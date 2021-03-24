"Минская группа ОБСЕ все запутала. Карабахский конфликт был решен благодаря поддержке Турции и героизму азербайджанской армии", - Эрдоган
В течение 30 лет Азербайджан пытался разрешить карабахский конфликт мирным путем.
Об этом на VII съезде правящей Партии справедливости и развития сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.
По его словам, Минская группа ОБСЕ под сопредседательством трех стран еще больше запутала ситуацию, хотя и взяла на себя обязательство по урегулированию карабахский конфликт.
"В течение всего этого времени Азербайджан пытался разрешить конфликт мирным путем. В последние месяцы прошлого года армянская армия снова напала на Азербайджан. Турция встала рядом с азербайджанскими братьями со всеми своими возможностями. Благодаря поддержке Турции и героизму азербайджанской армии этой оккупации был положен конец. Мы продолжим внимательно следить за процессом, чтобы завершить этот этап в контексте реализации подписанных договоренностей, что еще больше укрепит братство Турции и Азербайджана", — заявил президент Турции.
Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".
11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.
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Розбійник який плохо чує
@KVQuarantine
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Приїхав з єс братисько-зєлєбоба.Розказує про патріотизм євреїв-Ізраїля.Мовля,Україні треба так же діяти з ворогами.Кажу:уяви,що 73% іудеїв голосують за коміка-палестинця,який угарає по аятолам і смішить їх"сеньйором холокостом",а вони регочуть і вручають йому країну.Ступор)
Якщо ви дозволили собі натякнути саме на мінський процес стосовно агресії росії на сході України. Бо ж у статті йдеться не про нас.
До того ж... Хочете повоювати, тоді чому обрали мирного клована ? Нехай скасовує "мінськ" і об'являє війну. Армію вже відбудував, що і Порошенко позаздрить. Ми вже готові вести наступ на Донецьк.
Адже існує рішення РНБО про виведення ЧФ з Севастополю. Але Юля його не виконала.
Щоб москалі не зображались. Зеля готовий для миру зганьбиться не лише особисто, а і спозорити всіх нас.
Я имел ввиду то, что сказал Данилов и с ним согласен, а Ваши аналогии в этом контексте не подходят, хотя я уважаю Ваше мнение и считаю Вас своим однодумцем.
Путин: русские и украинцы - адиннарот
Тот ещё тип, товарищ Реджеп...
а теперь за героизм затирает