Страны НАТО ожидают, что отношения с РФ останутся сложными, но мы к этому готовы, - Блинкен
Союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я думаю, что мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем, но это то, к чему мы готовы", - отметил госсекретарь.
При этом он выразил надежду, что даже в такой ситуации можно будет добиться того, чтобы отношения с Россией были, "по крайней мере, предсказуемыми и стабильными".
"Учитывая это, наше намерение - взаимодействовать с Россией в тех сферах, где нам это нужно", - добавил Блинкен.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
....по этому Украине нужно больше дружить с США и Англией