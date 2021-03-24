Главврач больницы им. Мечникова Рыженко намерен вакцинироваться от коронавируса: Пусть препарат называют самым плохим, но это путь исключить инфекцию
Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сам намерен вакцинироваться от коронавируса и призывает всех обязятально сделать прививку.
Об этом он заявил в интервью "Гордону", информирует Цензор.НЕТ.
"Обязательно. Я сделал анализ – у меня еще есть антитела. Так получилось, что я заболевание перенес, видимо, на ногах. Потому что особых симптомов не чувствовал. И очень жаль, что вакцинация не прошла раньше. Наверное, я смог бы себя защитить. Вакцина – это единственный способ цивилизованной защиты. Независимо от того, какая вакцина. Пусть ее называют самой плохой, индийской, или самой хорошей, европейской, вакцинирование – это самый цивилизованный путь быть свободным человеком и исключить инфекции. В первую очередь в обществе. Я всячески призываю всех обязательно сделать прививку", - уточнил медик.
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Слушал несколько лекций врачей Германии и Австрии, вирусологов и инфекционистов, больше говорят о наличии или отсутствии иммунитета организма (качества работы всей иммунной системы организма), как главного фактора в возможности перенести ковид "на ногах=безсимптомно) как наилучший возможный вариант, после которого вырабатывается стойкий иммунитет к ковиду.
https://tverezo.info/post/133294
В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях».
И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не рекомбинантный, как та же AstraZeneca.
А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто «прикурил» на этом из бюджета.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5910420185650705 пишет на своей странице в Facebook Борислав Береза.
"Нехай це поганий спосіб, але, можливо, він зупинить інфекцію"
Это действительно врач? Или он нас всех за дебилов держит? Только вдуматься - человек перенес инфекцию даже не заметив этого. Организм получил антитела для борьбы с инфекцией. Имунная система активизировалась без всякого насилия извне естественным образом. Но!!! Оказывается это плохо. Вот вакцина, которая делает кстати ровно то же самое только насильственно-искусственным путем, это есть гуд. А вот естественно получить защиту организму от вируса это плохо. Вот мне и любопытно в чем подвох?
Цікаво, професійна етика взагалі уже не існує ? Щезла ?
Особа закликає колотися навіть тим, що є / може бути найгіршим ? У вас всі вдома ?
Як це =незалежно від того, яка ...= ?
Ну, давайте, закликайте пацієнтів харчуватися чим попало, пити - що попало, вести будь-який спосіб життя ... Що це за маячня ?
А лікар не в курсі, що є протипоказання щодо цих вакцинок, і по ходу - чималі, "цивілізований" ви наш пропагандист.