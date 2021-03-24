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Новости Газовая война
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Блинкен - Маасу: "Северный поток-2" - плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции

Блинкен - Маасу:

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен повторил позицию президента США Джо Байдена своему германскому коллеге Хайко Маасу о том, что трубопровод "Северный поток-2" - плохая идея, и компании, причастные к его реализации, будут подвержены американским санкциям.

Об этом Блинкен сообщил в среду в Брюсселе в ходе пресс-конференции, которая состоялась по окончанию заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня был замечательный разговор с Хайко Маасом и немецкими коллегами в отношении совместной повестки дня. Но правда также заключается в том, что президент Байден достаточно долгое время был очень четок в его мнении, что "Северный поток-2" - это плохая идея, и я повторил это мнение прямо министру иностранных дел Маасу. И я также четко обозначил, что компании, которые привлечены к строительству трубопровода, рискуют попасть под санкции США", - повторил он позицию США.

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По мнению Блинкена, "труба разделяет Европу и подставляет Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России".

"Это идет против непосредственно заявленной Европой энергетическим целям безопасности. Что я сказал, так это то, что мы будем продолжать мониторить деятельность в отношении завершения трубопровода, и если это произойдет, мы определимся в отношении санкций. Для меня было полезно прямо обсудить (этот вопроса) с министром Маасом, чтобы четко обозначить нашу позицию", - подчеркнул госсек.

При этом он констатировал, что "Германия – среди наших самых близких союзников", а "реальные разногласия в отношения "Северного потока-2" ни для кого не секрет".

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"Но мы не позволим этому становиться на пути нашей совместной работы по вопросам, которые представляют обеспокоенность для граждан обеих стран", - отметил Блинкен.

Автор: 

Германия (6953) санкции (11289) США (26637) Северный поток (1449) Маас Хайко (213) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Только одна страна в мире способна задавить нацизм, процветающий в раше при поддержке германии.
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24.03.2021 15:27
+2
Блинкен - Маасу: "Северный поток-2" - плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции - Цензор.НЕТ 9875
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24.03.2021 15:38
+2
у вас на россии на мокшанских болотах и бурятии покрасивше будут?
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24.03.2021 15:43
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кстати он татарка если что... из Сибири... прикидывается патриотом Украины и хаит США...
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25.03.2021 00:24 Ответить
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