Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования, на секундочку. В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать
Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива пять лет готовил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "Гордон".
"Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой. У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития", - отметил нардеп.
Кива не может понять, "что так взбудоражило общество".
"Почему этот вопрос так остро стоит на повестке дня? В чем проблема, что человек учится? Я так понимаю, высветилась информация о предстоящей защите и надо поднять какой-то хайп. Наверное, замечательно, что я привлекаю такое внимание. Я когда буду крестить детей или после туалета мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать", - сказал Кива.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп ОПЗЖ Кива готовится стать кандидатом наук.
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це остаточно ховає цінність наших дипломів і спеців, бо купити можна любу корочку.
Добре що хоч ІТ спеціальності не котуються для купівлі, бо там той діплом до лямпочки. Головне знання, а з ними відповідні сертифікати не важко отримати.
притомные "академики" МВД (если вообще есть такие после всего) в шоке от простоты своего учОного с профильной справкой и такой рекламы
Я думаю, что в ссср, в номенклатуру отбирали с этим диагнозом, особенно туда, где надо было тупо исполнять (продавливать). Подобные кадры, работали как бульдозеры. Ельцин, и тот же Черномырдин. Сексоты, которых я имел ввиду, скроены по образу и подобию.
Ківок - не якись там задрипаний проФФесор.
Це буде "члєн-кореньспандєнт".
Скажіть хто-небуть цьому дурневі, що вища освіта - поняття абсолютне, й немає жодних градацій. Не може бути ніяких других-третіх вищих освіт. Й те, що людина може досягти - це або отримати інший фах, або наукову ступінь.
- В смысле победил?
- Нет.
А сколько языков знает Кива к 40 годам?
Все что нужно знать о качестве образования в Украине.
******** =вчоний=, пАтрет.