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Зеленский ввел в действие решение СНБО по результатам осмотра разведывательных органов

Зеленский ввел в действие решение СНБО по результатам осмотра разведывательных органов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины.

Соответствующий указ №110 / 2021 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 "О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины", - говорится в указе.

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"Рассмотрев Отчет по результатам проведения осмотра разведывательных органов Украины, подготовленный во исполнение требований Закона Украины "О национальной безопасности Украины" и Порядка проведения осмотра разведывательных органов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 9 августа 2019 № 589, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: утвердить Отчет по результатам проведения осмотра разведывательных органов Украины", - говорится в приложении к указу.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) разведка (4174) СНБО (4432)


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Топ комментарии
+10
что за орган оно осмотрело?
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24.03.2021 15:06
+10
О чем конкретно решение? Походу сцикливый жиденыш продолжает блокбастер "имитация окуительной работоспособности", а то быдло начнет догадываться, что квартальное чучело вообще нихера два года не делает в кресле преза.
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24.03.2021 15:06
+6
Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів - Цензор.НЕТ 7909
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24.03.2021 15:15
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Я, твоя, не понимать!!!
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24.03.2021 14:58 Ответить
шмаркля курнула айкосов, и, осмотрев кокосы - нюхнула их.. послечего поняла что это "органы" - ввела там что-то.. воозможно даже ананьевы санкции
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24.03.2021 15:13 Ответить
что за орган оно осмотрело?
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24.03.2021 15:06 Ответить
разведчика какого-то, представился "Молью"
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24.03.2021 15:35 Ответить
А наполнения нету??? а то, как прочитал историю без нарратива - пустую.
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24.03.2021 15:06 Ответить
О чем конкретно решение? Походу сцикливый жиденыш продолжает блокбастер "имитация окуительной работоспособности", а то быдло начнет догадываться, что квартальное чучело вообще нихера два года не делает в кресле преза.
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24.03.2021 15:06 Ответить
он нихера не делает, потому что нихера не понимает
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24.03.2021 15:13 Ответить
Судя по мутности формулировок, это "решение" о сдаче СБУ на поруки какой-нибудь комиссии в составе бывшых рыгов, а ныне просто агентов фсб, а заодно и подчистка информации о сливах и собственных предательствах.
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24.03.2021 15:50 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів - Цензор.НЕТ 8163
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24.03.2021 15:10 Ответить
Как обычно.. Дегенeраты, свидетели шоколадного мародёрского подонка, плюются желчью на народ Украины))) Ваше время закончилось, панове бараны))) Вы ничто и ваше время вышло))
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24.03.2021 15:11 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів - Цензор.НЕТ 7909
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24.03.2021 15:15 Ответить
истерика у зебило-нарИда - зачЁтная! браво!
значит и до самых тупых зебилов дошло что они - ничтожества и бараны, время которых вышло, вместе с временем клоунов-дегенератов))
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24.03.2021 15:20 Ответить
там что - дохтура околовсяческих наук? что они могли осмотреть в разведорганах? как говорил артист Юрий Стоянов - "мой папа работал во внутренних органах... гинекологом..."
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24.03.2021 15:14 Ответить
Ну правильно, нет таких органов в нашей разведке. Есть самый разведывательный орган у главнокомандующего. Он им дупу йхла раведывает.
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24.03.2021 15:17 Ответить
О результатах проведения осмотра разведывательных органов

Стремно как то звучит, как: "Медосмотр в публичном доме."
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24.03.2021 15:58 Ответить
а шо они могли увидеть и куда осмотреть...????
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25.03.2021 01:17 Ответить
 
 