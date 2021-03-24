"Минская группа ОБСЕ все запутала. Карабахский конфликт был решен благодаря поддержке Турции и героизму азербайджанской армии", - Эрдоган

В течение 30 лет Азербайджан пытался разрешить карабахский конфликт мирным путем.

Об этом на VII съезде правящей Партии справедливости и развития сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

По его словам, Минская группа ОБСЕ под сопредседательством трех стран еще больше запутала ситуацию, хотя и взяла на себя обязательство по урегулированию карабахский конфликт.

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"В течение всего этого времени Азербайджан пытался разрешить конфликт мирным путем. В последние месяцы прошлого года армянская армия снова напала на Азербайджан. Турция встала рядом с азербайджанскими братьями со всеми своими возможностями. Благодаря поддержке Турции и героизму азербайджанской армии этой оккупации был положен конец. Мы продолжим внимательно следить за процессом, чтобы завершить этот этап в контексте реализации подписанных договоренностей, что еще больше укрепит братство Турции и Азербайджана", — заявил президент Турции.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.