутся сложными, но мы к этому готовы, - Блинкен

Страны НАТО ожидают, что отношения с РФ останутся сложными, но мы к этому готовы, - Блинкен

Союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, что мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем, но это то, к чему мы готовы", - отметил госсекретарь.

При этом он выразил надежду, что даже в такой ситуации можно будет добиться того, чтобы отношения с Россией были, "по крайней мере, предсказуемыми и стабильными".

"Учитывая это, наше намерение - взаимодействовать с Россией в тех сферах, где нам это нужно", - добавил Блинкен.

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Автор: 

НАТО (9980) россия (95515) Блинкен Энтони (937)


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Страны НАТО имеют разногласия по газопроводу "Северный поток-2" -
....по этому Украине нужно больше дружить с США и Англией
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24.03.2021 14:58 Ответить
Країни НАТО очікують, що відносини з РФ залишаться складними, але ми до цього готові, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8148
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24.03.2021 15:48 Ответить
 
 